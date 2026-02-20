ガビがバルセロナ復帰へ大きく前進、リーガ優勝争いが激化する中ハンス・フリック監督に追い風

フリック監督はガビが自身の構想において重要であることを公言しているが、若手の体調管理に賭けをすることは断固として拒否している。ドイツ人指揮官は、選手の意欲は確かにあるものの、今後何年もチームの主力であり続けるためには、医療プロトコルを厳密に遵守する必要があると確信している。

技術スタッフは、集団トレーニングから90分間の試合に耐える体力への移行が、時間と忍耐を要する明確な障壁であると指摘している。彼らは、競争的なセッションに内在するペースの変化、接触、多方向への動きに対して膝がどう反応するかを注視し、最終的にチームへの復帰を判断する方針だ。

さらにクラブの医療チームは、ガビが9月の手術後の当初の予後診断通り、現在完全に予定通り回復していると強調した。来週で手術から5ヶ月が経過するが、これは専門家が当初、彼の完全トレーニング復帰を見込んでいたタイムラインである。

焦点は現在、彼の不在中にチームを牽引してきた選手たちと共に、有酸素能力と鋭さを高めることに移っている。スタッフは彼の回復状況に満足しているが、試合出場の許可が下りるのは、高強度のフルセッションを何の異常もなく完遂できる段階になってからだと強調している。