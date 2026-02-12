Getty
クリスティアーノ・ロナウドの次の移籍先が「マンチェスター・ユナイテッドではない」理由―アル・ナセルでのサウジ・プロリーグの緊張関係の中で
ロナウドがストライキ：CR7が移籍の噂を生む
ロナウドは中東のクラブと2027年夏までの契約を結んでいる。これは世界サッカー界で最も高額な契約だ。1日あたり約50万ポンド（約8500万円）を稼いでいるとされるが、それでも不満の種を見つけている。
この不老のストライカーは、サウジ公共投資基金（PIF）による移籍資金の配分方法に不満を抱いている。イングランド、スペイン、イタリアで国内リーグ優勝を経験した彼は、新たなリーグタイトル獲得を目指す中で、この分野で他の選手が優遇されていると主張している。
彼はストライキに突入し、アル・ナセルで3試合を欠場した。現在はトレーニングを再開しており、次節での復帰が予想される。しかし、記録を塗り替えるキャリアで6度目のワールドカップ出場を控えるロナウドに対し、夏に何が起こるのか疑問の声が上がっている。
ロナウドはマンチェスター・ユナイテッドに3度目の復帰を果たすのか？
リヤドでの高額契約には5000万ユーロ（約430億円／5900万ドル）で発動可能な契約解除条項が盛り込まれている一方、退団を強く求める動きがあれば無償で放出される可能性も示唆されている。
世界中の多くのクラブが依然としてロナウドを獲得したいと考えている。しかし、元マンチェスター・ユナイテッドのチーフスカウト、ミック・ブラウンによれば、プレミアリーグの強豪ユナイテッドはそのリストに含まれていないという。
2022年に不穏な形でクラブを去ったCR7について、ブラウンは「夢の劇場」への驚異的な復帰の可能性を問われ、フットボール・インサイダー誌にこう語った。「ありえない。実現しない。実現しない理由はいくつもある。彼らは検討すらしないだろうし、正直言ってロナウド自身も考えていないと思う」
以前彼が去った時、監督との一連の出来事や、彼がクラブに対して（正当か否かは別として）批判的だったことで、関係は多少損なわれたと思う。
「たとえサウジアラビアを去ったとしても、ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに戻る可能性は全くない。彼の存在価値を考えれば他のクラブが獲得に動くはずだ。移籍を希望するなら確実に移籍先は見つかるだろうが、それはマンチェスター・ユナイテッドではない」
オールド・トラッフォード復帰に疑問の声
スカイスポーツはロナウドのマンチェスター・ユナイテッド復帰説について「その可能性は完全に閉ざされたようだ」と報じた。さらに同メディアは、レッドデビルズが「ロナウドの3度目の復帰には全く関心がない」と伝えている。
5度のバロンドール受賞者であるロナウドは、ピアーズ・モーガンとの衝撃的なインタビュー後、マンチェスターでの契約を破棄された経緯があるが、多くのファンは彼への許しと忘却を望むだろう。
しかし元チームメイトのウェス・ブラウンは、この史上最高の選手のマンチェスター復帰の可能性を全く信じていない。驚異的な移籍の可能性について問われるとこう語った。「彼は不満を抱えているが、クリスティアーノ・ロナウドがマンチェスター・ユナイテッドに3度目の復帰を果たすか？ 私はノーだ。それが実現するとは到底思えない。MLS移籍なら？ 可能性はある。あるいはポルトガルに戻ってプレーするかもしれない。 彼にはまだ多くの選択肢があるはずだ。
「重要なのは、彼がまだワールドカップ出場を望んでいることだ。そのためにはプレーを続け、コンディションを維持する必要がある。ロナウドのストライキは誰もが驚く事態だが、正直なところ解決すると思う。今後の展開を見守るしかない」
MLS移籍：ロナウド、メッシとマイアミで共演する可能性が浮上
マンチェスター・ユナイテッドへの復帰はほぼ絶望的と見られる中、ロナウドのアメリカ移籍説が世界中のファンを沸かせている。デビッド・ベッカム卿（同じく伝説的なレッドデビルズの背番号7）が、ロナウドをMLS優勝チームであるインテル・マイアミに迎え、永遠のライバルであるリオネル・メッシとの共演を実現させる交渉を行う可能性が示唆されている。
