ケヴィン・デ・ブライネが復帰へ！ナポリのスター選手が長期リハビリの最終段階を迎え、イタリアへ帰国

元マンチェスター・シティの選手にとって、復帰への道のりは決して平坦ではなかった。デ・ブルイネのシーズンが壊滅的な障害に直面したのは10月25日。インテルとの重要な一戦で、このミッドフィルダーは開始早々のPKを決めようとした際に右太ももの大腿二頭筋を深刻に損傷した。ベルギー人選手が涙を流す姿は、ナポリにとって痛烈な打撃となった。 専門家の助言に従い、彼は10月29日にアントワープで手術を受け、ここ数ヶ月をベルギーの専門クリニックで過ごしてきた。

コリエレ・デロ・スポルトによれば、今週末のイタリア帰国が予定されており、月曜日にトレーニングに復帰するチームメイトと再会する見込みだ。しかし、グループ練習への合流時期はおろか、試合出場メンバー復帰の時期すら依然として不透明である。

運命の巡り合わせで、デ・ブルイネのリハビリは代表チームメイトのロメル・ルカクと時期を同じくした。ルカクは既にコンテ監督の試合登録メンバーに復帰を果たしているが、デ・ブルイネの回復には外科的処置が必要だった。 回復へのアプローチは異なるものの、両選手に共通する目標はただ一つだ。セリエAでナポリを牽引するピークコンディションを取り戻し、2026年北米ワールドカップ出場権を確実なものにすることである。6月に35歳を迎えるデ・ブルイネにとって、この夏は世界的な栄光を掴む最後のチャンスとなる。