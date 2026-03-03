契約問題が長引く中、アデイエミのピッチ外での行動もドルトムント首脳陣の監視対象となっている。 妻であるラッパーのロレダナが出演するミュージックビデオへの出演は、クラブ関係者を驚かせたと報じられている。この事前の連絡不足が内部のいらだちを招き、特にビデオ内で選手の市場価値が元BVBのスター選手エルリング・ハーランドと比較される歌詞が使用されたことが問題視された。クラブ側は、アデイエミのパフォーマンスが著しく低下している時期に、彼の集中力が完全にピッチに向けられているのか疑問を抱いており、プロとしての安定性とチーム内での立場に対する懸念が高まっているという。

こうした摩擦があるにもかかわらず、アデエミは私生活が移籍の主因だという見方を即座に否定した。噂について彼は「メディアで報じられることが常に正確とは限らない。私の焦点はここにある。居心地が悪いとかそういうことは一度も言ったことがない」と述べた。さらに競争心について強調し、「私の目標は常に最高峰で戦うことだ」と付け加えた。 とはいえ、他チームについて大胆な発言はしない。我々は自分たちのことに集中し、やるべきことをやる。最終的にうまくいけばそれでいい。自分たちらしさを貫き、良いパフォーマンスで試合に勝つ――そうすれば立場は自ずと明らかになる。明確な目標がある。ここでプレーする限り、毎年改めて宣言していくつもりだ」