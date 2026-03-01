予定されたキックオフまで残り26日となった現在、ペルシャ湾岸地域全体に不確実性が渦巻いている。現地報道によれば、現在この地域の空域は制限されており、スペイン代表団とアルゼンチン代表団双方の移動計画に支障をきたしている。カタールサッカー協会が国内業務を管理する一方、ファイナルシマは技術的には同国の最高委員会が監督している。この主要イベントの開催可否、あるいは中止の不可避性を最終的に判断する責任は、これらの高官たちに帰属する。

最高評議会は、スペイン代表とアルゼンチン代表の安全確保を最優先事項とすると見込まれる。試合の行方を決定づける最終判断は、今後数日間の地域情勢の推移に大きく依存する。特にスペイン代表の準備計画は混乱を来しており、この期間にエジプトとの親善試合も予定されていた。現時点では、国際試合期間のロジスティクス基盤は、中東の不安定な安全情勢の行方に翻弄され続けている。