クリスタル・パレス戦で魔法のようなアシストを決めたブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドの歴史書でデビッド・ベッカムを抜き去る

ホームサポーターにとって午後はフラストレーションから始まった。イーグルスがマクサンス・ラクロワのゴールで先制し、夢の劇場の雰囲気を台無しにしかねない展開となった。しかし後半、マテウス・クーニャがペナルティエリア内でラクロワに倒され、流れは劇的に変わった。フランス人DFへの退場処分がきっかけとなり、フェルナンデスがPKを冷静に決めて同点に追いついた。

フェルナンデスはその後アシスト役へと転じ、ベンジャミン・セスコへの見事なパスで決勝点を導き、2-1の逆転勝利を決定づけた。この結果、ユナイテッドはプレミアリーグ順位表で3位に浮上し、勝ち点51を獲得。首位アーセナルとは10点差、2位マンチェスター・シティとは8点差となった。クリスタル・パレスは勝ち点35で14位のままとなっている。