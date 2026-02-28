アル・ナセルは木曜日にアル・アハリがアル・リヤドから奪った劇的勝利への反撃を狙っており、その機会を早々に与えられた。開始8分、ミケル・ビジャヌエバが自陣ペナルティエリア内で浮いたボールに手を伸ばしたが、まずモハメド・シマカンの足に軽く触れたように見えた。 フランス人DFは劇的に地面に倒れ込み、接触はごくわずかだったにもかかわらず、アル・ナスルにPKが与えられた。アル・ファイハは激しく抗議したが、ロナウドがPKを蹴り左ポストの外へ外したことで、正義が果たされたと感じるだろう。

アル・ナセルは24分にも幸運な判定を得た。マルセロ・ブロゾヴィッチが明らかな頭突きに見えた行為で罰せられなかったのだ。しかしその幸運は前半終了間際に尽きる。ファション・サカラが右サイドをオーバーラップしたラカン・カービにパス。カービの低いクロスをアブドゥラエラ・アル・アムリがベントーの脇を抜こうとしたボールを自陣ゴールに押し込んだ。

クリス・スモーリング率いるアル・ファイハの守備陣は、アル・ナセルの波状攻撃を次々と防ぎ、終始相手の前線攻撃を封じ込めるかに見えた。しかし72分、キングスレイ・コマンとサディオ・マネが抵抗を打ち破った。スルタン・アル・ガンナムがコマンにサイドを突破させると、そのクロスをセネガル人FWがバックポストで押し込んだ。

アル・ナセルは勝ち越し点を狙って攻勢を続け、80 分、アル・ファイハの守備陣と選手たちの心はついに折れた。 コーナーキックがペナルティエリア外縁のジョアン・フェリックスに届き、彼の放ったシュートはゴールポストに当たり、倒れたゴールキーパー、オルランド・モスケラに跳ね返ってネットに飛び込んだ。幸運も味方し、アル・ナセルは逆転に成功、さらにアブドゥッラー・アル・ハムダンが4点目を決め、クラブはサウジリーグの首位に返り咲いた。