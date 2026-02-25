Getty Images Sport
カルロ・アンチェロッティ監督は、3月の親善試合に向けたブラジル代表招集にネイマールを呼ぶ予定はない
3月のセレソン青写真
ESPN によると、州選手権の早期敗退は、技術的にはネイマールをチームからさらに遠ざけたわけではないが、以前から決定されていたことを反映している。現実には、元バルセロナおよび PSG のスーパースターは、今後の注目度の高い親善試合の当初の計画には決して含まれていなかった。アンチェロッティは、特に 2026 年のワールドカップが間近に迫っていることを受け、評判よりも身体的な準備を優先する特定の再建プロセスに注力している。
ブラジルは 3 月、フランスとクロアチアとの 2 つの重要なテストマッチのために米国を訪問する予定です。ボストンとオルランドで開催されるこれらの試合は、アンチェロッティ監督が大会の出場選手名簿を決定する前の、最後の試練の場と見なされています。しかし、イタリア人指揮官は、ネイマールをこの特定の試合には参加させないことを決定し、長期の負傷からの復帰後、クラブレベルでリズムを取り戻すことを優先させることを選択しました。
CBF の全員がネイマールの状況とピッチ上での成長を見守っていますが、最終的な招集前の最後の試合に彼を参加させることは当初から予定されていませんでした。この攻撃的選手は 2 月に徐々に復帰し、負傷後のリズムを取り戻し、サントスで成長してから、再び代表チームに招集されるだろうと予想されていました。アンチェロッティ監督にとって、優先事項は、従来の攻撃の中心選手を欠いたチームが、他の選手たちでどのように結束するかを観察することでした。
アンチェロッティは慎重な姿勢を維持している
アンチェロッティ監督は、34歳の選手の復帰に関して、前任者たちとは異なり、焦りの兆候を全く見せていないと報じられている。 イタリア人監督は、代表復帰に必要な条件について透明な姿勢を貫き、エリートレベルの身体コンディションを要求している。アンチェロッティのテクニカルスタッフによる評価によれば、ネイマールが代表チームにどう適合するかを検証する必要はない。それは議論の余地がない。計画は以前と変わらず、5月にスター選手がブラジルが必要とする形でワールドカップに参戦できる身体状態にあるかを評価することだ。
アンチェロッティは一貫してサントス所属選手への扉を開いているが、それは現代の国際選手に求められる身体能力を満たすことが条件だ。 最終招集前日までに見られる回復状況が全てを決定する。ネイマールが身体的にも技術的にも良好な状態であれば選考対象となる。そうでなければ、2014年、2018年、2022年に続きキャリア4度目のワールドカップ出場機会を逃すことになる。
戦術的ギャップへの焦点の移行
ブラジル国民が伝説のフォワードに夢中になる一方で、コーチングスタッフはチーム内のより差し迫った人員問題に静かに取り組んでいる。 チームの層の厚さ、特に守備陣には依然として大きな疑問符が付いている。スター選手への声が高まる中、委員会の当面の焦点は、チーム内でまだ空きがあるポジションの解決策を模索することにある。両サイドバック、センターバックのマルキーニョスとガブリエル・マガリャエスの控え、ブルーノ・ギマランイスの代役、そして攻撃陣の構成の明確化である。
評価のための行進、ネイマールのための5月
3月の国際試合期間は、国民的英雄の復帰の場というより、戦術的な課題への答えを見出すために設けられた。アンチェロッティ監督らは3月26日と31日の親善試合で、こうした疑問を解決するつもりだ。技術スタッフはネイマールの貢献度を既に把握しているため、この期間は戦力補強候補の評価に充てる方が有益だと判断している。 スーパースターの夏の計画への組み込みについては、最終決定は5月に先送りされた。
