クリスタル・パレス、オリバー・グラスナー監督の去就を決定
パレスサポーターは東欧への長旅を敢行し、チームが欧州大会の決勝トーナメント進出に向け前進する姿を見届けようと期待を寄せた。収容人数わずか9,000人のスタジアムでイスマイラ・サールが先制点を挙げ、グラスナー監督はイングランド代表のアダム・ワートンとクラブ史上最高額移籍のヨルゲン・ストランド・ラーセンを含む強力な先発メンバーを起用した。
しかし後半開始10分でカルロ・アブラモヴィッチに同点弾を許し、引き分けに終わってしまった。これによりパレスは全大会通算で過去15試合中わずか1勝という不振が続いている。
ファブリツィオ・ロマーノ氏によれば、クリスタル・パレスはグラスナー監督の契約をシーズン終了まで延長することを決定した。オーストリア人指揮官は、夏の契約満了時に南ロンドンを去る意向を明らかにしている。モスタルでのベンチに向け「朝にはクビだ」と叫ぶサポーターもおり、早期の退任を望む声もあるが、クラブは現時点でこの決定を下した。
イーグルスは継続を決断した
ファブリツィオ・ロマーノによれば、セルハースト・パークでの緊迫した24時間にもかかわらず、グラスナーは現職に留まる見通しだ。
FAカップ優勝監督は今シーズンを通じてほぼ容赦ないほど率直であり、退任発表に際してこう語った。「数ヶ月前に既に決定は下されていた。10月の代表戦期間中にスティーブ［会長のスティーブ・パリッシュ］と会談した。非常に長い話し合いの中で、私は新契約に署名しないことを伝えた」
「新たな挑戦を求めていると伝えた。これまでの経緯を踏まえた私の決断だ。移籍市場とは無関係だと10月に説明した。事実無根の報道がされるのは嫌だ。反論するのも辛い。我々は良好な関係を保ち、常にクラブにとって最善の道を話し合っている」
グラスナーのゲヒ・グリップ
グラスナーは1月の移籍市場終了後、クラブ主将のマーク・ゲヒがマンチェスター・シティに売却された件を受け、クリスタル・パレスの理事会を非難した。
彼はこう語った。「我々は完全に置き去りにされていると感じている。選手たちを責めることはできない。彼らはできる限りのことをした。この状況は数週間、数ヶ月も続いている。戦力として使える選手は12人か13人しかおらず、何の支援も感じられない。最悪なのは、プレミアリーグの試合を控えた前日にキャプテンを売却したことだ。 我々は準備を進めている。9月以来初めて（フルで）トレーニングできる週を迎えたというのに、試合前日に主将を売却するとは。全く理解できない。 これまで口を閉ざしてきたが、今日は35試合目だ。選手たちを守るため、もう黙っていられない。確かに我々はプレッシャーに晒され、不運にも見舞われている。だが繰り返すが、反応すら許されない状況では彼らを助けられず、本当に厳しい状況だ」
しかし彼はその後、この件は終わったと強調し、こう付け加えた。「今週スティーブ［・パリッシュ］と長い夕食を共にし、この状況について話し合った——マークを売却することではなく、タイミングと代替選手の可能性についてだ。これが私が説明したかった状況であり、双方にとって非常に有意義な話し合いだった」 だが何も変わっていない。サンダーランド戦前の記者会見で言った通り、私は最高のシーズンを戦うために全力を尽くす。スティーブと私は今も100％コミットしており、残りのシーズン、共に過ごす素晴らしい4ヶ月を最高のものにするために最善を尽くす。これが我々全員の望みだ。クラブも今、正しいことをするために懸命に働いていると確信している」
グラスナーは続けた。「これは人間関係に関わる全ての人に言えることで、私もそう感じている。雷雨はあったが、雷雨の後は必ず太陽が輝く。水曜日にトレーニングを再開した時、その太陽が輝き始めた。選手たちとは常に率直に話し合っているが、今週のトレーニングは非常に充実していた。チームの士気も高く、当然ながらチームの雰囲気も明るくなった」
次に何が来る？
クリスタル・パレスは今週末のプレミアリーグ次戦でウルブズと対戦する。イーグルスは現在13位で、18位のウェストハムに8ポイント差をつけている。勝利はセルハースト・パークの沈滞した雰囲気を大きく変えるだろう。
パレスはカンファレンスリーグ決勝トーナメント進出の可能性を残しており、ズリンスキとの再戦が来週木曜日にセルハースト・パークで開催される。ここで好結果を得られれば、さらなる主要タイトル獲得への道筋を確実に切り開くことになる。
