クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセル戦を再び欠場、サウジ強豪がAFCチャンピオンズリーグ準々決勝進出を決める

ロナウドは1月の移籍市場終了後、サウジ・プロリーグとPIF（公共投資基金）に対して抗議した。5度のバロンドール受賞者は、アル・ヒラルやアル・アハリといった他クラブと比較して、自身とアル・ナセルへの支援が不足していると感じていた。

元レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドのスター選手が特に不満を抱いたのは、アル・ナセルのサウジ・プロリーグ優勝を争う直接のライバルであるアル・ヒラルが、苦戦する前年度王者アル・イテハドからカリム・ベンゼマを獲得することを許可された点だった。

抗議活動によりロナウドは3試合を欠場し、リーグ側は今後の行動について公式に警告した。

声明文は次のように述べた：「各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制が存在する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに帰属する。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに完全にコミットし、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしている。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自身のクラブを超えた決定を左右することはできない」