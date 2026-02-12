クリスティアーノ・ロナウド、アル・ナセルとの緊張関係の中、インテル・マイアミでのリオネル・メッシとの「驚異的な」連携を元監督が支持

世界中のファンは、13個のバロンドールを手にしているロナウドとメッシが、引退前に同じチームでプレーする姿を見たいと願っている。二人はこれまで国際試合で対戦し、バルセロナとレアル・マドリードを分かつ激しいエル・クラシコの舞台で敵対する立場で輝いてきた。

両者とも衰えを見せる気配はなく、メッシはアメリカでMVPを2年連続で受賞する歴史を刻んだ。昨シーズンには南フロリダにMLSカップ優勝をもたらし、契約を2028年まで延長している。

41歳となったロナウドは、2027年まで続くサウジアラビアでの高額契約を結んでいる。この契約は今夏に破棄される可能性があり、次の移籍期間中に発動可能な解除条項が設けられている。