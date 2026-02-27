Goal.com
James Rodriguez GFXGOAL
Ryan Tolmich

翻訳者：

ガレス・ベイルの青写真：ワールドカップ年にジェームズ・ロドリゲスがミネソタ・ユナイテッドを選んだ理由

そのミッドフィールダーはワールドカップ出場の夢を追い求めてミネソタに到着したが、その道を歩んだ最初の選手ではない

ジェームズ・ロドリゲスのミネソタ・ユナイテッド加入に謎はない。少なくとも現時点では短期契約だ。ミネソタ・ユナイテッドはスーパースターを求めており、コロンビア人選手にそれを得た。ロドリゲスは適切な機会を与えてくれるクラブを必要としており、ミネソタで見つけた。少なくとも今後数ヶ月間は、全員が勝者となる。

しかしこの契約の肝は、今後の数ヶ月が全てを左右する点だ。ロドリゲスはキャリアを通じて常にコロンビア代表を最優先してきた。ワールドカップを目前に控えた今もその姿勢は変わらない。だが本大会出場のためには出場機会が必要だった。ミネソタ・ユナイテッドは開幕までわずか数ヶ月というタイミングで、その機会を提供したのだ。 

「[ミネソタ・ユナイテッド]は私を獲得したクラブだ。私を欲したクラブだ」とロドリゲスは記者会見で語った。「これは私のキャリアにおける重要な瞬間であり、新たな章の始まりだ。ワールドカップが迫っている。失敗は許されない」

こうしてロドリゲスに注目が集まるが、コロンビア人選手には確かな道筋がある。ワールドカップを控えて米国に渡った世界的スターは彼だけではない。大舞台への準備とMLSでの時間を最大限に活かす方法の青写真は、元レアル・マドリードのチームメイト、ガレス・ベイルを見れば明らかだ。

  • James Rodriguez 2025getty

    代表チームの誇り

    ロドリゲスが祖国に対して抱く情熱は、これまで疑われたことがない。クラブレベルでの苦闘は数知れずあったが、彼は常にコロンビアのために立ち上がってきた。祖国を代表することは、彼が心の奥底に抱く大切なものであり、キャリアの新たな段階に差し掛かった今も、彼の意識の最前線にある。

    「国のためにプレーする時、それはまったく別の感覚だ。全く別次元のものだ」と彼はザ・アスレティック誌に語った。「スタジアムに行けば黄色いユニフォームを着た人々が目に入る。君たちのプレーを見たいと願う人々を目の当たりにする…それはスタジアムだけにとどまらず、人々の家や小さな町にも広がっている。コロンビアでは、人々は文字通りテレビの前に駆け寄ってコロンビア代表の試合を観るんだ」

    「コロンビアが試合をする時は学校も全てが閉鎖される」と彼は続けた。「彼らのためにプレーしなければならない。祖先やルーツ、生まれ育った土地を代表しているのだ。 国のために命を懸けなければならない。それが代表チームで求められる『特別な何か』だ。だからこそ私は長く続けられた——代表では走るだけじゃ足りない。上手くプレーするだけでは足りない。もっと何かを捧げなければならない。心の奥底から湧き上がるものを感じなければならない」

    世界が34歳の彼がその言葉を体現する姿を初めて目にしたのは2014年、その夏のワールドカップで得点王に輝いた時だった。 この活躍が彼をサッカー界の超大物へと押し上げ、モナコからレアル・マドリードへの大型移籍を実現させた。クラブレベルではあの高みに完全には届いていないものの、代表ではその水準を維持し続けている。キャリア10クラブ目となるサンパウロ所属時に出場した2024コパ・アメリカでは、コロンビアの決勝進出に貢献しゴールデンボール賞を受賞した。 

    その後レイオ・バジェカーノとリーガMXのレオンを加え、ミネソタ・ユナイテッド加入で3つ目のクラブとなる。ミネソタ移籍を決めた理由の一つは、同クラブが2022年大会前のベイルと同様のワールドカップ出場への道筋を示した点にある。

  • Gareth Bale LAFC MLS CupGetty

    ベール経路

    ロドリゲス同様、ベイルもレアル・マドリードで偉大な高みに到達したが、多くの人が彼に期待したほどの頂点には決して届かなかった。2022年の夏、彼はかつてのチームメイトがミネソタ行きを決める前に置かれていた状況と全く同じ境遇に立たされた——居場所を必要としていたのだ。その居場所となったのが、結局のところLAFCだった。それは短くも素晴らしいパートナーシップとなった。

