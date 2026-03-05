AFP
翻訳者：
ガレス・ベイル、ジネディーヌ・ジダン監督時代のレアル・マドリードについて「あまり成果を上げなかった」と主張。クリスティアーノ・ロナウドのチームメイトとしての実態について率直な意見を述べる
システムよりもシンプルさ
ジダン監督の下でレアル・マドリードの3年連続チャンピオンズリーグ優勝に貢献したベイルは、同監督の戦術的アプローチについて問われると『The Overlap』でこう語った。「彼はあまり手を加えなかった…バルサやバイエルンと対戦する時は多少の戦術を練るが、それ以外の相手には最小限だった。ビッグゲームでは攻撃戦術ではなく守備戦術を15分ほど練るだけで、それきりだった」
- AFP
ロナウドとベンゼマとの生活
象徴的な「BBC」攻撃陣（自身、ロナウド、カリム・ベンゼマ）内の確執に関する長年の噂について、ベイルは3人が完璧に機能していたと主張した。「ロッカールームでは非常に良好な関係だった。問題など一度もなかった」と説明。「カリムは非常に冷静だった…クリスティアーノと私はウイングでより活発だったが、彼が全体をまとめ上げていた。私は最後のピースとして加わったのだ」
ロナウドの完璧主義について問われると、ベイルはこう付け加えた。「ちょうど考えていたところだ。1対1の場面でシュートを外した時、腕を振り回すことが何度かあった。あの時パスを出せばよかったかもしれない！でもそれは彼の原動力でありモチベーションだと理解すべきだ。彼はただ得点したいだけじゃない。1点だけでなく、可能なら1試合で3点、4点、5点、6点と決めたいのだ」
「彼が記録を追い、メッシを追い抜こうとしているのは周知の事実だ。理解できるし、彼が得点を量産している事実も否定できない。マンU復帰時『以前とは違う』と言われても、結局は最も難しい得点能力を発揮し続けた。彼の情熱は並外れていた。 試合に臨む際、彼がいつか必ず得点するだろうという確信が、1-0のリードを握っているようなものだった。彼はチームの自信の源でもあったんだ」
マドリードのメディアの圧力
ウェールズ人選手は、自身のゴルフ愛好や悪名高い「ウェールズ。ゴルフ。マドリード。」の横断幕に関する厳しい監視についても言及した。ベイルは次のように説明した。「あれは僕とは全く関係ない（笑）。スペインのメディアが作り上げたキャラクターだ。僕はプロフェッショナルだった。試合40時間前はゴルフをしないというルールを守っていた」
レアル・マドリードの選手としての絶え間ないプレッシャーについてはこう語った。「気を抜けばすぐに追い詰められると分かっている…私は非常に早く大人にならざるを得なかった」
- AFP
アンチェロッティ対ジダンとラモスのリーダーシップ
ロッカールームの権威について振り返り、ベイルはセルヒオ・ラモスを主要なリーダーと位置付けた。「ラモスが最大のリーダーだったと言える。クリスティアーノには彼のエゴがあった…だがチームリーダーという点ではラモスだ」
ジダンと別の元マドリード監督カルロ・アンチェロッティを比較し、ベイルはこう語った。「カルロは最高の個人管理能力を持っていた。出場機会がなくても、まるで親友のように接してくれた」結局のところ、ベイルはチームの圧倒的な才能が戦術を二次的なものにしていたと信じている。「監督は当然やるべきことを指示するが、それはロケット科学ではない」
広告