ガレス・ベイルの青写真：ワールドカップ年にジェームズ・ロドリゲスがミネソタ・ユナイテッドを選んだ理由

ロドリゲス同様、ベイルもレアル・マドリードで偉大な高みに到達したが、多くの人が彼に期待したほどの頂点には決して届かなかった。2022年の夏、彼はかつてのチームメイトがミネソタ行きを決める前に置かれていた状況と全く同じ境遇に立たされた——居場所を必要としていたのだ。その居場所となったのが、結局のところLAFCだった。それは短くも素晴らしいパートナーシップとなった。

結局、ベイルがLAFCのユニフォームを着てプレーしたのはわずか13試合だったが、その13試合はまさに圧巻だった。誰もが望むものを全て手に入れた。LAFCはその年MLSカップを制し、決勝でベイルが放った伝説的なゴールがクラブのシーズンを救い、彼をMLSの伝説に永遠に刻んだ。

一方ベイルは、その冬カタールで開催された自身初のワールドカップに向け、理想的な調整期間を得た。そして大会ではアメリカ代表相手に得点を挙げた。このゴールは1958年以来となるウェールズのワールドカップ初得点だった。ベイルが夢見ていた瞬間であり、LAFCと契約した理由でもあった。

「目標に向かって順調に進んでいる」とベイルは2022年9月に語った。 「可能な限り90分間プレーしたいが、ここ数年ほとんど達成できていないため、段階を踏む必要があることは理解している。最も重要なのは週ごとに集中して臨むことで、それがLAFCに貢献し、最終的にワールドカップに備えるのに十分であることを願っている」

さらに彼は付け加えた。「LAでは計画に沿って進めている…これでワールドカップに向けて最高のコンディションを整えられるはずだ」

ロドリゲスのMLS挑戦もこの青写真に沿うだろう。時間は短いものの、彼にはいくつかの利点がある。北米に留まることで、気候や時差、生活リズムに順応した状態を維持できる。今夏、彼とコロンビア代表のチームメイトたちが活動する地域だ。ミネソタ・ユナイテッドでは、コロンビア代表時と同様の役割——攻撃の起点となる——を担うことになる。

この方式は、ワールドカップ出場後に引退したベイルにも功を奏した。ロドリゲスが躍進したまさにそのワールドカップを前に、別の南米スター選手にも効果を発揮したのだ。