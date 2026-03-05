ガレス・ベイル、ジネディーヌ・ジダン監督時代のレアル・マドリードについて「あまり成果を上げなかった」と主張。クリスティアーノ・ロナウドのチームメイトとしての実態について率直な意見を述べる

象徴的な「BBC」攻撃陣（自身、ロナウド、カリム・ベンゼマ）内の確執に関する長年の噂について、ベイルは3人が完璧に機能していたと主張した。「ロッカールームでは非常に良好な関係だった。問題など一度もなかった」と説明。「カリムは非常に冷静だった…クリスティアーノと私はウイングでより活発だったが、彼が全体をまとめ上げていた。私は最後のピースとして加わったのだ」

ロナウドの完璧主義について問われると、ベイルはこう付け加えた。「ちょうど考えていたところだ。1対1の場面でシュートを外した時、腕を振り回すことが何度かあった。あの時パスを出せばよかったかもしれない！でもそれは彼の原動力でありモチベーションだと理解すべきだ。彼はただ得点したいだけじゃない。1点だけでなく、可能なら1試合で3点、4点、5点、6点と決めたいのだ」

「彼が記録を追い、メッシを追い抜こうとしているのは周知の事実だ。理解できるし、彼が得点を量産している事実も否定できない。マンU復帰時『以前とは違う』と言われても、結局は最も難しい得点能力を発揮し続けた。彼の情熱は並外れていた。 試合に臨む際、彼がいつか必ず得点するだろうという確信が、1-0のリードを握っているようなものだった。彼はチームの自信の源でもあったんだ」