    結局、ベイルがLAFCのユニフォームを着てプレーしたのはわずか13試合だったが、その13試合はまさに圧巻だった。誰もが望むものを全て手に入れた。LAFCはその年MLSカップを制し、決勝でベイルが放った伝説的なゴールがクラブのシーズンを救い、彼をMLSの伝説に永遠に刻んだ。 

    一方ベイルは、その冬カタールで開催された自身初のワールドカップに向け、理想的な調整期間を得た。そして大会ではアメリカ代表相手に得点を挙げた。このゴールは1958年以来となるウェールズのワールドカップ初得点だった。ベイルが夢見ていた瞬間であり、LAFCと契約した理由でもあった。

    「目標に向かって順調に進んでいる」とベイルは2022年9月に語った。 「可能な限り90分間プレーしたいが、ここ数年ほとんど達成できていないため、段階を踏む必要があることは理解している。最も重要なのは週ごとに集中して臨むことで、それがLAFCに貢献し、最終的にワールドカップに備えるのに十分であることを願っている」

    さらに彼は付け加えた。「LAでは計画に沿って進めている…これでワールドカップに向けて最高のコンディションを整えられるはずだ」

    ロドリゲスのMLS挑戦もこの青写真に沿うだろう。時間は短いものの、彼にはいくつかの利点がある。北米に留まることで、気候や時差、生活リズムに順応した状態を維持できる。今夏、彼とコロンビア代表のチームメイトたちが活動する地域だ。ミネソタ・ユナイテッドでは、コロンビア代表時と同様の役割——攻撃の起点となる——を担うことになる。

    この方式は、ワールドカップ出場後に引退したベイルにも功を奏した。ロドリゲスが躍進したまさにそのワールドカップを前に、別の南米スター選手にも効果を発揮したのだ。

  • Brazil v Netherlands: 3rd Place Playoff - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    ライバルの足跡を追って

    多くの人がジュリオ・セザールを、インテル・ミラノの伝説的なチャンピオンズリーグ優勝チームの最後の砦として覚えている。しかし2014年、彼はブラジル代表での最後の挑戦に備え、トロントFCに短期間在籍した。

    その夏、ワールドカップが母国で開催されることになり、このゴールキーパーは出場を逃すわけにはいかなかった。クイーンズ・パーク・レンジャーズでイングランド代表ロブ・グリーンにポジションを奪われたセザールは、出場機会を求めてトロントFCへ期限付き移籍した。7試合に出場し、そのうち1試合ではMLS週間ベストセーブ賞を受賞。その夏、ブラジル代表の先発としてピッチに立った。そしてブラジルがコロンビアを2-1で下した準々決勝では、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せた。 偶然にも、その日のコロンビアの得点を決めたのはロドリゲスだった。 

    ベイルとセザールは数ヶ月でMLSでの挑戦を終えたが、コロンビア人選手の将来は少し不透明だ。現時点では短期契約だが、順調にいけばもう少し長期化する可能性もある。

  • JAMES RODRIGUEZ

    未来

    現時点でロドリゲスの契約はワールドカップ終了までとなっている。これまでの経歴から判断すれば、彼の将来は少なくとも不透明だ。ロドリゲスはここ数年クラブを渡り歩いているため、この短期契約が実際に短期間で終わるとしても、さほど驚くことではない。

    しかし両者が継続する可能性も残されている。契約にはロドリゲスが今季終了まで残留するオプションが含まれており、ルーンズミネソタ・ティンバーウルブズ）は提携開始数ヶ月間の状況が順調であれば、このオプション発動に前向きな姿勢を示している。

    「繰り返すが、これはクラブ側の選択権だ」とミネソタのCEO兼スポーツディレクター、カレド・エル・アフマドはガーディアン紙に語った。「彼は『では、どうすれば長期契約にできるか？』と話している。すべては我々の利益とパフォーマンスの整合性、彼がもたらす影響力、そして彼が気に入るかどうかにかかっている。 仮定や未知数は多いが、我々は非常に前向きなスタートを切っている」

    この件のその部分は、もっと先の未来の話だ。それまでに成し遂げるべきことは山ほどある。ロドリゲスは新チームに溶け込み、活動を始めなければならない。そして、もう1度のワールドカップ出場に向けて、コンディションと調子を整えたいと願っている。MLSで最もユニークで驚きのパートナーシップが始動する中、その全てがどう進むか見守ろう。

    「私が目にした限り、このクラブは正しい方法で物事を進めてきた」とロドリゲスは語った。「私は確立されたクラブにやって来た。今や私はクラブの一員であり、チームの一員でもある。意欲と情熱に満ち、クラブの一員となる準備は整っている。正しい方法で物事を成し遂げたい」

