ガレス・ベイルが明かす、知られざる負傷地獄――元レアル・マドリード＆トッテナム選手が語る、背中の故障がキャリアを終わらせた経緯

ベイルは欧州サッカーの頂点にいた時期に付きまとった、知られざる身体的苦闘の実態を明かした。レアル・マドリードで5度のチャンピオンズリーグ制覇を果たしたにもかかわらず、このウェールズのレジェンドは、度重なる離脱の真の原因が衰弱させるほどの背中の故障だったと認めた。

元トッテナム所属のウインガーは、2022年ワールドカップでウェールズ代表としてプレーした後、MLSクラブLAFCで短期間プレーした直後に引退した。スペインではフィットネス面で批判されることが多かったベイルだが、自身の問題は当初考えられていたよりもはるかに複雑だったと今になって明らかにした。