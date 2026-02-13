Getty/GOAL
ゲイリー・リネカー、ショーン・ダイチ解任後にノッティンガム・フォレスト選手がエヴァンゲロス・マリナキスに伝えるべきだった過激なメッセージを明かす
森林管理者：ヌノからダイチへ、ポステコグルー経由で
フォレストは2025-26シーズンをヌーノ・エスピリト・サント監督の下で開幕した。前シーズンに同監督がチームを7位と欧州カップ戦出場権獲得に導いた実績があった。しかし9月9日に解任された。
指揮権は直ちに元トッテナム監督のアンジェ・ポステコグルーに引き継がれたが、このオーストラリア人監督は39日間の在任期間でわずか8試合を勝ち星なしに終えるという不名誉な記録を刻んだ。ダイチは再びトレントサイドからのSOSに応えた。
フォレストを降格の危機から救う安全策と見なされていたが、25試合の指揮でわずか10勝しか挙げられず、最下位のウルブズとの0-0の引き分け後、スタンドから浴びせられたブーイングの中、解任された最新の監督となった。
マリナキスは解任の決定を下す前に選手たちと面会した
謎めいたレッドズのオーナー、マリナキス氏がダイチ監督との契約解除を決断する前に主力選手らと会談したと報じられている。公式発表は2月12日深夜0時過ぎに行われた。当然ながらノッティンガムでの舞台裏の動きに疑問の声が上がっている。
プレミアリーグのレジェンド、アラン・シアラーはポッドキャスト『The Rest Is Football』でこう語った。「確かな情報筋によれば、彼は選手委員会を招集し、選手たちと話し合い、彼らの本音を引き出したようだ。試合後、まさにそうした行動を取ったという報告が複数ある」
元イングランド代表で『マッチ・オブ・ザ・デイ』司会者のリネカーもこう付け加えた。「試合後、監督は選手たちを呼び出す。おそらくスタメンから外れた数人を。サッカー選手ってそういうものだろ？チームにいれば監督に満足しているし、そうでなければ不満を抱く。 大局的に見れば、選手たちは言い訳を探すこともある。監督を責めるかもしれない」
森林のスターたち、歴史的キャンペーンで声を上げるよう呼びかけられる
シアラーは、監督人事の最終的な責任はマリナキスにあると付け加えた。彼が任命を承認する人物だからだ：「監督採用の責任は彼が取るべきだ。まったくもう！」 アンジェ（アンジェ・カンタラ）を見て、ヌーノ（ヌーノ・エシュテケ）を見て、ショーン・ダイチ（ショーン・ダイチ）を見て、今やシーズン4人目の監督を探している。時には自問すべきだ：『自分の仕事は正しくできているか？』明らかに彼はできていない。だから彼も責任の一端を負わねばならない」
ラインカーはフォレストの安定性と継続性の欠如について言及し、オーナーと面会する選手には率直な意見を述べるよう促されていると指摘した：「それに彼が戦術を頻繁に変えていることも問題だ。
ヌノはカウンターを主体とし、アンジェは攻撃的スタイル。それがショーン・ダイチ監督下でまた変化する——選手たちは『は？次は誰だ？！』と困惑するだろう。ヴィトール・ペレイラはウルブズ時代にハイプレスを多用していた。つまり、またスタイルを変えるつもりなのか？
「それで選手を責めるのか？もし選手たちが委員会で度胸を見せて『ちょっと待てよ、お前が本当に俺たちにやらせたいクソみたいな戦術スタイルを決めろ』と言えたなら、14回も変えたり揺れ動いたりせずに済んだだろう。まあ、大げさかもしれないが」
次期フォレスト監督：ペレイラが指揮権を握る態勢
フォレストは、元ウルブズ監督のペレイラを新監督として招聘する最終段階にあると報じられている。ポルトガル人指揮官は、プレミアリーグ残留への道筋を立てるとともに、ヨーロッパリーグ残りの試合を指揮する任務を担う見込みだ。
彼は以前、ギリシャの強豪オリンピアコスでマリナキスと仕事をした経験があり、自分が何に巻き込まれるかを理解している。また、マリナキスのような「個性的な人物」が現代サッカーにおいて重要であるとも主張されている。この億万長者の海運王は、自身のサッカークラブに関わる全員が、彼の情熱と完璧を追い求める執念を共有することを期待している人物だ。
