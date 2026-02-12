クリスティアーノ・ロナウドの次の移籍先が「マンチェスター・ユナイテッドではない」理由―アル・ナセルでのサウジ・プロリーグの緊張関係の中で

ロナウドは中東のクラブと2027年夏までの契約を結んでいる。これは世界サッカー界で最も高額な契約だ。1日あたり約50万ポンド（約8500万円）を稼いでいるとされるが、それでも不満の種を見つけている。

この不老のストライカーは、サウジ公共投資基金（PIF）による移籍資金の配分方法に不満を抱いている。イングランド、スペイン、イタリアで国内リーグ優勝を経験した彼は、新たなリーグタイトル獲得を目指す中で、この分野で他の選手が優遇されていると主張している。

彼はストライキに突入し、アル・ナセルで3試合を欠場した。現在はトレーニングを再開しており、次節での復帰が予想される。しかし、記録を塗り替えるキャリアで6度目のワールドカップ出場を控えるロナウドに対し、夏に何が起こるのか疑問の声が上がっている。