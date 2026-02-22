クリスティアーノ・ロナウド、アル・ナセルとのストライキ終結後、将来の計画について語る

ストライキを起こした後、ロナウドは、たとえ彼のような立場の選手であっても、誰一人としてサッカーという競技そのものより偉大な存在ではないことを思い知らされた。中東の統括団体は声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すべてのクラブが同じルールのもとで独立して運営されるという原則だ。

クラブは独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制を有する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——その重要性がどれほど高くとも——自クラブを超えた決定を左右することはできない。

「最近の移籍活動は、その独立性を明確に示している。あるクラブは特定の方法で戦力を強化した。別のクラブは異なるアプローチを選択した。これらは承認された財政的枠組み内で下されたクラブの決定だ。

「リーグの競争力は自明である。上位4チームが僅差で争う優勝争いはまさに激戦中だ。この均衡状態こそが、意図通りに機能するシステムの証左である。

「焦点は依然としてサッカーそのもの——本来あるべきピッチの上——にあり、選手とファンのための信頼できる競争環境を維持することにある」

ロナウドはサッカーに集中するよう助言を真摯に受け止めたようだ。彼の将来に関する噂は2026年ワールドカップ以降も続くが、現時点ではサウジ・プロリーグで再び観客を沸かせている。