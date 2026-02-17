Getty/GOAL
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドの監督ホルヘ・ジーザスは、アル・ヒラルがアル・ナセルよりも「より大きな経済力」を持っていると述べた。
ロナウドがサウジ・プロリーグでストライキを起こした理由
5度のバロンドール受賞者ロナウドが中東での代表選出を自ら辞退したことで、スポーツ界は衝撃を受けた。ライバルクラブがアル・ナスルよりも巨額の資金を投入できる現状に幻滅し、カリム・ベンゼマがアル・イテハドとアル・ヒラルの間で移籍を繰り返したことが決定打となり、CR7は3試合を欠場した。
その後、アル・ファテフ戦での2-0勝利で復帰。キャリア通算1000ゴール達成を目指す中、プロとしての抗議行動に終止符を打った。同胞のジーザス監督は、41歳にして衰えを知らないロナウドの復帰を歓迎。自身の経験から、彼の主張の背景を理解できると語った。
- Getty
イエスはロナウドが苛立っている理由を理解できる
イエスはこう語った：「私はすでにアル・ヒラルに在籍した経験がある。相手側にもいたから、その立場がどんなものか理解している。すでにその恩恵を受けてきた。彼らはより大きな経済力を持っている。私が在籍していた時、監督としてその恩恵を受けた。それは当然のことだ。アル・ナセルは異なるリソースでトップ争いをしなければならない。我々は強さを維持し続けなければならない。
「だからこそ私が雇われたのだ。タイトルとポイントにおいて、アル・ヒラルとアル・ナセルの差を縮めるために。そして我々はまさにそれを実行している。 我々はアル・ナセルの体制に大きな自信を持っている。この体制は徐々に、チーム全体のバランスを保つことに成功しつつある。ただし、プレーする選手グループだけでなく、ピッチ外でのチームも同様だ。困難を認識し、経済力こそ優れているがスポーツ力では劣る相手と戦うことを理解しているチームである。」
サウジ・プロリーグは、アル・ナセルのライバルクラブが優遇されているというロナウドの主張を否定し、公式声明で次のように述べた：「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されています。すべてのクラブが同じルールのもとで独立して運営されているということです。
各クラブは独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制を有している。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるトップ選手と同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはない」
ロナウド、アル・ナセルで主要タイトル獲得に必死
ロナウドは「リーグを尊重するか去るか」を迫られており、世界最高額の契約を結んでいる選手が本業を拒否する正当性をどう説明するのか疑問の声が上がっている。
しかし元マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのスーパースターは、常に自身と周囲に最高水準を要求してきた。2位に甘んじることを良しとせず、中東移籍後初の主要タイトル獲得を今なお待ち続けている——2023年にアラブクラブチャンピオンズカップを制したものの。
ジーザス監督はロナウドの野望を実現できると確信している。栄誉あるタイトル獲得について彼はこう語る：「我々は優勝争いに加わっている。首位と1ポイント差だ。これはアル・ナセルがこれまで成し得なかったことだ。近年、アル・ナセルは首位に16ポイント、あるいは14ポイント差でシーズンを終えてきた。今年はそうしたくない。どうなるかはわからないが 最後まで上位争いを続けられると確信している」と語っている。
- Getty/GOAL
移籍の噂：ロナウドは今夏移籍するのか？
アル・ナスルは水曜日にAFCカップでアルカダグと対戦し、ロナウドらは土曜日にホームでアル・ハゼムを迎えてサウジ・プロリーグに復帰する。CR7は3年連続のゴールデンブーツ獲得を目指し、この試合で得点を挙げたいところだ。
しかし、彼の長期的な将来については疑問が投げかけられている。ロナウドはポルトガル代表主将として再びワールドカップに臨むが、契約には次の移籍期間中に発動可能な解除条項が含まれている。欧州復帰の可能性が噂される一方、永遠のライバルであるリオネル・メッシが所属するMLSへの移籍も取り沙汰されている。
広告