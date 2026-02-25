カルロ・アンチェロッティ監督は、3月の親善試合に向けたブラジル代表招集にネイマールを呼ぶ予定はない

ESPN によると、州選手権の早期敗退は、技術的にはネイマールをチームからさらに遠ざけたわけではないが、以前から決定されていたことを反映している。現実には、元バルセロナおよび PSG のスーパースターは、今後の注目度の高い親善試合の当初の計画には決して含まれていなかった。アンチェロッティは、特に 2026 年のワールドカップが間近に迫っていることを受け、評判よりも身体的な準備を優先する特定の再建プロセスに注力している。

ブラジルは 3 月、フランスとクロアチアとの 2 つの重要なテストマッチのために米国を訪問する予定です。ボストンとオルランドで開催されるこれらの試合は、アンチェロッティ監督が大会の出場選手名簿を決定する前の、最後の試練の場と見なされています。しかし、イタリア人指揮官は、ネイマールをこの特定の試合には参加させないことを決定し、長期の負傷からの復帰後、クラブレベルでリズムを取り戻すことを優先させることを選択しました。

CBF の全員がネイマールの状況とピッチ上での成長を見守っていますが、最終的な招集前の最後の試合に彼を参加させることは当初から予定されていませんでした。この攻撃的選手は 2 月に徐々に復帰し、負傷後のリズムを取り戻し、サントスで成長してから、再び代表チームに招集されるだろうと予想されていました。アンチェロッティ監督にとって、優先事項は、従来の攻撃の中心選手を欠いたチームが、他の選手たちでどのように結束するかを観察することでした。