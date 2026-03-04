クリスティアーノ・ロナウド、ハムストリングの負傷により2026年ワールドカップ前のポルトガル最終合宿を欠場する恐れ

この不運なタイミングは、マルティネス監督がメキシコとアメリカとの親善試合2試合に向けて代表メンバーを発表しようとしている今、特に敏感な問題となっている。ポルトガルは3月28日にメキシコ、3月31日にアメリカと対戦する予定であり、これらの試合は夏のビッグイベントに向けた重要な準備とみなされている。

移籍の専門家であるファブリツィオ・ロマーノ氏はこの状況について、回復期間が長引くため、ロナウドは国際試合の休みに完全に参加できない可能性があると指摘している。 ソーシャルメディアで、ロマーノ氏は「クリスティアーノ・ロナウドは筋肉の負傷により、最大 4 週間出場できない可能性がある。クリスティアーノはハムストリングの負傷からできるだけ早く復帰することを明確な目標として取り組んでいるため、さらに検査が行われる予定だ。回復には最大 2～4 週間かかるため、彼は今後の 2 試合を欠場すると予想される。また、今月のポルトガル代表への参加も、この回復状況次第となるだろう」と述べた。