キリアン・ムバッペの「長寿」がクリスティアーノ・ロナウドやリオネル・メッシに匹敵するかどうか疑問視される中、元アーセナルFWがレアル・マドリードのスター選手への懸念を明かす
ムバッペがフランス代表の歴代最多得点記録を更新するには、あと何ゴール必要か？
エムバペは代表94試合で55得点を記録している。レ・ブルーの歴代最多得点記録を保持するオリヴィエ・ジルーにあと2点差まで迫っており、近い将来にこの記録を更新する可能性が高い。
その記録はその後、ほとんどの人間が到達を夢見ることもできない高みに引き上げられるだろう。しかし、3桁の得点を達成できるだろうか？史上最高の選手メッシとロナウドはそれぞれアルゼンチンとポルトガルでそのマイルストーンを突破しており、またしてもワールドカップを飾る準備を進める中で、衰えの兆候は全く見せていない。
ムバッペは、健康状態が許せば、今夏の北米大会に出場するだろう。過去2回の決勝戦に出場し、2018年には優勝を果たし、2022年にはアルゼンチン戦でハットトリックを決めている。彼は今もフランスにとって象徴的な存在である。
ムバッペはメッシやロナウドのように代表通算100ゴールを達成できるのか？
ムバッペが100ゴールに到達できるかとの質問に対し、元アーセナル＆ロリアンFWのアリアディエール（7bet UKカジノとの提携で発言）はGOALにこう語った。「疑いようがない。健康を維持できれば、彼は私にとって最高の選手だ。フランス代表で見せたように、彼はただただ驚異的だ。ゴール数だけでなく、個人として成し遂げられること、達成できることが素晴らしい」
ただ一点懸念があるとすれば、彼が非常に若い年齢でキャリアを始めたため、クリスティアーノ・ロナウドやメッシのような長寿キャリアを築けるかどうかだ。35歳になってもトップレベルでプレーし続けられるだろうか？ 明らかに、現代サッカーは身体的に非常に過酷であり、その要求はますます厳しくなっている。 科学的なサポートが進化し、回復支援や最新機器、医師陣など現代のあらゆる手段が選手を支えているとはいえ、だ。
「それでも、彼は非現実的な存在だ。信じられないほどの選手で、私が長年見てきた中で最高の選手だ。だが、その域に到達できるか？100ゴールまであと45。まだ道のりは長い。彼はパフォーマンスを維持し続けなければならない。
「これまでのところ、彼のキャリアとプレーは非常に安定している。 しかし世界最高峰のクラブでプレーしている以上、記録に到達しないとは考えられない。彼は得点を重ね続け、安定したパフォーマンスを発揮している。周囲のサポートも厚く、最高の待遇を受けている。だから達成するだろう。今年のワールドカップが楽しみだ。もし彼が再び優勝に導いてくれれば、素晴らしいことだ」
ジルー、ワールドカップ優勝仲間へ記録を譲ることに満足
元アーセナル、チェルシー、ACミランのストライカー、ジルーは自身の得点記録がムバッペに破られる事実を受け入れた。ベテランFWは、輝かしい同胞がこの特別なクラブの一員となることを願っている。
39歳のジルーは、MLSのLAFCでの短期在籍を経てリールで母国復帰を果たしている。彼はムバッペについてこう語った。「もちろん、彼は僕を追い越すだろう。フランス代表であと少なくとも5年、7年、あるいはそれ以上プレーする。100ゴールに到達することを願っている」
一方のムバッペは個人記録よりもチーム勝利を重視し、具体的な目標を明言していない。27歳の選手はこう語る。「『誰からでも得点できる』と言うのはタブー破りではない。だが最も重要なのは勝利とチームへの貢献だ。記録は自然とついてくる。達成した時は喜びつつ、前へ進むだけだ」
ムバッペ負傷：マンチェスター・シティ戦とブラジル戦を控えた膝の故障
ムバッペは現在膝の負傷を治療中であり、レアル・マドリードでの出場が不可能となっている。復帰時期はまだ未定で、レアルはチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のマンチェスター・シティ戦を目前に控える一方、フランス代表はブラジルとコロンビアとの親善試合に向けた準備を開始している。
