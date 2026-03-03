クリスティアーノ・ロナウドのプライベートジェットがサウジアラビアを出発し、マドリードへ向かう。米国大使館がイランのドローン攻撃を受けた直後である。

リヤドの米国大使館が夜間襲撃で破壊ドローンの攻撃を受け、イラン国営メディアはバーレーンの建物も破壊されたと報じた。安全への懸念から外国人が中東からの脱出を急いでいる。

ロナウドもパートナーのジョルジーナ・ロドリゲスと5人の子供たちと共にこの集団脱出に加わった可能性があり、デイリー・メール紙などが彼の豪華なプライベートジェットがサウジアラビアを離れてヨーロッパへ向かったと報じている。

フライトトラッカーによると、ボンバルディア・グローバルエクスプレス機はマドリード到着まで7時間の飛行を要した。現地時間午後8時に離陸し、午前1時直前にスペインの首都に着陸。フライトレーダー24の記録では、同機はエジプトと地中海上空を経由して目的地へ到達した。

米国務省は中東数カ国に滞在する米国市民に対し、継続的な安全リスクを理由に同地域からの退去を勧告している。ドバイからは9万4000人の英国市民が脱出手段を模索中とされ、多数の有名人も恐怖の襲撃に巻き込まれている。最新情報はソーシャルメディアで共有されている。