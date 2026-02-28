Getty
クリスティアーノ・ロナウドがPKを外し負傷の懸念も、アル・ナスルが逆転勝利でサウジ・プロリーグ優勝の可能性を繋ぐ
アル・ナスルが逆転勝利で貴重な勝利を奪う
アル・ナセルは木曜日にアル・アハリがアル・リヤドから奪った劇的勝利への反撃を狙っており、その機会を早々に与えられた。開始8分、ミケル・ビジャヌエバが自陣ペナルティエリア内で浮いたボールに手を伸ばしたが、まずモハメド・シマカンの足に軽く触れたように見えた。 フランス人DFは劇的に地面に倒れ込み、接触はごくわずかだったにもかかわらず、アル・ナスルにPKが与えられた。アル・ファイハは激しく抗議したが、ロナウドがPKを蹴り左ポストの外へ外したことで、正義が果たされたと感じるだろう。
アル・ナセルは24分にも幸運な判定を得た。マルセロ・ブロゾヴィッチが明らかな頭突きに見えた行為で罰せられなかったのだ。しかしその幸運は前半終了間際に尽きる。ファション・サカラが右サイドをオーバーラップしたラカン・カービにパス。カービの低いクロスをアブドゥラエラ・アル・アムリがベントーの脇を抜こうとしたボールを自陣ゴールに押し込んだ。
クリス・スモーリング率いるアル・ファイハの守備陣は、アル・ナセルの波状攻撃を次々と防ぎ、終始相手の前線攻撃を封じ込めるかに見えた。しかし72分、キングスレイ・コマンとサディオ・マネが抵抗を打ち破った。スルタン・アル・ガンナムがコマンにサイドを突破させると、そのクロスをセネガル人FWがバックポストで押し込んだ。
アル・ナセルは勝ち越し点を狙って攻勢を続け、80 分、アル・ファイハの守備陣と選手たちの心はついに折れた。 コーナーキックがペナルティエリア外縁のジョアン・フェリックスに届き、彼の放ったシュートはゴールポストに当たり、倒れたゴールキーパー、オルランド・モスケラに跳ね返ってネットに飛び込んだ。幸運も味方し、アル・ナセルは逆転に成功、さらにアブドゥッラー・アル・ハムダンが4点目を決め、クラブはサウジリーグの首位に返り咲いた。
最優秀選手
元マンチェスター・ユナイテッドとローマのDFスモーリングは、アル・ファイハの守備陣の中心で圧倒的なプレーを見せ、往年の輝きを取り戻した。このイングランド人選手は威風堂々としており、試合を通じてロナウドを封じ込め、後半開始直後にはポルトガル人スーパースターに対して見事なタックルを決めた。スモーリングはチームを牽引し続け、アル・ナセルの得点を防げなかったものの、勝利の側に立つにふさわしい活躍を見せた。
大敗者
ロナウドはPK失敗がチームに致命傷を与えなかったことに安堵しただろう。ポルトガル人FWは精彩を欠き、思うようにいかない場面では試合の大半を無意味に腕を振り回していた。その後ロナウドはハムストリングに違和感を感じたため終盤に途中交代を余儀なくされ、代わって出場したアル・ハムダンが3点目を決めるのをベンチで見守った。
試合評価（5段階中）：⭐⭐⭐
