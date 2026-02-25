クリスティアン・キヴは、チャンピオンズリーグでの衝撃的な敗戦後、自身のインテルチームよりも「はるかにエネルギーに満ちていた」とボド/グリムトを認めた。

衝撃的な結果を受けて語った元ディフェンダーは、ネラッズーリが及ばなかった理由を冷静に分析した。 「我々は最初からできる限りのことを試みた」とチブはスカイ・スポーツ・イタリアに語った。「我々は、10～11人の選手をボールの後方に配置し、低い守備ブロックで組織的なプレーを見せる、非常に組織的なチームと対戦した。おそらく、我々が先制点を奪えなかったことで、延長戦に持ち込むには2点を奪う必要があることを知っていた相手チームに、さらなる心理的な余裕を与えてしまったのだろう」

キープレーヤーであるラウタロ・マルティネスとハカン・チャルハノグルの欠場が、インテルが支配力を得点に結びつけるのに苦労した決定的な要因となった。「我々の目標は競争力を維持することでした。それは常に口にしてきたことであり、制御できないことについてあまり先を見越すつもりはありませんでした」と監督は付け加えた。「残念ながら、チャンピオンズリーグでは競争力を発揮することができませんでした。 我々は好調なスタートを切り、4試合連続で勝利を収めたが、その後、良いパフォーマンスにもかかわらず、残念ながらいくつかのポイントを失ってしまった。この大会はレベルが高い。チャンスを確実に決め、正しい選択をしなければ、最初のミスで罰せられることになる」