Getty/GOAL
翻訳者：
クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ優勝を予告、イヴァン・トーニーはCR7の得点王阻止を目指す
トーニーが首位を走る一方、ロナウドは出場機会を逃したことを悔やむ
アル・ナセルの主将が個人タイトルを再び獲得すれば、サウジ・プロリーグ史上初の欧州人選手として3シーズン連続の得点王となる。しかし41歳の彼は現在、リーグを席巻するアル・アハリのトーニーから手強い挑戦を受けている。 元ブレントフォードのストライカーは現在23得点で得点ランキング首位に立ち、ロナウドを2点上回っている。アル・ナセルの移籍交渉への不満から2試合のストライキを決行したロナウドは、この選択を後悔するかもしれない。
- Getty Images Sport
トニー、ゴールデンブーツ争いへの自信を明かす
トニーの驚異的な得点能力がアル・アハリを真の優勝候補へと変貌させ、首位アル・ナセルに肉薄する位置まで押し上げた。史上最高の選手の一人と競い合うプレッシャーにもかかわらず、29歳のストライカーは揺るぎない自信に満ちたプレーを見せ、簡単には追い抜かれないことを示唆している。 トニーは最近、自身の決定力の高さと、10年ぶりのリーグ優勝を目指すクラブの目標達成に個人の成功がどう貢献しているかについて語った。
「ピッチに立つたびに得点できると確信している。今はそういう自信がある」とトーニーはトークスポーツに語った。「チームに得点できると信じ、実際に得点できるストライカーがいるのは常に良いことだ。 そして当然ながら、現在の順位を考慮すれば、それがチームに貢献しているのは良いことだ」と語った。今シーズンの初PK失敗（2023年4月以来初）を除けば、このストライカーのリズムはほぼ完璧で、その失敗がなければ現在の得点数は24に伸びていたはずだ。
優勝争いが激化する中、アル・ナスルがプレッシャーに直面
ロナウドとトーニーの個人戦が注目を集める中、サウジ・プロリーグの優勝争いは沸騰点に達している。アル・ナセルはアル・ナジュマを5-0で圧倒した後、現在アル・アハリにわずか2ポイント差で首位をキープしている。 この試合でロナウドはペナルティキックを決め、トレードマークの「シュー」に代わる新たなゴールパフォーマンスを披露した。しかし、34試合制のシーズン終盤を迎え、アル・アハリが56ポイント、アル・ナスルが58ポイントと、両チームにほぼ誤差の許されない状況だ。
優勝争いは単なる二強対決ではない。アル・カディシアが危険な第三の勢力として台頭している。元リヴァプール＆セルティック監督のブレンダン・ロジャーズ指揮下で3連勝を飾り、53ポイントで4位に躍進した。 ロジャーズ監督の戦術的進化は、シーズン終盤戦にさらなる複雑さを加え、最終週に上位2チームと対戦するアル・カディシアが「王位決定者」の役割を果たす可能性を秘めている。
- Getty Images Sport
最優先事項はサウジ・プロリーグ優勝トロフィーの獲得である
ロナウドを抜きゴールデンブーツを獲得する魅力はあるものの、トーニーはチームの優勝こそが最大の動機だと断言する。このストライカーは現在、ジュリアン・キノネス、ジョシュ・キング、ジョアン・フェリックスらを擁する注目度の高い得点ランキングのトップに立つ。トーニーは自身の決定力こそがアル・アハリの優勝争いの原動力だと理解しており、個人賞はサポーターのためにリーグ優勝トロフィーを勝ち取る努力の自然な副産物と見なしている。
「もちろん、ストライカーとして得点を重ねたいのは当然だ」とトニーは得点王争いについて問われると語った。「シーズンも終盤に差し掛かり、得点ランキングのトップに迫っている状況では、『よし、このまま維持しよう』という気持ちになる。 もちろん、得点が試合を勝たせることは分かっている。それがチームのために、リーグ戦で我々を助けるために私がやろうとしていることだ。だから、今はこの位置に留まりたい。そして明らかに、私がより多くのゴールを決めれば決めるほど、我々が試合に勝つ可能性は高まり、リーグ戦でも助けになる。それが私の主な目標だ」
広告