キリアン・ムバッペ、レアル・マドリードで望まぬキャリアハイを記録し「困惑」

ムバッペはその後、アルバロ・アルベロアがレアル・マドリード監督として初めて指揮を執った試合、アルバセテに3-2で敗れるという衝撃的なコパ・デル・レイ敗戦を欠場したが、レバンテ戦では再び90分フル出場し、2-0のホーム勝利に貢献、この試合でも得点を挙げた。

しかし膝の故障が重なり、ムバッペは既に自己最長のシーズン離脱記録を更新している。これまでの最長は2019-20シーズンで、負傷により51日間を欠場していた。

今シーズンだけでも、8度の負傷により53日間を欠場。水曜日のチャンピオンズリーグ・ベンフィカ戦を欠場したのに続き、月曜日のヘタフェ戦も欠場するため、この数字はさらに増える見込みだ。 アレイニアン・チュアメニとビニシウス・ジュニオールのゴールにより、ポルトガル勢を相手に3-1の合計スコアで勝利を収めた。第1戦ではアルベロア監督がリスボンで1-0の勝利を導いていた。

しかし試合自体は、ジャンルーカ・プレスティアーニがヴィニシウス・ジュニオールに人種差別的発言をしたとされる事件で汚された。

レアル・マドリードのベンフィカ戦通算勝利により、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でマンチェスター・シティとの対戦が決まった。欧州の2強が激突するこの試合の勝者は、準々決勝でアタランタかバイエルン・ミュンヘンのいずれかと対戦する。

しかしレアル・マドリードは、ムバッペがシティ戦を欠場する可能性を懸念している。「深刻なものでないことを願う。彼は我々にとって非常に重要な選手だ。現時点でマンチェスター・シティ戦への出場可否は不明だ」とクラブディレクターのエミリオ・ブトラゲーニョは認めた。