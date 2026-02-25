Getty Images Sport
「クソ食らえ！」―怒れるトリノサポーターが抗議のため練習場外に山積みの肥料を投棄
ソーシャルメディアに投稿された動画には、車両が練習場に到着し、男たちが飛び降りて、地元メディアが「肥料」と表現したものを入り口に山積みにする様子が映っていた。この計算された行動は、クラブの頂点に立つ人物への直接的な攻撃だった。 糞の山の上には「クソ食らえ、カイロ」と書かれた横断幕が掲げられていた。これはオーナーのウルバーノ・カイロ氏に向けたメッセージだ。20年以上クラブを率いてきた68歳の同氏は、今や会長として最も暗い時を迎えている。
トリノの有害な雰囲気
デモのタイミングは偶然ではない。週末の試合でチームがピッチ上で崩れ落ちた直後のことだ。トリノはセリエAで15位、降格圏からわずか3ポイント上という位置にあり、オリンピコ・グランデ・トリノの熱心なサポーターたちはトップリーグ残留を危惧している。 投資不足とスポーツプロジェクトの運営ミスは長年ウルトラスの不満の種だったが、最近の下位3チームへの転落が、ついに事態を物理的（ただし型破りな）抗議へと発展させた。
多くのサポーターにとって決定打となったのは、日曜日のアウェーでの屈辱的な敗戦だ。14位のジェノアに0-3で敗北。アーセナル育ちのブルック・ノートン＝カフィーと元リーズ・ユナイテッドFWカレブ・エクバンが得点を挙げ、トリノはエミルハン・イルハンが退場処分を受けた。 直接のライバルにこれほど完敗したことは、サポーター層にとって警鐘となった。彼らは明らかに、クラブの現状の軌跡が持続不可能であり、2部リーグへの降格へ向かっていると感じている。
フィラデルフィアの回転ドア
絶望的な状況は、カイロが低迷を食い止めようとする中、ベンチと役員室で絶望的な手段へとつながった。マルコ・バローニは最新の屈辱的な敗戦後、トリノ監督を解任され、ロベルト・ダヴェルサが後任に就いた。この監督交代は、自信とアイデンティティに欠けるチームに反応を引き起こすための一連の激動の最新の動きに過ぎない。 ダヴェルサ監督は今、激しいサポーターの敵意という重圧の下でプレーする選手たちを鼓舞するという、困難な任務に直面している。
勝利の方程式を模索するクラブでは、ここ数ヶ月でコーチングスタッフ以外にも大きな変化が生じている。 スポーツディレクターのダヴィデ・ヴァニャーティは12月に解任され、クラブに復帰したジャンルーカ・ペトラキが後任に就いた。ペトラキの復帰は、クラブの補強戦略に安定感と歴史的つながりを取り戻すことを意図していたが、ピッチ上の結果は改善されず、ファンは従業員ではなく、資金を提供する人物に矛先を向けるようになった。
カイロの長きにわたる支配が批判に晒される
現在の激しい非難にもかかわらず、カイロとサポーターの関係は常にこれほどまでに亀裂が入っていたわけではない。 68歳のカイロは21年間トリノを所有し、下部リーグからイタリアのトップリーグへ復帰させた。彼の経営は当初、過去に深刻な財政難に直面していたクラブに希望と健全性をもたらした。しかし、サポーターが単なるトップリーグ残留や中位フィニッシュ以上のものを求めるにつれ、初期に築かれた好意はほぼ消え失せた。
しかし現在、チームが低迷し降格圏直上で苦戦する中、一部のサポーターは練習場入口に象徴的な贈り物を置いて、その感情を明らかにした。 火曜日に練習場を訪れた不満を抱えたサポーターたちは、オーナー兼会長への不満を表明したかったようだ。この「クソみたいな」抗議がカイロの姿勢を変えるか、あるいは彼の退陣を早めるかはまだわからないが、トリノの熱心なサポーターたちからのメッセージは、大きく、明確で、そして非常に無視しにくいものだ。
