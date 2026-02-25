Getty Images
カゼミーロ、マンU退団前にACミランで米国代表スター・クリスチャン・プリシッチとの連携を狙う
カゼミーロが今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団する
カゼミーロは年明けから新クラブを探しており、ユナイテッドは今シーズン終了で満了となる契約を更新しない方針を固めていた。
レッドデビルズは1月にこの決定を公式発表し、声明で次のように述べた：「カゼミーロは契約満了に伴い、今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団する」
この伝説的なミッドフィルダーはクラブで4シーズンを過ごし、これまでに146試合に出場し21得点を記録している。
数々のタイトルを獲得してきたカゼミーロは2022年8月にオールド・トラッフォードで正式発表され、闘志あふれるプレースタイルと決定的な場面での得点能力により、瞬く間にファンのお気に入りとなった」
マイケル・キャリック監督下でのクラブ再建期においても主力選手としての地位を維持し、ここ1ヶ月ほどではマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナム・ホットスパー、エバートン戦などでの勝利に貢献する、彼らしい活躍を見せていた。34歳の彼は以前、ファンや評論家から批判を浴びており、特にエリック・テン・ハフ監督時代の終盤やルーベン・アモリン監督の短期指揮期間の大半において、特に脆弱さが露呈していた。
カゼミーロは欧州残留を希望している
将来が不透明なカゼミーロは当然ながら、数多くの移籍先候補と噂されている。MLS移籍の可能性も浮上しており、5度のチャンピオンズリーグ優勝経験を持つ同選手が、かつてクラシコで対戦したライバルであるリオネル・メッシとインテル・マイアミで共にプレーする可能性が報じられた。デビッド・ベッカムやズラタン・イブラヒモビッチといったレジェンドが過去に在籍したLAギャラクシーも、このミッドフィルダーの移籍先候補として名前が挙がっている。
カゼミーロと家族は最近フロリダで目撃されており、妻アナは今月初めにラスベガスにも滞在していた。
しかし英紙ザ・サンによれば、カゼミーロは当面は欧州でのプレー継続を希望しており、自身にトップレベルでプレーする能力がまだあると確信しているという。その機会は訪れるかもしれない。同紙はさらに、元ポルトのスター選手がキャリアを継続する理想的な移籍先としてイタリアが挙げられると報じている。
ブラジル人選手はプリシッチと元レアル・マドリードのチームメイトと組み合う可能性がある
ACミランは過去にもベテラン選手の獲得を躊躇しなかった。実際、今夏の移籍市場では世界で最も賢明な動きの一つを見せた。レアル・マドリードでカゼミーロと共に大成功を収めたベテランMFルカ・モドリッチを獲得したのだ。クロアチア代表は1年契約に1シーズンの延長オプションを付帯。マッシミリアーノ・アッレグリ監督率いるチームでのこれまでの活躍ぶりを見れば、延長は確実だろう。
カゼミーロはまた、チェルシーでの平凡な時期を経てサン・シーロでキャリアを復活させたクリスチャン・プリシッチとの共演機会を得るだろう。アメリカ代表選手は今やミランの最重要選手の一人であり、今季も全大会通算10得点を挙げるなど素晴らしい活躍を続けている。
セリエA優勝争いでは同市ライバルのインテルに10ポイント差をつけられているが、カゼミーロの加入は来季の優勝争いにおいてミランに追い風となるだろう。
カゼミーロ、移籍間近でもマンチェスター・ユナイテッドで貢献を続ける
カゼミーロの移籍先が確定するまで憶測は続くが、同選手は今シーズン終了までマンチェスター・ユナイテッドに専念する姿勢を堅持している。アモリン監督が退任した直後は困難と思われた来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得が、レッドデビルズにとって今や現実味を帯びてきた。
ベテラン選手は、日曜日にホームでクリスタル・パレスと対戦するユナイテッドの試合で、再び先発出場することが予想されている。
