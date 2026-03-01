Getty
キリアン・ムバッペはマンチェスター・シティ戦に出場するか？ チャンピオンズリーグ戦を前にレアル・マドリードが負傷状況を更新
レアル・マドリード、ムバッペのコンディションに不安
コーチングスタッフの第一の目的は、ムバッペを無理に復帰させて長期的な後退のリスクを負うよりも、100%の状態で復帰させることにある。 クラブ内には、シーズン終盤の重要な局面で彼のパフォーマンスを妨げる可能性のある脆弱性を避けるという明確な意向がある。サッカー界の注目が集まる中、クラブは夏の目玉補強選手の復帰時期を明確に設定することには慎重な姿勢を保ち、代わりにバルデベバスでの日々の回復状況に焦点を当てている。
チャンピオンズリーグ、時間との戦い
週末のリーガ・エスパニョーラ、ヘタフェ戦を前にメディアの取材に応じたレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペの状態を巡る懸念の高まりについて言及した。ペップ・グアルディオラ率いるチーム戦で先発出場できるか問われると、アルベロア監督は明言を避けつつも、医療スタッフの現状の対応方針については明確に説明した。 「ムバッペとチャンピオンズリーグ？日々様子を見ながら対応していく」とアルベロア監督は記者会見で説明した。「彼の体調次第だ。現時点で復帰時期を明言するのは得策ではない。本人の状態を確認し、それに基づいて判断する」
さらにクラブの負傷対応方針について「彼の状態は明確に把握している。不快感を克服し、自信を持って復帰してほしい」と補足した。
アルベロアはまた、ベンフィカ戦にチームメイトを応援するためベルナベウに姿を見せなかったムバッペについて言及した。監督は摩擦説を即座に否定し、単に「彼は監督から許可を得ていたため、そこにいなかった」と述べた。
アルベロア、マンチェスター・シティとの対決を楽しみにしている
ムバッペへの注目が続く中、チャンピオンズリーグの組み合わせ抽選はすでにスペインの首都に長い影を落としている。 レアル・マドリードは再びマンチェスター・シティと対戦することになり、欧州の舞台で現代の定番となった巨人の対決が実現する。アルベロアはこの対戦に興奮を表明し、こうした試合こそがクラブのレガシーを定義すると認めた。「エキサイティングな対決になるだろう。マドリディスタやベルナベウが非常に好む組み合わせだ。その時が来れば、最大限の準備を整える」と彼は語った。
ロドリゴの復帰
ムバッペの欠場は痛手だが、レアル・マドリードはロドリゴが完全復帰したことで勢いづいている。このブラジル人攻撃手は今後数週間、ストライカーパートナーの穴を埋める重要な役割を担うと期待されている。
「彼は非常に重要な存在になるはずだ」とアルベロアはロドリゴについて語った。「負傷前からすでにそうだった。彼は決定的で不可欠な存在となり得る。長年にわたりその質の高さと、3つの攻撃ポジションで貢献できることを示してきた。非常に完成度が高く、守備が難しい選手だ。我々に多くの可能性をもたらしてくれるだろう。彼の復帰を心待ちにしていた」
最終段階に向けて勢いをつける
チャンピオンズリーグの負担があるにもかかわらず、レアル・マドリードはまず国内リーグの責務を果たさねばならない。まずは粘り強いヘタフェとの対戦が待っている。アルベロアは相手指揮官ホセ・ボルダラスに深い敬意を示し、ヘタフェを攻略困難な相手たらしめている守備の規律を強調した。「彼はチームに自らのスタイルを徹底させる」とアルベロアは称賛した。 「ボール支配率は高くなくとも、彼のチームは極めて堅固な守備を見せる。それは入念に練り上げられた戦術であり、監督を称賛する上で最高の評価だ。我々は万全だ。偉大な指揮官がチームを最大限に活かす術を知っている難敵との対戦を前に、強い意欲を抱いている。集中力を高め、強い意欲を持って臨む」
