クリスティアーノ・ロナウドがハムストリング負傷、アル・ナセルが深刻な打撃を認める。米大使館襲撃事件後、スターFWがサウジアラビアを脱出との主張も浮上

ロナウドの負傷は、2月28日のアル・ファイハ戦終盤に発生した。アル・ナスルが勝利を収めたものの、ポルトガル人スターにとっては悔しい一夜となった。試合開始12分にPKを外すなど不運が続いていた。 ベンチに合図を送った後、81分にアブドゥッラー・アルハムダンと交代した。この負傷は、サウジ・プロリーグ首位をわずかな差で守るクラブにとって重要な時期に起きた。

今シーズン21得点を挙げているリーグ得点王の出場は、今後の試合において大きな懸念材料となった。アル・ナスルは3月にネオムSCとアル・ハレージとのリーグ戦を控えているが、主将の出場可否は不透明だ。さらに今月下旬に予定されているポルトガル代表のメキシコ戦およびアメリカ代表との国際親善試合への参加も危ぶまれている。 ファンは、この伝説的ストライカーが国内リーグの勝負どころに間に合う回復を遂げられるか、見守っている。