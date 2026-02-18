Getty Images Sport
クリスティアーノ・ロナウドがアル・ナセル戦を再び欠場、サウジ強豪がAFCチャンピオンズリーグ準々決勝進出を決める
ロナウド、公共投資基金への抗議後に復帰
ロナウドは1月の移籍市場終了後、サウジ・プロリーグとPIF（公共投資基金）に対して抗議した。5度のバロンドール受賞者は、アル・ヒラルやアル・アハリといった他クラブと比較して、自身とアル・ナセルへの支援が不足していると感じていた。
元レアル・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドのスター選手が特に不満を抱いたのは、アル・ナセルのサウジ・プロリーグ優勝を争う直接のライバルであるアル・ヒラルが、苦戦する前年度王者アル・イテハドからカリム・ベンゼマを獲得することを許可された点だった。
抗議活動によりロナウドは3試合を欠場し、リーグ側は今後の行動について公式に警告した。
声明文は次のように述べた：「各クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制が存在する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに帰属する。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに完全にコミットし、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしている。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自身のクラブを超えた決定を左右することはできない」
ロナウドがメンバー外れ、アル・ナセルが勝ち進む
ロナウドはその後、離脱期間を終えアル・ナセル復帰戦で得点を記録。週末のアル・ファテ戦でもゴールを決めた。
しかし、水曜夜のAFCチャンピオンズリーグ第2戦アルカダグ戦に向けたチームメンバーが発表された際、彼の姿はなかった。第1戦で起用されたチームがほぼ控え中心だったことを考えれば、大きな驚きではない。今回も主力選手数名が最初からメンバーから外されていたのだ。
戦力が不足しているチームがトルクメニスタンのクラブを破る
マルセロ・ブロゾヴィッチ、キングスレイ・コマン、ジョアン・フェリックスらがベンチから投入された一方、サディオ・マネは試合終了まで出場機会を得られなかった。ウインガーのアブドゥルラフマン・ガリーブが2分に唯一の得点を挙げ、アルカダグのディフェンダー、グイチュムラト・アナグリエフが91分に退場処分となった。
ロナウドがこの試合を休んだのは、サウジ・プロリーグ優勝をかけた重要な終盤戦に向けて体調を維持させるためと見られる。アル・ナセルは首位アル・ヒラルにわずか1ポイント差で迫っており、全大会通算9連勝中と絶好調だ。
ロナウド、アル・ナセルのトロフィー獲得に貢献したい
アル・ナスルは今シーズンリーグ戦で既にアル・ヒラルと2度対戦し、2試合で勝ち点1しか獲得できていない。これは彼らが最近の完璧な調子を維持し続け、ライバルを逆転してタイトルを奪取するのに十分であることを願わなければならないことを意味する。今後1か月ほどで控えているのは、アル・ハズム、アル・ナジュマ、アル・ファイハ、ネオム、アル・ハリージュとの対戦だ。
ロナウドと彼のチームメイトたちは、アジアのクラブサッカーの第二級大陸大会である AFC チャンピオンズリーグ 2 の準々決勝で、どのチームと対戦するかも待っています。 41歳のロナウドは、3月の国際試合の合間に開催される、メキシコおよびアメリカとの親善試合のポルトガル代表メンバーにも選出されることが予想される。ロベルト・マルティネス監督率いるポルトガル代表は、2026年に北米で開催されるワールドカップに向けて準備を進め、グループKでウズベキスタン、コロンビア、そしてプレーオフの勝者と対戦する予定である。
