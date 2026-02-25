Getty Images Sport
翻訳者：
クリスティアン・キヴは、チャンピオンズリーグでの衝撃的な敗戦後、自身のインテルチームよりも「はるかにエネルギーに満ちていた」とボド/グリムトを認めた。
ネラッズーリの没落
この敗戦は、前体制下で3年間に2度の決勝進出を果たしたクラブにとって大きな低迷期を示すものとなったが、チブ監督は両チームのフィジカルコンディションの差について率直に認めた。インテル指揮官は、国内リーグが現在オフシーズン中のボーデ/グリムトが、複数の戦線で戦ってきた自軍よりもはるかにフレッシュな状態に見えたと指摘した。 チブ監督は過密日程を主因として挙げ、セリエAとコッパ・イタリアで試合が立て続けに行われる中では、トップレベルを維持するのは困難だと述べた。
- Getty Images Sport
チヴは逃したチャンスを嘆く
衝撃的な結果を受けて語った元ディフェンダーは、ネラッズーリが及ばなかった理由を冷静に分析した。 「我々は最初からできる限りのことを試みた」とチブはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「我々は、10～11人の選手をボールの後方に配置し、低い守備ブロックで組織的なプレーを見せる、非常に組織的なチームと対戦した。おそらく、我々が先制点を奪えなかったことで、延長戦に持ち込むには2点を奪う必要があることを知っていた相手チームに、さらなる心理的な余裕を与えてしまったのだろう」
キープレーヤーであるラウタロ・マルティネスとハカン・チャルハノグルの欠場が、インテルが支配力を得点に結びつけるのに苦労した決定的な要因となった。「我々の目標は競争力を維持することでした。それは常に口にしてきたことであり、制御できないことについてあまり先を見越すつもりはありませんでした」と監督は付け加えた。「残念ながら、チャンピオンズリーグでは競争力を発揮することができませんでした。 我々は好調なスタートを切り、4試合連続で勝利を収めたが、その後、良いパフォーマンスにもかかわらず、残念ながらいくつかのポイントを失ってしまった。この大会はレベルが高い。チャンスを確実に決め、正しい選択をしなければ、最初のミスで罰せられることになる」
欧州の失敗における疲労要因
ボーデ/グリムトが欧州戦線に専念する一方、インテルはセリエA首位で10ポイントのリードを維持するために戦ってきた。チブ監督は選手たちの努力を責めることはせず、代わりに相手チームの身体的優位性を強調した。 「選手たちを責める要素は何もない。彼らは持てるエネルギーの全てを注いであらゆる手を尽くした。後半はボドの方が我々よりはるかに高いエネルギーレベルを維持していた」と監督は続けた。「我々は全力を出し切り、あらゆる方法で膠着状態を打破しようとしたが、後半開始直後に相手に2点を奪われた」
試合後の分析でチブ監督が繰り返し強調したのは、両チームのフィットネス格差だった。「非常に残念な結果だ。相手は我々よりはるかに高いエネルギーレベルを保ち、組織力も抜群だった。第1戦で3-1のリードを奪った後、何をすべきかを理解し、見事に実行した」 ボド/グリムトを称賛するしかない。彼らは次のラウンドに進むに値するチームだ。3日おきに試合をこなす中でエネルギーを維持するのは難しい。選手たちにはこれ以上を求めることはできない。今夜彼らはあらゆる手を尽くした。もし我々が先制点を奪えていれば、さらなる勢いにつながったかもしれないが、相手が10人で守備を固める中では非常に困難だった」
- Getty Images
チブがカペッロに反論
イタリアのレジェンド、ファビオ・カペッロはスタジオで戦術構成に疑問を呈し、ニコロ・バレラがより深い位置でプレーすべきだったかと問いただした。チブは自身のアプローチを擁護し、プレーを広げたい意図を説明した。「我々は中盤とFWで相手の守備ラインの裏へ突破を図った。密集した組織的な4-4-2を崩すため、ボールを素早く回し、クロスフィールドパスを増やすよう指示していた」 数少ないペナルティエリア侵入時には決定機も生まれたが、適切なパスが通らず、マークを振り切れない場面が続いた。コーナーキックも多発したが、効率性があれば得点に結びついていたはずだ。我々には長所と短所がある。早い段階で得点できていれば、相手により大きなプレッシャーをかけられたのに、それが叶わなかったのは残念だ」
結局のところ、インテル監督は2試合を通じてより優れたチームが勝ち進んだことを認めた。「大きな失望だ。少なくとも欧州で競争力を示したかったが、相手は過去3ヶ月で4試合を戦い、全てがチャンピオンズリーグだった。 我々は次のページへ進む。これがチャンピオンズリーグだ。相手チームの成果を称えねばならない」とチブは締めくくった。ネラッズーリは今、スクデット獲得と、迫るコッパ・イタリア準決勝のコモ戦に集中し直さねばならない。
広告