クリスティアーノ・ロナウドが華々しく復帰！移籍抗議を終えサウジチームに復帰したアル・ナセル主将が初戦ゴールを決める

ロナウドは土曜日のサウジ・プロリーグ、アル・ファテフ戦においてアル・ナセルの先発メンバーに復帰し、直近2試合を欠場した後、キャプテンとしてチームを率いた。

39歳のロナウドは今月初めにアル・イティハド戦とアル・リヤド戦を欠場。報道によれば、クラブの移籍活動への不満に関連する意図的なボイコットが欠場の理由とされている。ロナウドは、ライバルのアル・ヒラルが元ストライカーパートナーを含む大型補強を続ける中、サウジアラビア公共投資基金（PIF）が最近の移籍市場でアル・ナセルを大幅に強化しなかったことに不満を抱いていた。

今週協議が行われ、報道によれば主要な問題点は解決された。これには未払い給与の支払いと、アル・ナセル経営陣へのより大きな運営権限の回復が含まれていたとされる。こうした進展を受け、同FWは復帰に合意した。

サウジ・プロリーグも状況に関する声明を発表し、「クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに完全にコミットし、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手と同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自身のクラブを超えた決定を左右することはできない」と述べた。