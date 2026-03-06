IMAGO
ガレス・ベイルが明かす、知られざる負傷地獄――元レアル・マドリード＆トッテナム選手が語る、背中の故障がキャリアを終わらせた経緯
輝かしいキャリアの陰に潜む葛藤
ベイルは欧州サッカーの頂点にいた時期に付きまとった、知られざる身体的苦闘の実態を明かした。レアル・マドリードで5度のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたにもかかわらず、このウェールズのレジェンドは、度重なる離脱の真の原因が衰弱させるほどの背中の故障だったと認めた。
元トッテナム所属のウインガーは、2022年ワールドカップでウェールズ代表としてプレーした後、MLSクラブLAFCで短期間プレーした直後に引退した。スペインではフィットネス面で批判されることが多かったベイルだが、自身の問題は当初考えられていたよりもはるかに複雑だったと今になって明らかにした。
長年にわたる痛みの管理
「スティック・トゥ・フットボール」ポッドキャストで、ベイルは幼少期から抱えてきた背中の問題について説明した。彼はこう語った。「18歳の時、トッテナムで背中の椎間板を損傷した。それ以来ずっとその状態でプレーしてきた」 ふくらはぎの怪我も多かったが、それは背中の問題が原因だった。現役時代は公言しなかった。なぜなら『言い訳してる』と言われるからだ。当時は何とかやり過ごせたが、時が経つにつれ追い詰められていった。
「いつ痛みが襲ってくるか予測できなかった。当然『自己管理ができていない』と言われることもあったが、私はふくらはぎとヒラメ筋を文字通り鉄壁の状態に保っていた。それでも万が一故障が起きれば、どうすることもできなかった。背中に注射を打って痛みを鎮めるしかなかった」
最終チェックリストの完了
負傷地獄はベイルの国民的英雄としての地位をほとんど損なわなかった。彼はウェールズ代表歴代最多出場選手かつ最多得点者として引退し、ドラゴンズをユーロ2016準決勝へ導き、2022年には64年ぶりのワールドカップ出場を果たした。
「キャリアの中で多くの人が直面する境地に、私もたどり着いた。続ける理由は何だろう？ あと何を実現したいのか？」とベイルは語った。
「望むことは全て成し遂げたと感じた。最後に成し遂げたのはワールドカップ出場権獲得で、それはリストの最後尾にあった唯一の目標だった。今が適切なタイミングだと感じた。数年前にはおそらく準備はできていたが、それがついに現実となった」
ベンチを離れた生活
2023年1月に引退して以来、ベイルは指導よりも家族とビジネスに注力している。スポーツのマネジメント側への関心は持ち続けているものの、多大な時間を要する点から、その道に進む衝動を抑えている。
36歳の彼は現在、プロとしての過密スケジュールから解放された自由な時間を楽しんでいる。LAFCでの最終シーズン（劇的な後半同点弾でMLSカップ優勝を果たした）を終えた後、昨夏には故郷のクラブであるカーディフ・シティの買収に関心を示したコンソーシアムの一員にも名を連ねた。
「引退したら1年か2年、いや3年はリラックスして子供たちと過ごす時間を楽しみたい。それから自分が進むべき道を探りたいと常々話してきた」と彼は付け加えた。「そうした生活の方が…経営陣に入るより魅力的だ。選手としてその経験は積んだし、コーチやマネージャーとしてより多くの時間を捧げるべきだと思う」
