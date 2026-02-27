ガレス・ベイルの青写真：ワールドカップ年にジェームズ・ロドリゲスがミネソタ・ユナイテッドを選んだ理由

ジェームズ・ロドリゲスのミネソタ・ユナイテッド加入に謎はない。少なくとも現時点では短期契約だ。ミネソタ・ユナイテッドはスーパースターを求めており、コロンビア人選手にそれを得た。ロドリゲスは適切な機会を与えてくれるクラブを必要としており、ミネソタで見つけた。少なくとも今後数ヶ月間は、全員が勝者となる。
しかしこの契約の肝は、今後の数ヶ月が全てを左右する点だ。ロドリゲスはキャリアを通じて常にコロンビア代表を最優先してきた。ワールドカップを目前に控えた今もその姿勢は変わらない。だが本大会出場のためには出場機会が必要だった。ミネソタ・ユナイテッドは開幕までわずか数ヶ月というタイミングで、その機会を提供したのだ。
「[ミネソタ・ユナイテッド]は私を獲得したクラブだ。私を欲したクラブだ」とロドリゲスは記者会見で語った。「これは私のキャリアにおける重要な瞬間であり、新たな章の始まりだ。ワールドカップが迫っている。失敗は許されない」
こうしてロドリゲスに注目が集まるが、コロンビア人選手には確かな道筋がある。ワールドカップを控えて米国に渡った世界的スターは彼だけではない。大舞台への準備とMLSでの時間を最大限に活かす方法の青写真は、元レアル・マドリードのチームメイト、ガレス・ベイルを見れば明らかだ。