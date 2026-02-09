ロナウドは、国内4大クラブのオーナーであるPIFがカリム・ベンゼマのアル・イティハドからアル・ヒラルへの移籍を許可し、ナセルの最も近いタイトル争いのライバルを強化したのを見て、ナセルでのプレーを自ら辞退する決断を下した。

しかしサウジ・プロリーグはロナウドの行動を非難し、声明で次のように述べた。「サウジ・プロリーグは単純な原則に基づいて構築されている。すなわち、全てのクラブが同一のルールのもとで独立して運営されることである。

クラブには独自の理事会、経営陣、サッカー部門の指導体制が存在する。選手獲得、支出、戦略に関する決定権は、持続可能性と競争力の均衡を確保するための財政枠組みの中で、各クラブに帰属する。この枠組みはリーグ全体に平等に適用される。

クリスティアーノは加入以来アル・ナセルに全面的に関与し、クラブの成長と野心に重要な役割を果たしてきた。あらゆるエリート選手同様、彼は勝利を望んでいる。しかし、いかなる個人も——たとえ重要人物であっても——自クラブを超えた決定を左右することはできない。

「最近の移籍活動はこの独立性を明確に示している。あるクラブは特定の方法で戦力を強化し、別のクラブは異なるアプローチを選択した。これらは承認された財政的枠組み内で下されたクラブの決定である。

「リーグの競争力は自明である。上位4チームが僅差で争う優勝争いはまさに激戦中だ。この均衡状態こそが、意図通りに機能するシステムの証左である。

「焦点は依然としてサッカーそのもの——本来あるべきピッチの上——にあり、選手とファンにとって信頼できる競争力ある大会を維持することにある」