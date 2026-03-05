AFP
カゼミーロの黒目の原因が判明 マンUのスター選手が顔面負傷でニューカッスル戦に出場しファンを驚かせる
宮殿衝突が「青あざ」の原因
黒目の原因は、このベテラン選手の前回の試合にまでさかのぼることが判明した。英紙ザ・サンによれば、34歳の選手は先週日曜日のクリスタル・パレス戦（2-1で勝利）終盤の衝突で強い打撃を受けた。試合終了時の映像には既に目の下に腫れの初期段階が確認されており、チームがタインサイドへ向かう頃には完全な「黒目」へと進行していた。
顔面に損傷を負いながらも、ミッドフィールダーは鋼のような強さを見せた
負傷を抱えながらも、カゼミーロはマイケル・キャリック監督率いるチームにおける戦士としての価値を証明した。ブラジル人選手は前半終了間際に同点ゴールを挙げ、ブルーノ・フェルナンデスのセットプレーからの供給を再びヘディングで決め、今シーズンのプレミアリーグ6得点目を記録した。
このゴールは、中盤の選手と主将フェルナンデスの生産的な連携をさらに浮き彫りにした。カゼミーロの今季4得点はフェルナンデスのセットプレーから生まれている。しかし、彼の活躍も10人で戦うニューカッスル相手に悔しい2-1の敗戦を防ぐには至らなかった。
キャリックの無敗記録に幕を閉じる苦い結末
ユナイテッドの夜は、ジェイコブ・ラムジーの退場により戦力が低下したマグパイズ相手に戦ったにもかかわらず、暗転した。カゼミーロのヘディングでアンソニー・ゴードンの先制点を帳消しにしたものの、ウィリアム・オスラの驚異的な後半終了間際のゴールが、キャリック監督就任後7試合無敗の記録を終わらせた。
ブラジル人ベテラン選手の退団が迫る
