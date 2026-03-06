Getty Images
クリスティアーノ・ロナウドの負傷は「予想以上に深刻」とアル・ナセル監督が明かす、スター選手はマドリードで治療を受ける
ポルトガル代表の象徴的存在の体調に懸念が高まる
アル・ナセルは、ロナウドの最近の体調不良が当初の懸念以上に深刻であるとの報に衝撃を受けている。太ももの痛みで前戦を途中退場した後、その後の検査で右太もも裏に深刻な断裂が確認された。 このため、ベテランFWはネオム戦を含むアル・ナセルの直近の試合を欠場することが決定した。回復を早めるため、ロナウドは今週プライベートジェットでスペインの首都へ飛び、長年担当する個人医療チームの専門知識を求めた。この動きは地域情勢が緊迫する中での決断だが、クラブは選手の順調な復帰を確実にするため、慣れ親しんだ高水準の医療へのアクセスを最優先した。
ホルヘ・ジェズス監督がスペインでの医療視察を認める
試合前の記者会見で、アル・ナセルのヘスス監督は状況の深刻さについて率直に語った。内部検査で発見された筋肉損傷の特殊性を踏まえ、主将を国外に送る決断を下したと強調した。 「前節の試合で彼は筋肉の痛みを訴えて途中退場した」とヘスース監督は記者団に説明した（ポルトガル紙『ア・ボラ』引用）。「検査の結果、予想以上に深刻な損傷であることが判明し、安静と回復が必要となった。クリスティアーノはスペインへ渡航した…この負傷にはマドリードで彼と普段から連携している専門家による治療が必要だ」
国際的および国内的な影響
この負傷のタイミングは、アル・ナセルとポルトガル代表の両方にとって特に問題です。初期の報道によると、回復には最低 4 週間を要するとされており、ロナウドの今後の国際親善試合への出場は深刻な危機に瀕しています。 ポルトガルは 2026 年のワールドカップに向けて準備を加速しており、メキシコとアメリカとの対戦が予定されていますが、主将の欠場は、ロベルト・マルティネス監督にとって、戦術上の重要な継続性を損なうことになるでしょう。国内では、アル・ナセルの戦いはすでに混乱に直面しています。最近のアジアチャンピオンズリーグ第 2 戦、アル・ワスル戦は、地域の不安定な状況の中で延期となり、チームの中心選手が治療室に入るまさにそのタイミングで、チームのリズムは乱れてしまいました。
クラブと国のための時間との戦い
ロナウドのマドリードでの回復状況は、サウジ国内リーグのシーズン終盤戦復帰に向け注視される。アル・ナセルはタイトル獲得に向け過密日程で勝ち点を落とさないよう慎重を期さねばならない。クラブの医療スタッフはスペインの専門医と連携し、41歳の選手が4週間の予後を短縮できるか見極める。
