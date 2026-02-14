Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドが華々しく復帰！移籍抗議を終えサウジチームに復帰したアル・ナセル主将が初戦ゴールを決める
ロナウドの抗議がついに終結
ロナウドは土曜日のサウジ・プロリーグ、アル・ファテフ戦においてアル・ナセルの先発メンバーに復帰し、直近2試合を欠場した後、キャプテンとしてチームを率いた。
39歳のロナウドは今月初めにアル・イティハド戦とアル・リヤド戦を欠場。報道によれば、クラブの移籍活動への不満に関連する意図的なボイコットが欠場の理由とされている。ロナウドは、ライバルのアル・ヒラルが元ストライカーパートナーを含む大型補強を続ける中、サウジアラビア公共投資基金（PIF）が最近の移籍市場でアル・ナセルを大幅に強化しなかったことに不満を抱いていた。
今週協議が行われ、報道によれば主要な問題点は解決された。これには未払い給与の支払いと、アル・ナセル経営陣へのより大きな運営権限の回復が含まれていたとされる。こうした進展を受け、同FWは復帰に合意した。
サウジ・プロリーグも状況に関する声明を発表し、「クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに完全にコミットし、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手と同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自身のクラブを超えた決定を左右することはできない」と述べた。
アル・ナスルが優勝を狙う中での主要目標
ロナウドはピッチに戻るとすぐに、自身の重要性をファンに思い知らせるのに時間を浪費しなかった。
アル・ナセルの攻撃陣が活発な立ち上がりを見せた後、18分に先制点が生まれた。サディオ・マネがペナルティエリア内にパスを通すと、ロナウドが右下隅へ正確なファーストタッチで決めた。このチャンスの期待値はわずか0.21だったが、そのフィニッシュの質はロナウドらしいものだった。
得点前にもロナウドは試合に深く関わっていた。開始1分以内に放ったシュートはバーを越え、その後マルセロ・ブロゾヴィッチのパスを受けてペナルティエリア外からシュートを試みた。アル・ナセルも序盤にジョアン・フェリックスとキングスレイ・コマンにチャンスが訪れた。
アル・ナスルの優勝争いはまだ生きている
アル・ナスルは順位表で3位につけており、首位アル・ヒラルに4ポイント差ながら試合数を1試合多く残しているため、依然として優勝争いにしっかり絡んでいる。
個人ではロナウドも得点王を狙っている。得点ランキング首位のアール・アハリFWアイバン・トーニーに次ぐ2位で、アル・カディシアのジュリアン・キノネスにも先行されている。土曜日のゴールで今季17得点目を記録。まだ多くの試合を残している中で、これは非常に印象的な数字だ。
次に何が来る？
ロナウドの復帰は、選手とクラブ、そしてサウジアラビアのリーグ関係者との間の緊張した一幕に終止符を打ったようだ。アル・ナスルにとって今、最優先事項はサッカーである。アル・ヒラルに追いつくためには、これ以上勝ち点を落とすわけにはいかない。
ロナウドにとっての目標はさらに単純明快だ——得点を重ね続けることである。アル・ファテフ戦で即座に示した影響力は、この騒動が彼の鋭さや勝利への執念に影響を与えていないことを示唆している。今シーズンの残り試合が、サウジアラビアでの2シーズン目となる彼のキャリアがトロフィーを獲得して終わるかどうかを決定づけるだろう。
