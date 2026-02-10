Getty/GOAL
カリム・ベンゼマはアル・ヒラル移籍を確定させた後、サウジのタイトルを揶揄する冗談でクリスティアーノ・ロナウドを挑発したと報じられている
ロナウドの得点：なぜCR7はアル・ナセルでプレーしていないのか
CR7は、新たな移籍市場が開かれることでアル・ナセルがさらなる補強を完了し、自身の中東での在籍期間中に初の国内タイトル獲得への可能性を高めることを期待していた。
目玉となる大型補強は実現せず、ライバルクラブの方が注目を集めた。最も話題をさらったのはベンゼマで、アル・イテハドでのプレーを終えた。元レアル・マドリードのストライカーは2023年に同クラブに加入していたが、これはロナウドが同様のキャリアパスを歩んだわずか数か月後のことだった。
- Getty/GOAL
ベンゼマ、アル・ヒラル移籍後に優勝ジョークを飛ばす
ベンゼマは2026年のスタートを大いに喜んでいる。アル・ヒラルでの夢のようなデビューを飾ったのだ。新天地での初出場でハットトリックを達成した。その頃には、ロナウドはアル・ナセルでの出場機会を自ら放棄する姿勢を見せていた。
ポルトガル人史上最高の選手は2試合を欠場しており、テレグラフ紙などが報じたところでは、5度のバロンドール受賞者は「アル・ナセルの控えめな1月の補強に怒っている」という。この姿勢は、リヤド移籍後アル・ナセルが4億ユーロ（約480億円）以上を投じたにもかかわらず取られている。
元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスのストライカーは、世界最高額の契約を結んでおり、1日あたり約50万ポンド（約8,500万円）を稼いでいると報じられている。しかし、それすらもCR7を満足させるには不十分だった。
テレグラフ紙によれば、ロナウドの機嫌を損ねたのは、元サンティアゴ・ベルナベウの同僚ベンゼマとの軽妙なやり取りだった。ベンゼマが「アル・イテハドの契約内容を見て、もう少し稼げると思った」と発言したとされる。
アル・ヒラルで給与アップを果たしたフランス人選手は「ロナウドにメッセージを送り、冗談めかして『給料が上がっただけでなく、またタイトルも獲るつもりだ』と述べた」という。この挑発はロナウド家では快く思われなかっただろう。41歳という年齢を感じさせない彼は、2025-26シーズンにサウジリーグ優勝の栄光を味わう決意を明らかにしているからだ。
ロナウドの退団条項：欧州復帰か、それともMLS移籍か？
ロナウドの願いはまだ叶うかもしれないが、彼の将来については深刻な疑問が投げかけられている。2027年までの契約が中東で破棄される可能性もあり、夏に新たな挑戦を求めるかもしれない。
5000万ユーロ（約44億円／6000万ドル）の契約解除条項が次期移籍市場で発動可能だ。英紙テレグラフは「ロナウドの崩壊を避けるため条項は免除される」と報じ、「サウジ側にとって無償移籍がより望ましい」と続いている。
2022 年後半、契約が解除されたことでオールド・トラッフォードのプレミアリーグの巨人と決別した CR7 のヨーロッパ復帰が噂されている。また、永遠のライバルであるリオネル・メッシが所属する MLS への移籍も検討されている。
テレグラフ紙は、CR7 が米国でキャリア通算 1,000 ゴール達成への挑戦を続ける可能性があると報じています。同紙は、「米国では、ドナルド・トランプ大統領との親交があるロナウドは、海外からの労働者として歓迎される」と述べています。さらに、「ロナウドよりも歴史の浅いサッカークラブを相手に 1,000 ゴールを達成するよりも、もっと興味深いことが起こる余地がある」と付け加えています。
- Getty
ロナウド、驚異的なキャリアの最終章を綴る
彼が最終的にどこに落ち着こうとも、驚異的な選手キャリアも残り数年となった。ロナウドは今夏のワールドカップが最後だと表明しているが、多くの専門家は彼がさらに主要な国際大会へ出場し続けると予想している。彼はすでに代表で226試合に出場し143得点を記録している。
引退後は監督業ではなくオーナー業への転身を希望しており、その際にはサウジ・プロリーグ優勝を成し遂げ、ベンゼマに最後の一笑いを買いたいと考えている。
GOAL-eによる自動翻訳
広告