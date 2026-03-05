Goal.com
カゼミーロの黒目の原因が判明　マンUのスター選手が顔面負傷でニューカッスル戦に出場しファンを驚かせる

マンチェスター・ユナイテッドのサポーターは水曜夜、カゼミーロがニューカッスル戦のためセント・ジェームズ・パークに到着した際、目立つ痛々しい戦いの傷跡を露わにしている姿に衝撃を受けた。ベテランのブラジル人MFは左頬に深刻な打撲痕と著しい腫れを帯びており、サポーターとメディア双方から即座に「この負傷は一体どうしたのか」という疑問が噴出した。

  • 宮殿衝突が「青あざ」の原因

    黒目の原因は、このベテラン選手の前回の試合にまでさかのぼることが判明した。英紙ザ・サンによれば、34歳の選手は先週日曜日のクリスタル・パレス戦（2-1で勝利）終盤の衝突で強い打撃を受けた。試合終了時の映像には既に目の下に腫れの初期段階が確認されており、チームがタインサイドへ向かう頃には完全な「黒目」へと進行していた。

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    顔面に損傷を負いながらも、ミッドフィールダーは鋼のような強さを見せた

    負傷を抱えながらも、カゼミーロはマイケル・キャリック監督率いるチームにおける戦士としての価値を証明した。ブラジル人選手は前半終了間際に同点ゴールを挙げ、ブルーノ・フェルナンデスのセットプレーからの供給を再びヘディングで決め、今シーズンのプレミアリーグ6得点目を記録した。

    このゴールは、中盤の選手と主将フェルナンデスの生産的な連携をさらに浮き彫りにした。カゼミーロの今季4得点はフェルナンデスのセットプレーから生まれている。しかし、彼の活躍も10人で戦うニューカッスル相手に悔しい2-1の敗戦を防ぐには至らなかった。

  • キャリックの無敗記録に幕を閉じる苦い結末

    ユナイテッドの夜は、ジェイコブ・ラムジーの退場により戦力が低下したマグパイズ相手に戦ったにもかかわらず、暗転した。カゼミーロのヘディングでアンソニー・ゴードンの先制点を帳消しにしたものの、ウィリアム・オスラの驚異的な後半終了間際のゴールが、キャリック監督就任後7試合無敗の記録を終わらせた。

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ブラジル人ベテラン選手の退団が迫る

    クラブはカゼミーロの契約に盛り込まれた1年間の延長条項を行使しないことを決定した。これにより、6月に契約満了を迎える同選手は退団することになる。2022年にレアル・マドリードから7000万ポンドで加入したブラジル人選手は、FAカップとカラバオカップの優勝に貢献し、全大会通算153試合に出場した。

    移籍に関する憶測が高まる中、34歳の選手が欧州残留を希望していることから、イタリアが有力な移籍先として浮上している。

