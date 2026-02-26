Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドとアル・ナセル、ライバルストライカーの負傷でサウジ・プロリーグ優勝に弾み
ロナウドがアル・ナセルの急成長を牽引
アル・ヒラルが低迷する一方、アル・ナスルは主将の衰えを知らない輝きに支えられ躍進を続けている。短期間の内紛を経て、ポルトガル人アイコンは復讐を誓うかのようにチームに復帰した。 チームボイコットから復帰後3試合連続となるゴールを決め、アル・ナセルを首位に返り咲かせたロナウド。クラブのタイトル獲得への貢献度を改めて示した。アル・ナジュマ戦でのPK成功が5-0の大勝を決定づけ、アル・アハリに2ポイント差を保ちつつ、苦戦するアル・ヒラルとの差をさらに広げた。
アル・ナセルの経営陣は、クラブの投資戦略を巡る5度のバロンドール受賞者との過去の確執を解消したようだ。 移籍市場におけるライバルクラブとの比較で財政支援が不足していることに、ロナウドは不満を抱いていたと報じられていた。しかし、現在のピッチ上の勢いは、そうした問題が過去のものとなったことを示唆している。アル・ナスルは23試合で58ポイントを獲得し、今季リーグ戦での敗戦はわずか1度のみ。リヤドの青と黄色のチームにとって、優勝への道筋はますます明確になってきている。
インザーギのベンゼマのジレンマ
ロナウドが驚異的な輝きと得点力の高さを維持し、アル・ナスルを首位に導き続ける一方、アル・ヒラルの勢いは重大な局面で失速した。イタリア人監督シモーネ・インザーギは、引き分けが続いたことで首位を明け渡し3位に転落したチームを率いる中、重大な指揮官としての試練に直面している。 この勢力図の変化は、ベンゼマの離脱が確定したことでさらに鮮明になった。アル・ヒラルは公式声明で、フランス人ストライカーが内転筋の負傷を負ったことを医学検査で確認したと発表した。クラブはベンゼマが集団トレーニングに復帰するまでに10～15日のリハビリ期間を要すると表明。インザーギ監督にとってこの損失は特に痛手だ。チームの引き分け続きを打破するために必要な決定力を、彼は今まさに模索している最中だからである。
ベンゼマの負傷歴
フランス代表FWベンゼマは内転筋損傷の既往歴があり、この再発性の問題により、サウジリーグ移籍前のレアル・マドリード在籍時にプロキャリアで4度苦しんだ。この特定の負傷に対する回復期間は年によって異なっている。サウジプロリーグ在籍中、彼は4度の異なる負傷期間を経験し、そのうち1度は3ヶ月という長期離脱を余儀なくされた。 これらの筋肉系の故障により、フランス人スター選手は2023-2024シーズンと2024-2025シーズンを通じて公式戦14試合を欠場。シーズン最重要な局面において、常にその身体コンディションが注目される事態を招いている。
クリスティアーノ・ロナウドの次なる行方は？
ロナウドはサウジ・プロリーグで歴史的な節目を目前にしており、名誉ある100得点クラブに迫っている。 アル・ナジュマ戦で今季21得点目を挙げたアル・ナセル主将は、サウジ1部リーグ通算95得点に到達。この偉業を達成した史上4人の選手に名を連ねるまで、あとわずか5得点に迫っている。歴代得点ランキングで現在5位につけるロナウドは、オマル・アルソマやアブデルラザク・ハムダラといったレジェンドとの差を縮め続けている。
国内リーグを超え、ポルトガル人アイコンは究極のキャリア記録を追っている。通算965得点を記録するロナウドは、伝説の1000得点到達まであと35得点に迫った。アル・ナスルがタイトル獲得を目指す中、5度のバロンドール受賞者が再びいかに速く歴史を塗り替えるか、すべての視線が注がれている。
