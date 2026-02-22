Getty
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウド、アル・ナセルとのストライキ終結後、将来の計画について語る
ロナウドのゴールが欧州またはMLS移籍の噂を呼んだ
リオネル・ロナウドの将来について深刻な疑問が投げかけられた。リヤドでの代表選考から自ら外れたことを受けたものだ。5度のバロンドール受賞者は結局3試合を欠場。アル・ナセルとの契約に盛り込まれた夏移籍期間中の解除条項が発動可能であることが明らかになった。
41歳ながら衰えを知らない彼の欧州復帰説が浮上する一方、宿敵リオネル・メッシが所属するMLSへの衝撃的な移籍も噂されている。しかしロナウドはアル・ナセルで再び真価を発揮し始めた。
土曜日のアル・ハゼム戦では4-0の大勝に貢献する2得点を挙げ、ホルヘ・ジーザス監督率いるチームをサウジ・プロリーグ首位に返り咲かせた。CR7は中東移籍後初の主要タイトル獲得を目指している。
- Getty
トロフィー獲得目標：ロナウドが主要タイトルを狙う
元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスのスーパースターは、キャリア通算1000ゴール達成に向けて歩みを進めている。彼はこうした挑戦を楽しみながら、アル・ナセルがスリリングな優勝争いをリードしていることに喜びを感じていると語った。
アル・ハゼム戦で2得点を挙げた後、彼は記者団にこう語った。「僕らが創出したチャンスは本当に多かったと思う。もっと得点すべきだったが、勝てたことが何より大事だ。しかも無失点でね。結果はもちろん、得点も非常に満足している」
移動中？ロナウドが将来の誓いを立てる
ロナウドはサウジアラビアで3年連続の得点王を狙っている。キャリア終盤においても驚異的な個人記録を維持しているのだ。今シーズンも20得点を達成したが、得点王争いは混戦状態。ジュリアン・キノネスに1点差、イングランド代表のワールドカップ候補であるイヴァン・トーニーには3点差をつけられている。
アル・ナスルをホームでの待望の勝利に導いた後、ロナウドはチームメイトと共にピッチ上で踊り狂った。その後、2027年まで契約を延長した直近の将来計画について問われると、彼はこう語った。
彼はこう語った。「ええ、とても満足している。何度も言っているように、私はサウジアラビアに属している。この国は私と家族、友人たちを温かく迎えてくれた。ここで幸せだ。ここに留まり続けたい。
「最も重要なのは、我々が前進し続けることだ。我々はトップに立っている。我々の仕事は勝利し、[優勝争いのライバルたちに]プレッシャーをかけ続けることだ。今後の展開を見守ろう。我々は軌道に乗っている。復活した。好調だ。自信がある。試合ごとに。コンディションは良好だ。これから何が起こるか見てみよう」
- Getty
ロナウドはサッカーに集中し続けるよう注意を促された
ストライキを起こした後、ロナウドは、たとえ彼のような立場の選手であっても、誰一人としてサッカーという競技そのものより偉大な存在ではないことを思い知らされた。中東の統括団体は声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すべてのクラブが同じルールのもとで独立して運営されるという原則だ。
クラブは独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制を有する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——その重要性がどれほど高くとも——自クラブを超えた決定を左右することはできない。
「最近の移籍活動は、その独立性を明確に示している。あるクラブは特定の方法で戦力を強化した。別のクラブは異なるアプローチを選択した。これらは承認された財政的枠組み内で下されたクラブの決定だ。
「リーグの競争力は自明である。上位4チームが僅差で争う優勝争いはまさに激戦中だ。この均衡状態こそが、意図通りに機能するシステムの証左である。
「焦点は依然としてサッカーそのもの——本来あるべきピッチの上——にあり、選手とファンのための信頼できる競争環境を維持することにある」
ロナウドはサッカーに集中するよう助言を真摯に受け止めたようだ。彼の将来に関する噂は2026年ワールドカップ以降も続くが、現時点ではサウジ・プロリーグで再び観客を沸かせている。
広告