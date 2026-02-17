クリスティアーノ・ロナウドの監督ホルヘ・ジーザスは、アル・ヒラルがアル・ナセルよりも「より大きな経済力」を持っていると述べた。

イエスはこう語った：「私はすでにアル・ヒラルに在籍した経験がある。相手側にもいたから、その立場がどんなものか理解している。すでにその恩恵を受けてきた。彼らはより大きな経済力を持っている。私が在籍していた時、監督としてその恩恵を受けた。それは当然のことだ。アル・ナセルは異なるリソースでトップ争いをしなければならない。我々は強さを維持し続けなければならない。

「だからこそ私が雇われたのだ。タイトルとポイントにおいて、アル・ヒラルとアル・ナセルの差を縮めるために。そして我々はまさにそれを実行している。 我々はアル・ナセルの体制に大きな自信を持っている。この体制は徐々に、チーム全体のバランスを保つことに成功しつつある。ただし、プレーする選手グループだけでなく、ピッチ外でのチームも同様だ。困難を認識し、経済力こそ優れているがスポーツ力では劣る相手と戦うことを理解しているチームである。」

サウジ・プロリーグは、アル・ナセルのライバルクラブが優遇されているというロナウドの主張を否定し、公式声明で次のように述べた：「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されています。すべてのクラブが同じルールのもとで独立して運営されているということです。

各クラブは独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制を有している。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに委ねられている。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるトップ選手と同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはない」