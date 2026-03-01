キリアン・ムバッペはマンチェスター・シティ戦に出場するか？ チャンピオンズリーグ戦を前にレアル・マドリードが負傷状況を更新

週末のリーガ・エスパニョーラ、ヘタフェ戦を前にメディアの取材に応じたレアル・マドリードのアルヴァロ・アルベロア監督は、ムバッペの状態を巡る懸念の高まりについて言及した。ペップ・グアルディオラ率いるチーム戦で先発出場できるか問われると、アルベロア監督は明言を避けつつも、医療スタッフの現状の対応方針については明確に説明した。 「ムバッペとチャンピオンズリーグ？日々様子を見ながら対応していく」とアルベロア監督は記者会見で説明した。「彼の体調次第だ。現時点で復帰時期を明言するのは得策ではない。本人の状態を確認し、それに基づいて判断する」

さらにクラブの負傷対応方針について「彼の状態は明確に把握している。不快感を克服し、自信を持って復帰してほしい」と補足した。

アルベロアはまた、ベンフィカ戦にチームメイトを応援するためベルナベウに姿を見せなかったムバッペについて言及した。監督は摩擦説を即座に否定し、単に「彼は監督から許可を得ていたため、そこにいなかった」と述べた。