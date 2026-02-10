カリム・ベンゼマはアル・ヒラル移籍を確定させた後、サウジのタイトルを揶揄する冗談でクリスティアーノ・ロナウドを挑発したと報じられている

ベンゼマは2026年のスタートを大いに喜んでいる。アル・ヒラルでの夢のようなデビューを飾ったのだ。新天地での初出場でハットトリックを達成した。その頃には、ロナウドはアル・ナセルでの出場機会を自ら放棄する姿勢を見せていた。

ポルトガル人史上最高の選手は2試合を欠場しており、テレグラフ紙などが報じたところでは、5度のバロンドール受賞者は「アル・ナセルの控えめな1月の補強に怒っている」という。この姿勢は、リヤド移籍後アル・ナセルが4億ユーロ（約480億円）以上を投じたにもかかわらず取られている。

元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスのストライカーは、世界最高額の契約を結んでおり、1日あたり約50万ポンド（約8,500万円）を稼いでいると報じられている。しかし、それすらもCR7を満足させるには不十分だった。

テレグラフ紙によれば、ロナウドの機嫌を損ねたのは、元サンティアゴ・ベルナベウの同僚ベンゼマとの軽妙なやり取りだった。ベンゼマが「アル・イテハドの契約内容を見て、もう少し稼げると思った」と発言したとされる。

アル・ヒラルで給与アップを果たしたフランス人選手は「ロナウドにメッセージを送り、冗談めかして『給料が上がっただけでなく、またタイトルも獲るつもりだ』と述べた」という。この挑発はロナウド家では快く思われなかっただろう。41歳という年齢を感じさせない彼は、2025-26シーズンにサウジリーグ優勝の栄光を味わう決意を明らかにしているからだ。