翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド、ハムストリングの負傷により2026年ワールドカップ前のポルトガル最終合宿を欠場する恐れ
ベテラン選手に襲いかかるハムストリングの悲劇
アル・ナスルがアル・ファイハと対戦した直近の試合で、41歳の選手が81分に途中交代を余儀なくされたことを受け、懸念が表明された。 サウジのビッグクラブはその後、エース選手の状態について懸念される情報を発表した。クラブは公式声明で「クリスティアーノ・ロナウドはアル・ファイハ戦後にハムストリングの負傷と診断された。リハビリプログラムを開始しており、日ごとに状態を評価していく」と発表した。この知らせは、シーズンが最も重要な局面を迎える中、クラブと代表チーム双方にとって悪夢のようなタイミングでのものとなった。
- Getty
ポルトガル、負傷者問題に直面
この不運なタイミングは、マルティネス監督がメキシコとアメリカとの親善試合2試合に向けて代表メンバーを発表しようとしている今、特に敏感な問題となっている。ポルトガルは3月28日にメキシコ、3月31日にアメリカと対戦する予定であり、これらの試合は夏のビッグイベントに向けた重要な準備とみなされている。
移籍の専門家であるファブリツィオ・ロマーノ氏はこの状況について、回復期間が長引くため、ロナウドは国際試合の休みに完全に参加できない可能性があると指摘している。 ソーシャルメディアで、ロマーノ氏は「クリスティアーノ・ロナウドは筋肉の負傷により、最大 4 週間出場できない可能性がある。クリスティアーノはハムストリングの負傷からできるだけ早く復帰することを明確な目標として取り組んでいるため、さらに検査が行われる予定だ。回復には最大 2～4 週間かかるため、彼は今後の 2 試合を欠場すると予想される。また、今月のポルトガル代表への参加も、この回復状況次第となるだろう」と述べた。
アル・ナスルのスター選手がリハビリ施設に入所
この負傷はアル・ナセルの優勝争いにとって大きな打撃となる。得点力抜群のフォワードは今シーズンすでに21得点を挙げている。クラブの医療スタッフは現在、41歳の選手の回復プロセスを管理するため昼夜を問わず対応している。 選手は肉体的なコンディション管理に定評があるが、キャリアのこの段階での筋肉断裂は、ワールドカップ出場そのものを危うくする長期的な損傷を防ぐため、慎重なアプローチを必要とする場合が多い。ロマーノの情報が正確であれば、ロナウドはアル・ナセルの次戦となるネオム戦とアル・ハリージュ戦のサウジ・プロリーグ2試合を欠場する見込みだ。
- Getty
地政学的な噂は否定された
この負傷のニュースは、地域の不安定な情勢を受けて、サウジアラビアにおけるロナウドの立場に関する憶測とも重なった。一部の報道では、同選手が安全上の理由から同国を離れたと報じられたが、選手に近い関係者らはこの主張を軽視しており、アル・ナセルは、同選手がトレーニング施設で積極的に練習している写真を公開している。
ポルトガルサッカー連盟は、マルティネス監督が正式に代表メンバーリストを提出するまで、引き続き状況を注視する方針だ。ロナウドが欠場となった場合、監督は北米との対戦に向けて、別の攻撃陣の布陣を試すことを余儀なくされるだろう。世界中のファンは、国際サッカー史上最も多くの得点を挙げているこの選手が、この新たな難関を乗り越え、今年の夏に開催される最後のワールドカップで自国を率いることを願って、息をひそめている。
