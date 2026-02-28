Getty
キリアン・ムバッペ、レアル・マドリードで望まぬキャリアハイを記録し「困惑」
膝の問題はセルタ戦敗戦に起因する
ムバペは、ここ数カ月間フランス代表キャプテンを悩ませている膝の故障のため、月曜日にホームで行われるマドリードのライバル、ヘタフェ戦を欠場する。この問題は、12月にホームでセルタ・ビーゴに0-2で敗れた試合で負った負傷に起因している。
27歳の彼は、ウィリオット・スウェドベリがベンチから出場して後半に2得点を決め、予想外の結果となったこの試合で90分間フル出場した。しかし、3日後のチャンピオンズリーグのマンチェスター・シティ戦（ホームで1-2で敗戦）では、元パリ・サンジェルマンの選手は出場機会がなく、セルタ戦から1週間後のアラベス戦での勝利で復帰した。
クリスマス休暇前のセビージャ戦では得点を挙げたものの、アトレティコ・マドリードとの準決勝を欠場した後、バルセロナとのスペインスーパーカップ決勝で敗れるまで、ムバペは再び出場機会を得ることがなかった。その試合でも、レアル・マドリードが結果の挽回を図ったため、このフランス人フォワードはベンチから出場しただけだった。
この3-2の敗戦が最終的に、レアル・マドリードの監督だったシャビ・アロンソの解任につながった。
ムバッペの望まぬ個人記録
ムバッペはその後、アルバロ・アルベロアがレアル・マドリード監督として初めて指揮を執った試合、アルバセテに3-2で敗れるという衝撃的なコパ・デル・レイ敗戦を欠場したが、レバンテ戦では再び90分フル出場し、2-0のホーム勝利に貢献、この試合でも得点を挙げた。
しかし膝の故障が重なり、ムバッペは既に自己最長のシーズン離脱記録を更新している。これまでの最長は2019-20シーズンで、負傷により51日間を欠場していた。
今シーズンだけでも、8度の負傷により53日間を欠場。水曜日のチャンピオンズリーグ・ベンフィカ戦を欠場したのに続き、月曜日のヘタフェ戦も欠場するため、この数字はさらに増える見込みだ。 アレイニアン・チュアメニとビニシウス・ジュニオールのゴールにより、ポルトガル勢を相手に3-1の合計スコアで勝利を収めた。第1戦ではアルベロア監督がリスボンで1-0の勝利を導いていた。
しかし試合自体は、ジャンルーカ・プレスティアーニがヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的発言をしたとされる事件で汚された。
レアル・マドリードのベンフィカ戦通算勝利により、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマンチェスター・シティとの対戦が決まった。欧州の2強が激突するこの試合の勝者は、準々決勝でアタランタかバイエルン・ミュンヘンのいずれかと対戦する。
しかしレアル・マドリードは、ムバッペがシティ戦を欠場する可能性を懸念している。「深刻なものでないことを願う。彼は我々にとって非常に重要な選手だ。現時点でマンチェスター・シティ戦への出場可否は不明だ」とクラブディレクターのエミリオ・ブトラゲーニョは認めた。
ムバッペ、ワールドカップ出場を危険に晒すことを望まない
エムバペとレアル・マドリードは現在、さらなる悪化を避けるため次なる選択肢を検討中だ。選手自身も、ワールドカップまで3ヶ月余りという状況で手術による問題解決を避けたい意向を示している。
ムバッペは、ディディエ・デシャン監督にとってフランス代表指揮官としての最後の大会となる今大会で、レ・ブルー（フランス代表）の主将を務める予定だ。2018年の優勝を導き、2022年にも連覇に迫ったデシャン監督は、首に最後のワールドカップ優勝メダルをかけて退任したいと考えている。
むしろ、ムバッペは現在クラブの医療スタッフと協力し、ワールドカップ出場の夢を危うくする手術に代わる有効な代替手段を模索している。フランス代表のスター選手は、デシャン監督率いるチームが2026年大会出場を楽に決めた際、4試合で5得点3アシストを記録するなど、極めて重要な役割を果たした。
レアル・マドリード、バルサの背中を追いかける構え
レアル・マドリードは、先週末のオサスナ戦での2-1の敗戦から脱却し、リーグ優勝への望みを高めるため、勝利への道に戻りたいと考えている。この結果と、バルセロナのレバンテ戦3-0勝利が重なり、首都のチームは週末の試合を前にスペイン1部リーグで2位に後退した。
バルセロナは土曜午後にビジャレアルをカンプ・ノウに迎える試合で、一時的にレアル・マドリードとの差を4点に広げる可能性がある。
