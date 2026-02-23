Getty/GOAL
クリスティアーノ・ロナウドがMLSでリオネル・メッシとタッグを組む?! 元米国代表選手がインテル・マイアミ移籍の可能性を解説―だが移籍は「メッシ」な混乱を招く
ロナウドがサウジ・プロリーグでストライキに入った
41歳のベテラン選手は中東で不満げな姿を見せており、サウジアラビアの主要クラブ間での資金配分方法に疑問が投げかけられている。ロナウドはアル・ナセルで3試合を欠場した後、ようやく復帰を果たした。
復帰後は得点を重ねている（記録を塗り替えるキャリアの中で公式戦通算1000得点に迫る勢いだ）が、高額契約には依然として移籍条項が盛り込まれている。この契約は2027年夏まで継続する予定だが、破棄される可能性もある。
ロナウドはメッシが所属するMLS優勝チーム、インテル・マイアミに加入する可能性があるのか？
世界中のファンは、ロナウドとメッシが引退前に同じチームでプレーする姿を見たいと願っている。その実現の可能性は南フロリダにあるかもしれない。MLSカップ優勝チームであるインテル・マイアミは、その野心と資金力を兼ね備え、契約成立を可能にする力を持っている。
ヘロンズ（インテル・マイアミ）による合意の可能性について問われたラモスは、カナダのオンラインカジノ経由でGOALにこう語った。「彼らならやりかねない。メッシと[ルイス]スアレスと[セルヒオ]ブスケツとジョルディ・アルバ、それに他の何人もの選手を獲得できるとは思わなかったが、実現する可能性はあると思う。 ただ実現しないと思う。もしロナウドがここに来るなら、おそらく別のチームに移籍するだろう」
ロナウドがハリウッド大作映画への出演を視野に入れているとの見方を受け、移籍先について問われるとラモスは続けた。「ロサンゼルスかもしれない。LAFCがLAの注目を独占している今、LAギャラクシーが再び頂点に返り咲きたいと考えているなら、ロナウド獲得は確実にその露出をもたらすだろう」
ロナウドのマイアミ移籍の可能性と、アルゼンチンの史上最高の選手メッシとのエゴ衝突懸念について問われると、ラモスはこう語った。「そうは思わない。二人とも年齢を重ね、今はただ試合に勝ちたいと理解している。間違いなく勝者だ。ちなみにロナウドが確実にマイアミに行くわけではない」
「実現すれば素晴らしい。この二人がマイアミで1、2年共にプレーする姿は最高だろう。願わくば実現してほしい。エゴの衝突は問題か？唯一の懸念は移動手段だ。このチームが受ける注目度を考えると、移動は混乱を極めるだろう」
ベッカムこそが、衝撃的な移籍を実現させる人物なのか？
それはまた別の日の問題となるだろう。インテル・マイアミはメッシとロナウドの共演がマーケティング上の夢だと認識している。同クラブの共同オーナーであるマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、デイビッド・ベッカム卿が、この不可能と思える実現の鍵を握る人物となり得るという見方もある。
元MLSスターのロブ・アーンショーはこの件についてGOALにこう語った。「もし実現する場所があるとすれば、それはインテル・マイアミのような場所だろう。残念ながら、実現するとは思えない。熱狂的なファンなら誰もが、二人が引退する前に同じチームでプレーし、共に戦う姿を見たいと願っている。 実現しないと思うが、もし可能性があるとすれば、それを実現させるのはデイビッド・ベッカムだろう」
ワールドカップ優勝経験を持つクレベソンも、かつてアメリカでクラブキャリアを積んだ一人として、インテル・マイアミがロナウド獲得に動く可能性についてGOALに語った。「想像してみてくれよ、そんなことが起きたらアメリカは狂乱状態になる！あの二人を揃えるためなら何でも売り払うだろう。一つのロッカールームに――メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、そしておそらくネイマール。まさにドリームチームだ！」
メッシ、2026年キャンペーンの開幕戦で敗れ悔しさ爆発
インター・マイアミは、2026年MLS開幕戦でLAFCに屈辱的な0-3の敗北を喫した後、さらなる戦力補強が必要だと判断するかもしれない。カリフォルニアでの試合終了時、メッシは苛立ちを隠せない様子だったが、彼が審判団の控室に入ったという報道は事実無根であることが明らかになった。
