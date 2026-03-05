クラブはカゼミーロの契約に盛り込まれた1年間の延長条項を行使しないことを決定した。これにより、6月に契約満了を迎える同選手は退団することになる。2022年にレアル・マドリードから7000万ポンドで加入したブラジル人選手は、FAカップとカラバオカップの優勝に貢献し、全大会通算153試合に出場した。

移籍先に関する憶測が高まる中、34歳の選手が欧州残留を希望していることから、イタリアが有力な移籍先として浮上している。