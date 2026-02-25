カゼミーロは年明けから新クラブを探しており、ユナイテッドは今シーズン終了で満了となる契約を更新しない方針を固めていた。

レッドデビルズは1月にこの決定を公式発表し、声明で次のように述べた：「カゼミーロは契約満了に伴い、今夏にマンチェスター・ユナイテッドを退団する」

この伝説的なミッドフィルダーはクラブで4シーズンを過ごし、これまでに146試合に出場し21得点を記録している。

数々のタイトルを獲得してきたカゼミーロは2022年8月にオールド・トラッフォードで正式発表され、闘志あふれるプレースタイルと決定的な場面での得点能力により、瞬く間にファンのお気に入りとなった」

マイケル・キャリック監督下でのクラブ再建期においても主力選手としての地位を維持し、ここ1ヶ月ほどではマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナム・ホットスパー、エバートン戦などでの勝利に貢献する、彼らしい活躍を見せていた。34歳の彼は以前、ファンや評論家から批判を浴びており、特にエリック・テン・ハフ監督時代の終盤やルーベン・アモリン監督の短期指揮期間の大半において、特に脆弱さが露呈していた。