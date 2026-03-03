「クリスティアーノとの最初の接触は友好的なものではなかった！」―「怒れる」ロナウドとの対立を明かすマンUアカデミー出身者

カンブワラはやり取りの詳細を説明し、自身の生まれ持った戦闘本能こそが最終的に伝説の選手を納得させた要因だと指摘した。「彼は少し気にしていた。 少し押すと彼は怒った。コーチに訴えに行ったが、それも気に入らなかった」と彼は語った。「トレーニング後、サウナで再会した。立ち去ろうとした私に、彼は留まるよう求めた。何事もなかったかのように話し合った。驚くべきことだった。彼は私の集中力と攻撃性を称賛していると告げた」

この称賛は、ロナウドが現代の若者の「楽な」メンタリティに不満を表明していることを踏まえると、非常に重みを持つ。

「経験豊富な選手や年長者への敬意がないわけではないが、彼らは異なる時代に生きている」とロナウドはトークTVで語った。「12歳の息子を見てわかる。メンタリティが異なる。彼らは苦しんでいない。飢え（への渇望）が違うのだ」 彼らは物事をより簡単に手に入れ、全てが楽で、苦労を知らず――そして気にも留めない。マンチェスター・ユナイテッドの選手数名だけを指すわけではない。世界中の全リーグ、全てのチームの若手選手たちは、私の世代とは同じではない」