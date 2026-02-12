Goal.com
クリスティアーノ・ロナウド、アル・ナセルとの緊張関係の中、インテル・マイアミでのリオネル・メッシとの「驚異的な」連携を元監督が支持

クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセルでストライキを続ける中、MLSでリオネル・メッシとの「驚異的な」共演が浮上している。中東情勢が緊迫する中、CR7がサウジ・プロリーグから離脱する衝撃的な移籍が噂されている。ポルトガル人スーパースターが、デイビッド・ベッカム氏がインター・マイアミで門戸を開く中、MLSのもう一人の史上最高の選手（GOAT）と合流する可能性もある。

  • ロナウドとメッシは2025年に契約延長に合意した

    世界中のファンは、13個のバロンドールを手にしているロナウドとメッシが、引退前に同じチームでプレーする姿を見たいと願っている。二人はこれまで国際試合で対戦し、バルセロナとレアル・マドリードを分かつ激しいエル・クラシコの舞台で敵対する立場で輝いてきた。

    両者とも衰えを見せる気配はなく、メッシはアメリカでMVPを2年連続で受賞する歴史を刻んだ。昨シーズンには南フロリダにMLSカップ優勝をもたらし、契約を2028年まで延長している。

    41歳となったロナウドは、2027年まで続くサウジアラビアでの高額契約を結んでいる。この契約は今夏に破棄される可能性があり、次の移籍期間中に発動可能な解除条項が設けられている。

    ロナウド×メッシ：MLSでの共演は実現するか？

    かつてオールド・トラッフォードでCR7と共に働いた元マンチェスター・ユナイテッドのコーチ、レネ・ムールンステーンが、米国での驚異的な移籍が実現する可能性についてBetGoatに語った。オランダ人コーチは次のように述べた。「クリスティアーノ・ロナウドはMLSでも問題なく活躍できる。適切なチームと周囲の選手さえ揃えば、100％成功するだろう。 適切な供給があれば、彼は確実にゴールを決める。MLSでも疑いなくそれができる」

    「インテル・マイアミでリオネル・メッシと共闘する？それは信じられないほど素晴らしい。正直、最高だ。毎週が最大の興行収入を上げる試合になる。誰がそんな光景を見たくないだろうか？クリスティアーノとメッシの両方が最高の状態でプレーできる適切なバランスさえ保てれば。想像するだけでワクワクする。もし実現すれば、間違いなくサッカー史上最大の関心を集めるだろう」

    ムールンステーンは以前、CR7のアメリカンドリームについてこう語っている。「メッシとロナウドがマイアミで同じチームでプレーする姿を想像できるか？ 素晴らしい街だ。彼もきっと行きたいと思うだろう。

    「逆に、メッシとロナウドのライバル関係を再燃させるのは素晴らしいだろう。ロサンゼルスはどうだ？クリスティアーノはおそらくLAに移るだろう。ハリウッドに近いためだ。おそらく次なる目的地はそこだろう」

  • ベッカムが驚異的な取引を実現させる可能性

    ベッカムは看板移籍を実現させる人物と見なされており、元マンチェスター・ユナイテッドの背番号7は現在、インター・マイアミの共同オーナーを務めている。 ワールドカップ優勝経験を持つ元MLSスター、クレベソンは最近GOALに対し、ロナウドとメッシの共演についてこう語った。「想像してみてよ、アメリカが狂乱するだろう！あの二人を揃えるためなら何でも売るさ。一つのロッカールームにメッシ、クリスティアーノ・ロナウド、そしておそらくネイマール。まさにドリームチームだ！」

    MLSで輝かしい経歴を持つもう一人の男、元トロントFC、シカゴ・ファイアー、バンクーバー・ホワイトキャップスのストライカー、ロブ・アーンショウもまた、世界中が注目する移籍についてGOALに語った。「もしそれが実現する場所があるとすれば、それはインテル・マイアミのような場所だろう。

    「残念ながら実現しないと思う。熱狂的なファンなら誰もが、二人の現役時代に同じチームでプレーし、共に戦う姿を見たいと願っている。実現は難しいが、もし可能性があるとすれば、それを実現させるのはデイビッド・ベッカムだろう」

    ロナウドが復帰へ：ポルトガル最高の選手、復帰目前

    ロナウドはアル・ナセルの過去3試合（全大会）を欠場している。最初の試合については、サウジ・プロリーグにおける移籍資金の分配方法に異議を唱えたため自ら出場を辞退し、その行動は多くの人々から批判を浴びた。

    中東での優勝争いが続く中、土曜日のアル・ファテフ戦で復帰する見込みだが、今夏のワールドカップでポルトガル代表の一員として不滅の栄光を目指す前に、あと何試合出場するかは不透明だ。

