ムバッペが100ゴールに到達できるかとの質問に対し、元アーセナル＆ロリアンFWのアリアディエール（7bet UKカジノとの提携で発言）はGOALにこう語った。「疑いようがない。健康を維持できれば、彼は私にとって最高の選手だ。フランス代表で見せたように、彼はただただ驚異的だ。ゴール数だけでなく、個人として成し遂げられること、達成できることが素晴らしい」

ただ一点懸念があるとすれば、彼が非常に若い年齢でキャリアを始めたため、クリスティアーノ・ロナウドやメッシのような長寿キャリアを築けるかどうかだ。35歳になってもトップレベルでプレーし続けられるだろうか？ 明らかに、現代サッカーは身体的に非常に過酷であり、その要求はますます厳しくなっている。 科学的なサポートが進化し、回復支援や最新機器、医師陣など現代のあらゆる手段が選手を支えているとはいえ、だ。

「それでも、彼は非現実的な存在だ。信じられないほどの選手で、私が長年見てきた中で最高の選手だ。だが、その域に到達できるか？100ゴールまであと45。まだ道のりは長い。彼はパフォーマンスを維持し続けなければならない。

「これまでのところ、彼のキャリアとプレーは非常に安定している。 しかし世界最高峰のクラブでプレーしている以上、記録に到達しないとは考えられない。彼は得点を重ね続け、安定したパフォーマンスを発揮している。周囲のサポートも厚く、最高の待遇を受けている。だから達成するだろう。今年のワールドカップが楽しみだ。もし彼が再び優勝に導いてくれれば、素晴らしいことだ」