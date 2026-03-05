ガレス・ベイルが「天才」元レアル・マドリード監督をマンチェスター・ユナイテッド監督に推す―ポール・スコールズも賛同！

ベイルは、アンチェロッティがオールド・トラッフォードの指揮官に就任する「素晴らしい」選択だと主張する点で、レッドデビルズのレジェンド、スコールズと同意見だ。マドリードでイタリア人監督の下で数々のタイトルを獲得したウェールズ人選手は、ベテラン指揮官がマンチェスター・ユナイテッドをかつての栄光に導くために必要な「天才的な手腕」を備えていると確信している。

この支持は、ベイルと66歳のアンチェロッティの間に築かれた歴史を考慮すると非常に重みを持つ。サンティアゴ・ベルナベウでの2度の在籍期間にアンチェロッティの下でほぼ100試合に出場したベイルは、チャンピオンズリーグとコパ・デル・レイのタイトルをもたらした戦術を直接目撃してきた。