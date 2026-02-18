Getty Images Sport
翻訳者：
ケヴィン・デ・ブライネが復帰へ！ナポリのスター選手が長期リハビリの最終段階を迎え、イタリアへ帰国
アントワープからセリエAへの長い道のり
元マンチェスター・シティの選手にとって、復帰への道のりは決して平坦ではなかった。デ・ブルイネのシーズンが壊滅的な障害に直面したのは10月25日。インテルとの重要な一戦で、このミッドフィルダーは開始早々のPKを決めようとした際に右太ももの大腿二頭筋を深刻に損傷した。ベルギー人選手が涙を流す姿は、ナポリにとって痛烈な打撃となった。 専門家の助言に従い、彼は10月29日にアントワープで手術を受け、ここ数ヶ月をベルギーの専門クリニックで過ごしてきた。
コリエレ・デロ・スポルトによれば、今週末のイタリア帰国が予定されており、月曜日にトレーニングに復帰するチームメイトと再会する見込みだ。しかし、グループ練習への合流時期はおろか、試合出場メンバー復帰の時期すら依然として不透明である。
運命の巡り合わせで、デ・ブルイネのリハビリは代表チームメイトのロメル・ルカクと時期を同じくした。ルカクは既にコンテ監督の試合登録メンバーに復帰を果たしているが、デ・ブルイネの回復には外科的処置が必要だった。 回復へのアプローチは異なるものの、両選手に共通する目標はただ一つだ。セリエAでナポリを牽引するピークコンディションを取り戻し、2026年北米ワールドカップ出場権を確実なものにすることである。6月に35歳を迎えるデ・ブルイネにとって、この夏は世界的な栄光を掴む最後のチャンスとなる。
- Getty
チャンピオンズリーグ争いにおけるコンテの欠けていたピース
ルカクはピッチに復帰したものの、まだ最高のコンディションを取り戻す途上にある。デ・ブルイネも同様の課題に直面している。 ベルギー人選手は約4ヶ月間離脱していたが、ロッカールームへの復帰は即座に心理的な高揚をもたらした。しかしクラブは慎重な姿勢を崩さない。ルカクの事例が示す通り、忍耐が最も重要だ。とはいえデ・ブルイネがリズムと体力を取り戻せば、ナポリがシーズン終盤の勝負所を迎え、収益性の高いチャンピオンズリーグ出場権を争う中で、彼はコンテ監督にとって世界クラスの武器となるだろう。
デ・ブルイネ不在の間、ナポリの状況は大きく変化した。彼が最後にプレーした時、クラブは全戦線で戦っていた。その後、サウジアラビアでのスーペルコッパを制したものの、欧州での戦いは終焉を迎え、国内リーグに専念する形となった。しかしセリエAのタイトル防衛も崩れ、25試合を終えた時点でインテルに11ポイント差をつけられている。
欧州とワールドカップへの最後の追い込み
困難はあるものの、デ・ブルイネの目標は明確だ。ナポリが欧州のトップクラスに復帰できるよう、シーズンを力強く締めくくりたいと考えている。 回復について以前語ったデ・ブルイネは「CT検査を受ける予定だ。すぐに復帰できることを願っている」と述べた。この楽観的な見方は、完全なトレーニング復帰が近づくにつれ現実のものとなりつつある。ベルギー代表選手は、カナダ・メキシコ・アメリカで開催される夏の大会前に、代表選考委員に自身のコンディションを証明する時間がほとんど残されていないことを理解している。
復帰のタイミングはナポリにとってこれ以上ないほど好都合だ。アミール・ラハマーニの負傷など、最近相次ぐ負傷者による打撃を受けているチームにとって。コンテ監督は中盤におけるリーダーシップと技術力の必要性を繰り返し強調してきたが、デ・ブルイネはその両方を豊富に備えている。回復が最終段階に入る中、このミッドフィルダーが徐々にトップチームに復帰し、最終ラインでさらなる魔法のようなプレーを見せてくれることが期待されている。
- AFP
ナポリで黄金の夕日を追い求める
デ・ブルイネの今シーズンは不屈の精神の物語だ。35歳目前で、コンテ監督のハイプレス戦術に必要な強度を取り戻せるか疑問視する声も多かったが、アントワープでの調整は最後の舞踏に備えた準備が整ったことを示している。スクデット争いと欧州カップ戦出場権が懸かる中、万全の状態で爆発的な活躍を見せるデ・ブルイネこそが勝敗を分ける存在となり得る。 このプレイメイキングの天才がまもなく帰還する。ナポリのサポーターにとって、複雑なシーズンを成功裡に締めくくるため、彼の到着は一刻も早いほど待望されている。
広告