クリスティアーノ・ロナウドのプライベートジェットがサウジアラビアを出発し、マドリードへ向かう。米国大使館がイランのドローン攻撃を受けた直後である。
ロナウドの専用機はサウジアラビアを出発し、マドリードへ向かった
リヤドの米国大使館が夜間襲撃で破壊ドローンの攻撃を受け、イラン国営メディアはバーレーンの建物も破壊されたと報じた。安全への懸念から外国人が中東からの脱出を急いでいる。
ロナウドもパートナーのジョルジーナ・ロドリゲスと5人の子供たちと共にこの集団脱出に加わった可能性があり、デイリー・メール紙などが彼の豪華なプライベートジェットがサウジアラビアを離れてヨーロッパへ向かったと報じている。
フライトトラッカーによると、ボンバルディア・グローバルエクスプレス機はマドリード到着まで7時間の飛行を要した。現地時間午後8時に離陸し、午前1時直前にスペインの首都に着陸。フライトレーダー24の記録では、同機はエジプトと地中海上空を経由して目的地へ到達した。
米国務省は中東数カ国に滞在する米国市民に対し、継続的な安全リスクを理由に同地域からの退去を勧告している。ドバイからは9万4000人の英国市民が脱出手段を模索中とされ、多数の有名人も恐怖の襲撃に巻き込まれている。最新情報はソーシャルメディアで共有されている。
ロナウドのプライベートジェットは6100万ポンドの価値がある
ロナウドは代替居住先を探すにあたり政府の助言に従ったようだ。5度のバロンドール受賞者は、自ら急な出国を手配できる幸運な立場にあった。
2024年、このポルトガル代表選手はボンバルディア・グローバルエクスプレス6500型ジェット機（価値6100万ポンド＝約8億1000万ドル）を取得した。これは2015年に1600万ポンド（約2億1000万ドル）で購入したガルフストリームG200を売却した資金によるものだ。
この機体は最大15名の乗客を収容可能で、テーブルとソファを備えた座席エリア、ダブルベッド付きの寝室、独立したシャワー室を特徴としている。ロナウドのジェット機には自身のCR7ブランドロゴが施されており、ジョルジーナが世界各地の華やかなイベントに出席する際にも頻繁に利用されている。
試合中断：ロナウド負傷、試合は延期に
ロナウドは、世界最高額の契約を継続中であるため、豪華な旅行特典の資金調達に全く問題はない。41歳のアル・ナセルでの契約では、1日あたり約50万ポンド（約8500万円）を稼いでいると言われている。
この史上最高の選手は現在、本職であるプレーを制限されている。サウジ・プロリーグのアル・ファヒヤ戦で負傷したためだ。この筋肉の故障の深刻さについて懸念が示されている。
しかしロナウドらアル・ナセルには、中東情勢の悪化によりアジアチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦（アル・ワスル戦）が延期されたことで、スケジュールに一時的な空白が生じている。
アジアサッカー連盟（AFC）は声明で次のように発表した：「中東情勢の進展を踏まえ、AFCチャンピオンズリーグ・エリート2025/26西地区ラウンド16第1戦（当初2026年3月2日～3日開催予定）は日程変更を決定した。
さらに、西地区のチームが関与するAFCチャンピオンズリーグ2部およびAFCチャレンジリーグ準々決勝第1戦（当初2026年3月3日～4日開催予定）も、追って通知があるまで延期される。
「東地区所属クラブが参加するAFCクラブ大会全試合は、当初の予定通り実施されます。AFCは急速に変化する状況を注視し続け、全選手、チーム、関係者、ファンの安全確保に断固として取り組んでまいります。」
ロナウドとレアル・マドリードの関係
ロナウドは今、馴染み深い環境に戻ってきた。2009年から2018年にかけてレアル・マドリードで過ごした9年間は忘れられないものだった——そのチャンピオンズリーグ制覇の期間に450ゴールを叩き出し、クラブ史上最多得点者となった。 サンティアゴ・ベルナベウ時代には、CR7が将来の妻となるジョルジーナと出会い、2025年8月に婚約を発表した幸せなカップルは結婚計画を進めている。
