カゼミーロがリオネル・メッシの新たな右腕に?! インター・マイアミが移籍間近のマンU中盤選手をセルヒオ・ブスケツの後継者として獲得へ
カゼミーロがマイアミの獲得候補に浮上
英紙ザ・サンによると、カゼミーロはインテル・マイアミとブラジル国内のクラブから関心を寄せられている。彼は今シーズン終了後にオールド・トラッフォードを去ることを確認しており、マイアミはフリーエージェントとして獲得する可能性を検討中だ。ブスケツが昨年引退を発表したため、デビッド・ベッカムが所有するMLSクラブはブラジル代表選手を後継候補と位置付けている。
守備的ミッドフィルダーの古巣であるサンパウロもカゼミーロに興味を示しており、2年契約を提示する準備を進めている。またサウジアラビアからの関心も報じられており、クリスティアーノ・ロナウドが所属するアル・ナセルが有力候補と見られている。週給37万5000ポンドという巨額の給与を考慮すると、獲得に動くクラブは限られるだろう。
カゼミーロの発表
退団を発表したカゼミーロはユナイテッドのファンにこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドは生涯、私の心の中に刻み続けられるでしょう」
この美しいスタジアムに初めて足を踏み入れたその日から、私はオールド・トラッフォードの情熱と、今やサポーターの皆様と共有するこの特別なクラブへの愛を感じてきました。
「別れの時ではない。これからの4ヶ月間、さらに多くの思い出を創り出す。我々には共に戦うべき目標がまだ数多く残されている。私の全集中力は、これまでと変わらず、クラブの成功のために全てを捧げることに向けられる」
MLSの試合
インター・マイアミに加え、LAギャラクシーもカゼミーロ獲得に関心を示していると報じられている。
デイリー・メール紙によれば、ギャラクシーは現在、MLSの指定選手制度（Designated Player rule）に基づきカゼミーロを獲得できる可能性を模索中だ。この制度は2007年にデビッド・ベッカムがギャラクシーに加入した際に導入され、MLSチームがリーグの給与予算（キャップ）を超える給与・獲得費用の選手を最大3名まで獲得することを認めている。
カゼミーロはベッカムとズラタン・イブラヒモビッチに続き、ギャラクシーでプレーする3人目のマンチェスター・ユナイテッド出身カルトヒーローとなる可能性がある。前者は2012年に退団するまで同クラブで2度のMLSカップ優勝を経験し、イブラヒモビッチは2018年から2019年にかけて2シーズンにわたりディグニティ・ヘルス・スポーツ・パークでプレーした。
次に何が来る？
カゼミーロは今季、マイケル・キャリック監督率いるマンチェスター・ユナイテッドで全大会通算25試合に出場し5得点を記録。チームはチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指している。レッドデビルズは月曜夜のエバートン戦を控え、プレミアリーグ順位表で5位につけている。勝利すれば4位のチェルシーを逆転する。
キャリック監督はブラジル人選手の姿勢を称賛し、こう語った。「彼の取り組みと日々の仕事への姿勢には深く敬意を抱いている。彼が持つ決意と意欲は、それだけで多くのことを成し遂げられる。彼はシーズンを力強く締めくくりたいと強く望んでいる」
