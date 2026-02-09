AFP
「クリスティアーノ・ロナウドがいなければ、サウジ・プロリーグは誰も見ないだろう」―トニ・クロース、アル・ナスルのストライカーを擁護
ロナウドの継続中のストライキ
ポルトガル紙『ア・ボラ』によると、ロナウドは1月の移籍交渉への抗議で直近2試合を欠場した後、アル・ナセルでのトレーニングに復帰している。ナセルは今週末のアル・ファテ戦を復帰試合として予定している。ナセルは週中にトルクメニスタンでアルカダグとAFCチャンピオンズリーグ2次リーグを戦うが、ロナウドはこの試合に出場しない見込みだ。
一方、レアルでポルトガル人選手と共にプレーした元チームメイトのクロースは、ロナウドの行動を擁護し、彼が活躍していなければ誰もサウジ・プロリーグを観戦しないだろうと主張した。
ポルトガル紙『O Jogo』によると、自身のポッドキャストでこう語った。「サウジリーグは奇妙な現象だ。クリスティアーノ・ロナウドが来るまで誰も知らなかったのに、今や彼を侮辱している。クリスティアーノが明日去れば、このリーグは魅力を失う。ロナウドなしでは、誰もサウジリーグを見ないだろう」
ロナウドの逆上
ロナウドは、国内4大クラブのオーナーであるPIFがカリム・ベンゼマのアル・イティハドからアル・ヒラルへの移籍を許可し、ナセルの最も近いタイトル争いのライバルを強化したのを見て、ナセルでのプレーを自ら辞退する決断を下した。
しかしサウジ・プロリーグはロナウドの行動を非難し、声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すなわち、全てのクラブが同一のルールのもとで独立して運営されることである。
クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制が存在する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに帰属する。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。
クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはできない。
「最近の移籍活動はこの独立性を明確に示している。あるクラブは特定の方法で戦力を強化し、別のクラブは異なるアプローチを選択した。これらは承認された財政的枠組み内で下されたクラブの決定である。
「リーグの競争力は自明である。上位4チームが僅差で争う優勝争いはまさに激戦中だ。この均衡状態こそが、意図通りに機能するシステムの証左である。
「焦点は依然としてサッカーそのもの——本来あるべきピッチの上——にあり、選手とファンにとって信頼できる競争力ある大会を維持することにある」
ロナウドの野望
ロナウドは現在1日あたり約40万ポンドを稼いでいるが、今シーズンのナスルによる優勝争いの中心人物となっている。
リーグ戦18試合で17得点を記録しており、41歳の誕生日を迎えたばかりにもかかわらず、引退を絶対にすべきではないとまで言われている。
ブラジル代表のレジェンド、ロベルト・カルロスはこう語った。「クリスティアーノは決して止まるべきではない。もし彼がプレーをやめようと決めたら、私は電話して止めさせるだろう。 彼はクラブでも代表でも、子供たちや若手選手にとって象徴的な存在だ。片足でも這ってでも、サッカーを続けるべきだ。サッカーを始めたい少年たちに、彼は計り知れない力とエネルギーを与えている」
クリスティアーノとサッカーを愛する者にとって、彼が歴史を作り続け、記録を塗り替える姿は素晴らしい。1000ゴールを達成した唯一の選手はペレだが、クリスティアーノはその仲間入りを果たすかもしれない。サウジリーグで彼は幸せそうで自信に満ちている。この偉業を成し遂げることは間違いない。彼は決して負傷しない。今も高いパフォーマンスを維持し、模範的な存在だ。ポルトガルは祝福に値する」
次に何が来る？
アル・ナスルは次節のリーグ戦でファテと対戦し、ロナウドが先発復帰する見込みだ。
