クリスティアーノ・ロナウドがハムストリング負傷、アル・ナセルが深刻な打撃を認める。米大使館襲撃事件後、スターFWがサウジアラビアを脱出との主張も浮上
ロナウド離脱：アル・ナセルがハムストリング負傷を確認
サウジのビッグクラブは火曜日、スター選手の診断結果を正式に発表し、既に回復プロセスを開始していることを明らかにした。 クラブは公式チャンネルを通じて発表した声明で次のように述べた：「クリスティアーノ・ロナウドは、アル・ファイハ戦後の検査でハムストリングの負傷と診断された。リハビリプログラムを開始しており、日ごとに状態を評価していく」アル・ナセルは負傷の詳細を明かしたが、復帰時期については具体的な見通しを示さなかった。
ロナウドの負傷による不運な出来事の詳細
ロナウドの負傷は、2月28日のアル・ファイハ戦終盤に発生した。アル・ナスルが勝利を収めたものの、ポルトガル人スターにとっては悔しい一夜となった。試合開始12分にPKを外すなど不運が続いていた。 ベンチに合図を送った後、81分にアブドゥッラー・アルハムダンと交代した。この負傷は、サウジ・プロリーグ首位をわずかな差で守るクラブにとって重要な時期に起きた。
今シーズン21得点を挙げているリーグ得点王の出場は、今後の試合において大きな懸念材料となった。アル・ナスルは3月にネオムSCとアル・ハレージとのリーグ戦を控えているが、主将の出場可否は不透明だ。さらに今月下旬に予定されているポルトガル代表のメキシコ戦およびアメリカ代表との国際親善試合への参加も危ぶまれている。 ファンは、この伝説的ストライカーが国内リーグの勝負どころに間に合う回復を遂げられるか、見守っている。
サウジアラビアの急な撤退の噂
医療上の懸念に加え、ロナウドが完全に国外へ脱出した可能性を示唆するセンセーショナルな報道が浮上している。リヤドの米国大使館に対するドローン攻撃後、フライト追跡データからロナウドの豪華プライベートジェットが深夜にサウジアラビアからマドリードへ向けて離陸したことが判明。これにより、元レアル・マドリードのスター選手がパートナーのジョルジーナ・ロドリゲスと5人の子供たちと共に、高まる不安定な情勢の中で欧州に安全な避難場所を求めたのかどうか、疑問の声が高まっている。
しかし、恒久的な「逃亡」を報じる記事とは対照的に、事情に詳しい関係者によれば、航空機の移動は必ずしも選手が契約上の義務を放棄したことを意味しないという。別の報道では、逃亡説は的外れであり、クリスティアーノは前試合での問題を受けてアル・ナセルのトレーニング施設で治療を受けているとされている。こうした矛盾した情報により、サポーターは移籍の噂と治安状況の現実を区別しようと試みながら、神経を尖らせている。
地域情勢の緊張により試合が延期される
地域のスポーツカレンダーは既に外部環境の影響で混乱している。アジアサッカー連盟（AFC）は最近、アル・ナスル対アル・ワスル戦を含む複数の注目試合が延期されると発表した。 「中東情勢の進展を踏まえ、AFCチャンピオンズリーグ・エリート2025/26西地区ラウンド16第1戦（当初2026年3月2日～3日開催予定）は日程変更となる」と、同連盟は公式声明で確認した。
AFCが「急速に変化する状況を注視し続ける」中、選手の安全が最優先事項である。アル・ナセルにとって、これらの試合延期はわずかな光明となる。これにより主将がさらなる決勝トーナメントを欠場することなく、リハビリに専念する時間的余裕が生まれるからだ。
