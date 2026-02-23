クリスティアーノ・ロナウドがMLSでリオネル・メッシとタッグを組む?! 元米国代表選手がインテル・マイアミ移籍の可能性を解説―だが移籍は「メッシ」な混乱を招く

世界中のファンは、ロナウドとメッシが引退前に同じチームでプレーする姿を見たいと願っている。その実現の可能性は南フロリダにあるかもしれない。MLSカップ優勝チームであるインテル・マイアミは、その野心と資金力を兼ね備え、契約成立を可能にする力を持っている。

ヘロンズ（インテル・マイアミ）による合意の可能性について問われたラモスは、カナダのオンラインカジノ経由でGOALにこう語った。「彼らならやりかねない。メッシと[ルイス]スアレスと[セルヒオ]ブスケツとジョルディ・アルバ、それに他の何人もの選手を獲得できるとは思わなかったが、実現する可能性はあると思う。 ただ実現しないと思う。もしロナウドがここに来るなら、おそらく別のチームに移籍するだろう」

ロナウドがハリウッド大作映画への出演を視野に入れているとの見方を受け、移籍先について問われるとラモスは続けた。「ロサンゼルスかもしれない。LAFCがLAの注目を独占している今、LAギャラクシーが再び頂点に返り咲きたいと考えているなら、ロナウド獲得は確実にその露出をもたらすだろう」

ロナウドのマイアミ移籍の可能性と、アルゼンチンの史上最高の選手メッシとのエゴ衝突懸念について問われると、ラモスはこう語った。「そうは思わない。二人とも年齢を重ね、今はただ試合に勝ちたいと理解している。間違いなく勝者だ。ちなみにロナウドが確実にマイアミに行くわけではない」

「実現すれば素晴らしい。この二人がマイアミで1、2年共にプレーする姿は最高だろう。願わくば実現してほしい。エゴの衝突は問題か？唯一の懸念は移動手段だ。このチームが受ける注目度を考えると、移動は混乱を極めるだろう」