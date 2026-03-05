Getty Images Entertainment
ガレス・ベイルが「天才」元レアル・マドリード監督をマンチェスター・ユナイテッド監督に推す―ポール・スコールズも賛同！
ベイル、アンチェロッティのマンチェスター・ユナイテッド監督就任を支持
ベイルは、アンチェロッティがオールド・トラッフォードの指揮官に就任する「素晴らしい」選択だと主張する点で、レッドデビルズのレジェンド、スコールズと同意見だ。マドリードでイタリア人監督の下で数々のタイトルを獲得したウェールズ人選手は、ベテラン指揮官がマンチェスター・ユナイテッドをかつての栄光に導くために必要な「天才的な手腕」を備えていると確信している。
この支持は、ベイルと66歳のアンチェロッティの間に築かれた歴史を考慮すると非常に重みを持つ。サンティアゴ・ベルナベウでの2度の在籍期間にアンチェロッティの下でほぼ100試合に出場したベイルは、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイのタイトルをもたらした戦術を直接目撃してきた。
簡素さの妙
ベイルは、現ブラジル代表監督がマンチェスターのプレッシャーに耐えるために必要な戦術的柔軟性と心理的洞察力を兼ね備えていると確信している。
「彼は（マンチェスター・ユナイテッドで）素晴らしい仕事をするだろう。単なる監督ではなく、コーチでもある。戦術面でも対応できる」とベイルはアンチェロッティのプレミアリーグ強豪移籍の可能性についてスカイベットに語った。「カルロがどこに行こうと、彼は皆を味方につけるから、必ずや素晴らしい仕事をすると思う。
ビッグクラブには、たとえ現在調子が悪くても優れた選手がいる。マンチェスター・ユナイテッドもここ数週間は好調だが、それ以前は不振だった。それでも彼らは良い選手を擁している。 彼は選手から最高のパフォーマンスを引き出し、物事をシンプルにする。マイケル・キャリックの現状がそれを証明している。前監督が複雑にしていた多くのことを簡素化し、結果を出している。これがカルロの天才性だ。選手から最高の力を引き出し、単純明快な戦術を貫くことにある」
マンチェスター・ユナイテッドにはリーダーが必要だ
スコールズの過去のコメントも同様の見解を示しており、ユナイテッドのスター選手たちには「最高の気分にさせてくれる」と同時に、圧倒的な存在感で場を支配する監督が必要だと主張している。ポッドキャスト『The Good, The Bad & The Football』で、この伝説的ミッドフィルダーはアンチェロッティのようなベテラン指導者の就任を切望していると認めた。彼はこう語った。「理想的な人物――完璧な人物だ――アンチェロッティはまだ現役だ。
「彼がブラジル代表監督なのは承知している…だがマンチェスター・ユナイテッドにとって完璧な人物だ。選手たちに最高の気分を味わわせてくれるだろう。そして彼はタイトルを勝ち取る経験を持っている」
キャリックにとって決定的なプレー
キャリックへの注目は続く。彼は暫定的な指揮官としての立場を恒久的な役割へと変えようとしている。 ニューカッスル戦で2-1の痛恨の敗北を喫し、クラブ指揮官として初の黒星を経験した。3月15日にオールド・トラッフォードでアストン・ヴィラを迎え撃つこの一戦、監督はレッドデビルズの勝利への道筋を取り戻すことを目指す。両チームとも29試合で51ポイントを獲得し、プレミアリーグ順位表でそれぞれ3位と4位に並ぶ中、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す両者にとって、この試合は極めて重要だ。
