クリスティアーノ・ロナウドがサウジ・プロリーグ優勝を予告、イヴァン・トーニーはCR7の得点王阻止を目指す

ロナウドを抜きゴールデンブーツを獲得する魅力はあるものの、トーニーはチームの優勝こそが最大の動機だと断言する。このストライカーは現在、ジュリアン・キノネス、ジョシュ・キング、ジョアン・フェリックスらを擁する注目度の高い得点ランキングのトップに立つ。トーニーは自身の決定力こそがアル・アハリの優勝争いの原動力だと理解しており、個人賞はサポーターのためにリーグ優勝トロフィーを勝ち取る努力の自然な副産物と見なしている。

「もちろん、ストライカーとして得点を重ねたいのは当然だ」とトニーは得点王争いについて問われると語った。「シーズンも終盤に差し掛かり、得点ランキングのトップに迫っている状況では、『よし、このまま維持しよう』という気持ちになる。 もちろん、得点が試合を勝たせることは分かっている。それがチームのために、リーグ戦で我々を助けるために私がやろうとしていることだ。だから、今はこの位置に留まりたい。そして明らかに、私がより多くのゴールを決めれば決めるほど、我々が試合に勝つ可能性は高まり、リーグ戦でも助けになる。それが私の主な目標だ」