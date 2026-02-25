「クソ食らえ！」―怒れるトリノサポーターが抗議のため練習場外に山積みの肥料を投棄

デモのタイミングは偶然ではない。週末の試合でチームがピッチ上で崩れ落ちた直後のことだ。トリノはセリエAで15位、降格圏からわずか3ポイント上という位置にあり、オリンピコ・グランデ・トリノの熱心なサポーターたちはトップリーグ残留を危惧している。 投資不足とスポーツプロジェクトの運営ミスは長年ウルトラスの不満の種だったが、最近の下位3チームへの転落が、ついに事態を物理的（ただし型破りな）抗議へと発展させた。

多くのサポーターにとって決定打となったのは、日曜日のアウェーでの屈辱的な敗戦だ。14位のジェノアに0-3で敗北。アーセナル育ちのブルック・ノートン＝カフィーと元リーズ・ユナイテッドFWカレブ・エクバンが得点を挙げ、トリノはエミルハン・イルハンが退場処分を受けた。 直接のライバルにこれほど完敗したことは、サポーター層にとって警鐘となった。彼らは明らかに、クラブの現状の軌跡が持続不可能であり、2部リーグへの降格へ向かっていると感じている。