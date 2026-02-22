退団を発表したカゼミーロはユナイテッドのファンにこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドは生涯、私の心の中に刻み続けられるでしょう」

この美しいスタジアムに初めて足を踏み入れたその日から、私はオールド・トラッフォードの情熱と、今やサポーターの皆様と共有するこの特別なクラブへの愛を感じてきました。

「別れの時ではない。これからの4ヶ月間、さらに多くの思い出を創り出す。我々には共に戦うべき目標がまだ数多く残されている。私の全集中力は、これまでと変わらず、クラブの成功のために全てを捧げることに向けられる」