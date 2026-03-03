AFP
翻訳者：
「クリスティアーノとの最初の接触は友好的なものではなかった！」―「怒れる」ロナウドとの対立を明かすマンUアカデミー出身者
若気の至りが伝説的な気性とぶつかり合う
ユナイテッドの聖域とも言えるトレーニンググラウンドでは数えきれないほどの戦いが繰り広げられてきたが、クラブに二度目の在籍を果たしたロナウドの権威に挑むアカデミーの若手選手はほとんどいなかった。しかしカンブワラは例外だった。このフランス人DFは最近、5度のバロンドール受賞者との初対面が、10代の若者が憧れの選手と出会う際に想像されるような畏敬の念に満ちたものとは程遠いものだったと明かした。
カンブワラの身体的なアプローチと守備での妥協を許さない姿勢は、トップチームの練習で早くも論争の的となった。多くの若手選手がロナウドの地位に敬意を示す中、現ビジャレアル所属の彼は攻撃的なプレーを控えることを拒み、ピッチ上の緊張感を明らかに高めた。 このメンタリティの衝突により、ベテランストライカーは冷静さを失った。若手が彼の地位にふさわしい「レジェンド待遇」を拒んだためだ。
ある身体接触をきっかけに摩擦は頂点に達し、ロナウドはアカデミー出身の若手の執拗さに明らかに激怒した。「クリスティアーノとの最初の接触は友好的なものではなかった」とカンブワラはオレンジ・スポーツに語った。
- Getty Images Sport
非公開の平和サミット
練習場での口論の余波はピッチ上で終わらず、ロナウドは不満をコーチングスタッフに訴えた。世界的なアイコンが自身のフィジカルを批判する姿はカンブワラにとって苦い経験となり、そのセッションの残りの時間は両選手の間で互いに冷たい態度が続いた。
しかし、ロナウドの歴史的なキャリアを支えてきた卓越した心理戦術が、思いがけない場面で発揮される。若きディフェンダーを驚かせたのは、ポルトガル代表主将がカメラやチームメイトの目を避けて、密かに和解を図ろうとしたことだ。この「和平会談」はクラブのサウナという聖域で行われ、そこでロナウドの競争基準の真髄がようやくフランス人選手に明かされたのである。
- Getty
対立から生まれたメンターシップ
カンブワラはやり取りの詳細を説明し、自身の生まれ持った戦闘本能こそが最終的に伝説の選手を納得させた要因だと指摘した。「彼は少し気にしていた。 少し押すと彼は怒った。コーチに訴えに行ったが、それも気に入らなかった」と彼は語った。「トレーニング後、サウナで再会した。立ち去ろうとした私に、彼は留まるよう求めた。何事もなかったかのように話し合った。驚くべきことだった。彼は私の集中力と攻撃性を称賛していると告げた」
この称賛は、ロナウドが現代の若者の「楽な」メンタリティに不満を表明していることを踏まえると、非常に重みを持つ。
「経験豊富な選手や年長者への敬意がないわけではないが、彼らは異なる時代に生きている」とロナウドはトークTVで語った。「12歳の息子を見てわかる。メンタリティが異なる。彼らは苦しんでいない。飢え（への渇望）が違うのだ」 彼らは物事をより簡単に手に入れ、全てが楽で、苦労を知らず――そして気にも留めない。マンチェスター・ユナイテッドの選手数名だけを指すわけではない。世界中の全リーグ、全てのチームの若手選手たちは、私の世代とは同じではない」
- Getty Images Sport
カンブワラのビジャレアルでのフィットネス問題
2024年に960万ポンドでビジャレアルに移籍して以来、カンブワラはキャリントンで苦労して学んだ教訓をラ・リーガの戦術的な厳しさに活かすことに注力してきたが、数々の挫折に直面している。デビューシーズンは体調不良で中断され、昨年8月に負ったハムストリングの負傷により今シーズンは未だに「黄色い潜水艦」での出場機会を得られていない。 しかし1月にはチームメイトとのトレーニングに復帰し、完全なコンディション回復に向けて調整を続けている。
広告