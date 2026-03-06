クリスティアーノ・ロナウドの負傷は「予想以上に深刻」とアル・ナセル監督が明かす、スター選手はマドリードで治療を受ける

この負傷のタイミングは、アル・ナセルとポルトガル代表の両方にとって特に問題です。初期の報道によると、回復には最低 4 週間を要するとされており、ロナウドの今後の国際親善試合への出場は深刻な危機に瀕しています。 ポルトガルは 2026 年のワールドカップに向けて準備を加速しており、メキシコとアメリカとの対戦が予定されていますが、主将の欠場は、ロベルト・マルティネス監督にとって、戦術上の重要な継続性を損なうことになるでしょう。国内では、アル・ナセルの戦いはすでに混乱に直面しています。最近のアジアチャンピオンズリーグ第 2 戦、アル・ワスル戦は、地域の不安定な状況の中で延期となり、チームの中心選手が治療室に入るまさにそのタイミングで、チームのリズムは乱れてしまいました。