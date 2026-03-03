AFP
カリム・アデエミ、ボルシア・ドルトムントとの新契約交渉が停滞。マンチェスター・ユナイテッドが狙う選手、プレミアリーグ移籍の夢を追い求める
アデイエミ、プレミアリーグ移籍を視野に
ボルシア・ドルトムントは契約延長案を提示し、署名準備が整っているが、アデイエミは書類に署名する動きを見せていない。クラブは長期契約で彼を縛りつけたい意向だが、選手は夏の移籍の可能性に備え選択肢を残しているようだ。ビルト紙によれば、元レッドブル・ザルツブルクの選手はイングランドからの関心を待っており、プレミアリーグで実力を試すことがキャリア目標として変わらないという。
マンチェスター・ユナイテッドなど過去に関心を示したクラブが存在することから、英国のクラブへの注目度の高い移籍の可能性が、現在の交渉行き詰まりの主因と見られている。
解除条項をめぐる争いが交渉を複雑化させる
この状況に複雑さを加えているのが、アデイエミの代理人である著名エージェント、ホルヘ・メンデスの関与だ。報道によれば、メンデスは新たな契約に特定の移籍条項を盛り込むよう要求しており、これによりウインガーは予め定められた金額で移籍が可能となる。しかしドルトムントの現在のオファーにはそのような条項が含まれておらず、選手側とBVB理事会の間で膠着状態が生じている。
選手本人も最近、高まる不確実性について言及し、状況が流動的であることを認めた。この件についてアデイエミは次のように述べた。「サッカーでは、すべてが非常に速く変わる可能性がある。1、2か月で決着するかもしれない——おそらく数週間以内にも。決定権は私だけにあるわけではない。 クラブ側の判断を含む多くの要素が絡む」と述べた。契約交渉が難航していると報じられる中、シーズン終盤を迎える両者が困難な立場に立たされている現状を、この発言は反映している。
ボルシア・ドルトムントで摩擦を引き起こしているピッチ外活動
契約問題が長引く中、アデイエミのピッチ外での行動もドルトムント首脳陣の監視対象となっている。 妻であるラッパーのロレダナが出演するミュージックビデオへの出演は、クラブ関係者を驚かせたと報じられている。この事前の連絡不足が内部のいらだちを招き、特にビデオ内で選手の市場価値が元BVBのスター選手エルリング・ハーランドと比較される歌詞が使用されたことが問題視された。クラブ側は、アデイエミのパフォーマンスが著しく低下している時期に、彼の集中力が完全にピッチに向けられているのか疑問を抱いており、プロとしての安定性とチーム内での立場に対する懸念が高まっているという。
こうした摩擦があるにもかかわらず、アデエミは私生活が移籍の主因だという見方を即座に否定した。噂について彼は「メディアで報じられることが常に正確とは限らない。私の焦点はここにある。居心地が悪いとかそういうことは一度も言ったことがない」と述べた。さらに競争心について強調し、「私の目標は常に最高峰で戦うことだ」と付け加えた。 とはいえ、他チームについて大胆な発言はしない。我々は自分たちのことに集中し、やるべきことをやる。最終的にうまくいけばそれでいい。自分たちらしさを貫き、良いパフォーマンスで試合に勝つ――そうすれば立場は自ずと明らかになる。明確な目標がある。ここでプレーする限り、毎年改めて宣言していくつもりだ」
夏の移籍市場における岐路
シーズン終盤を迎える中、シグナル・イドゥナ・パークのクラブ幹部は、アデイエミとの契約更新を継続するか、それともブンデスリーガで最も価値のある選手の一人である彼を売却するか決断を迫られている。しかしドルトムントはいつまでも待ってはくれず、クラブ幹部の忍耐も限界に近づいていると報じられている。 夏までに進展がなければ、クラブは既存契約の最終年を迎えるにつれ価値が下落し始める事態を避けるため、オファーを検討せざるを得なくなる可能性がある。
