ゲイリー・リネカー、ショーン・ダイチ解任後にノッティンガム・フォレスト選手がエヴァンゲロス・マリナキスに伝えるべきだった過激なメッセージを明かす

シアラーは、監督人事の最終的な責任はマリナキスにあると付け加えた。彼が任命を承認する人物だからだ：「監督採用の責任は彼が取るべきだ。まったくもう！」 アンジェ（アンジェ・カンタラ）を見て、ヌーノ（ヌーノ・エシュテケ）を見て、ショーン・ダイチ（ショーン・ダイチ）を見て、今やシーズン4人目の監督を探している。時には自問すべきだ：『自分の仕事は正しくできているか？』明らかに彼はできていない。だから彼も責任の一端を負わねばならない」

ラインカーはフォレストの安定性と継続性の欠如について言及し、オーナーと面会する選手には率直な意見を述べるよう促されていると指摘した：「それに彼が戦術を頻繁に変えていることも問題だ。

ヌノはカウンターを主体とし、アンジェは攻撃的スタイル。それがショーン・ダイチ監督下でまた変化する——選手たちは『は？次は誰だ？！』と困惑するだろう。ヴィトール・ペレイラはウルブズ時代にハイプレスを多用していた。つまり、またスタイルを変えるつもりなのか？

「それで選手を責めるのか？もし選手たちが委員会で度胸を見せて『ちょっと待てよ、お前が本当に俺たちにやらせたいクソみたいな戦術スタイルを決めろ』と言えたなら、14回も変えたり揺れ動いたりせずに済んだだろう。まあ、大げさかもしれないが」