クリスタル・パレス、オリバー・グラスナー監督の去就を決定

グラスナーは1月の移籍市場終了後、クラブ主将のマーク・ゲヒがマンチェスター・シティに売却された件を受け、クリスタル・パレスの理事会を非難した。

彼はこう語った。「我々は完全に置き去りにされていると感じている。選手たちを責めることはできない。彼らはできる限りのことをした。この状況は数週間、数ヶ月も続いている。戦力として使える選手は12人か13人しかおらず、何の支援も感じられない。最悪なのは、プレミアリーグの試合を控えた前日にキャプテンを売却したことだ。 我々は準備を進めている。9月以来初めて（フルで）トレーニングできる週を迎えたというのに、試合前日に主将を売却するとは。全く理解できない。 これまで口を閉ざしてきたが、今日は35試合目だ。選手たちを守るため、もう黙っていられない。確かに我々はプレッシャーに晒され、不運にも見舞われている。だが繰り返すが、反応すら許されない状況では彼らを助けられず、本当に厳しい状況だ」

しかし彼はその後、この件は終わったと強調し、こう付け加えた。「今週スティーブ［・パリッシュ］と長い夕食を共にし、この状況について話し合った——マークを売却することではなく、タイミングと代替選手の可能性についてだ。これが私が説明したかった状況であり、双方にとって非常に有意義な話し合いだった」 だが何も変わっていない。サンダーランド戦前の記者会見で言った通り、私は最高のシーズンを戦うために全力を尽くす。スティーブと私は今も100％コミットしており、残りのシーズン、共に過ごす素晴らしい4ヶ月を最高のものにするために最善を尽くす。これが我々全員の望みだ。クラブも今、正しいことをするために懸命に働いていると確信している」

グラスナーは続けた。「これは人間関係に関わる全ての人に言えることで、私もそう感じている。雷雨はあったが、雷雨の後は必ず太陽が輝く。水曜日にトレーニングを再開した時、その太陽が輝き始めた。選手たちとは常に率直に話し合っているが、今週のトレーニングは非常に充実していた。チームの士気も高く、当然ながらチームの雰囲気も明るくなった」