Getty Images Sport
翻訳者：
クリスタル・パレス戦で魔法のようなアシストを決めたブルーノ・フェルナンデス、マンチェスター・ユナイテッドの歴史書でデビッド・ベッカムを抜き去る
フェルナンデスのPKとアシストがユナイテッドを3位に押し上げる
ホームサポーターにとって午後はフラストレーションから始まった。イーグルスがマクサンス・ラクロワのゴールで先制し、夢の劇場の雰囲気を台無しにしかねない展開となった。しかし後半、マテウス・クーニャがペナルティエリア内でラクロワに倒され、流れは劇的に変わった。フランス人DFへの退場処分がきっかけとなり、フェルナンデスがPKを冷静に決めて同点に追いついた。
フェルナンデスはその後アシスト役へと転じ、ベンジャミン・セスコへの見事なパスで決勝点を導き、2-1の逆転勝利を決定づけた。この結果、ユナイテッドはプレミアリーグ順位表で3位に浮上し、勝ち点51を獲得。首位アーセナルとは10点差、2位マンチェスター・シティとは8点差となった。クリスタル・パレスは勝ち点35で14位のままとなっている。
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドの象徴的な選手を追い抜く
彼の冷静なPKが流れを変える決定的要因となった一方、フェルナンデスがベンジャミン・セスコに供給したアシストが歴史的な節目を生み出した。 オプタのデータによれば、ユナイテッドの主将はクラブでプレミアリーグ18試合において得点とアシストを記録し、デイビッド・ベッカムの17試合を突破した。この印象的な記録において、彼は現在ウェイン・ルーニー（35試合）とライアン・ギグス（22試合）に次ぐ3位となっている。またフェルナンデスは、2011-12シーズンのアントニオ・バレンシア以来、ユナイテッド選手として初めて1シーズンでプレミアリーグ13アシストを達成した選手でもある。
フェルナンデスがエリートクラブに加入
同一試合での得点とアシストを達成したフェルナンデスは、クラブ史上3人目となる通算100得点・100アシストの偉業を成し遂げた。クラブのレジェンドであるライアン・ギグス（168得点・274アシスト）とウェイン・ルーニー（253得点・142アシスト）に並ぶ記録である。
この驚異的な記録は、オールド・トラッフォード加入以来フェルナンデスが与えてきた計り知れない影響力を改めて浮き彫りにし、現代サッカーにおいて最も生産的で安定したミッドフィルダーの一人、そしてレッドデビルズの真のリーダーとしての地位を確固たるものにした。
- Getty Images Sport
オールド・トラッフォードの心臓部
2020年1月にマンチェスター・ユナイテッドに加入して以来、フェルナンデスはクラブの中盤における鼓動する心臓へと成長した。ピッチ上で放つ彼の圧倒的な存在感は、今や最も重要な局面でチームがどう反応するかを決定づけている。 31歳の主将は鋭く知性的なパスと独創的な創造力で周囲を鼓舞し続ける。クリスタル・パレス戦で見せた冷静沈着なPK成功は、マンチェスターでの経験で磨かれた大舞台での度胸を如実に示した。
プレミアリーグ通算314試合で、このポルトガル人スターは驚異的な記録を築いた。クラブ史上、ウェイン・ルーニーのみがより少ない試合数で200得点関与を達成している。得点と創造性を兼ね備えたこの稀有な才能が、マイケル・キャリックの現在の戦術体系においてフェルナンデスを不可欠な存在としている。
広告