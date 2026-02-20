Getty Images Sport
ガビがバルセロナ復帰へ大きく前進、リーガ優勝争いが激化する中ハンス・フリック監督に追い風
中盤の要が復帰する
バルセロナは、中盤の要であるガビが待望のグループ練習復帰を果たしたことで、タイトル獲得への道に大きな弾みがついた。マルカ紙によれば、 21歳の選手は 金曜朝、チームメイトから伝統的な「拍手のトンネル」で迎えられ、彼の決意を試す回復過程における重要な精神的・身体的な節目となった。数ヶ月にわたる閉ざされた環境での過酷な個人トレーニングを経て、スペイン代表選手がトップチームに復帰した姿は、フリック監督にとって時宜を得た励みとなる。
この進展は、ガビが悲劇から始まった道のりの最終段階に入ったことを意味する。軽めのドリルや個人ボール練習を行う姿は以前にも確認されていたが、金曜日のセッションは手術後初めて集団戦術練習に合流した瞬間だった。フリック監督にとって、この闘志あふれる才能ある戦力が復帰間近であることは、バルサの国内リーグと欧州での野望を支える世界クラスの「新戦力」獲得に等しい。
完全な回復に向けた慎重なアプローチ
ガビのトレーニング復帰に沸く中、バルセロナは極めて慎重な姿勢を堅持している。この規模の医療処置を受けた後、医療スタッフとコーチングスタッフは彼の公式戦復帰時期を明確に設定することを避けている。フリック監督は、ミッドフィルダーを急がせてはならないと強く主張していると報じられており、短期的な即戦力よりも長期的な健康状態を優先している。
クラブは、リーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグの過酷な試合強度を考慮し、ガビが再び試合の厳しさに直面する前に100％の状態にある必要性を理解している。組織全体で、選手を不必要なプレッシャーから守るための取り組みが進められている。過去に大きな挫折を経験した経緯から、復帰における心理的側面は身体的側面と同様に慎重に管理されている。
スタッフ間の共通認識として、今後の経過が次のステップを決定し、再発防止に重点が置かれる見通しだ。
フリックとスタッフは忍耐を説く
フリック監督はガビが自身の構想において重要であることを公言しているが、若手の体調管理に賭けをすることは断固として拒否している。ドイツ人指揮官は、選手の意欲は確かにあるものの、今後何年もチームの主力であり続けるためには、医療プロトコルを厳密に遵守する必要があると確信している。
技術スタッフは、集団トレーニングから90分間の試合に耐える体力への移行が、時間と忍耐を要する明確な障壁であると指摘している。彼らは、競争的なセッションに内在するペースの変化、接触、多方向への動きに対して膝がどう反応するかを注視し、最終的にチームへの復帰を判断する方針だ。
さらにクラブの医療チームは、ガビが9月の手術後の当初の予後診断通り、現在完全に予定通り回復していると強調した。来週で手術から5ヶ月が経過するが、これは専門家が当初、彼の完全トレーニング復帰を見込んでいたタイムラインである。
焦点は現在、彼の不在中にチームを牽引してきた選手たちと共に、有酸素能力と鋭さを高めることに移っている。スタッフは彼の回復状況に満足しているが、試合出場の許可が下りるのは、高強度のフルセッションを何の異常もなく完遂できる段階になってからだと強調している。
統合トレーニングとタイトル争いの最終局面
ガビの復帰タイミングは、宿敵レアル・マドリードとの熾烈な優勝争いを繰り広げるバルセロナにとってこれ以上ないほど好都合だ。彼の粘り強さとボール奪取能力は、フリック監督にとって現在のチーム内で唯一無二の存在感を示す。 ピッチ上の即効性だけでなく、ガビ復帰はクラブの若手中心体制が安定する時期と重なる。マルク・ベルナルとの契約更新も進めているとの報道もあり、バルセロナのメッセージは明確だ——未来はラ・マシアの最も輝く宝石たちを中心に築かれている。今後1ヶ月はガビを戦術システムに組み込むことが最優先課題となる。
ガビが日曜日のリーガ・エスパニョーラ、レバンテ戦に出場する可能性は低い。しかし、3月中旬に行われるチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第2戦には出場可能となる見込みだ。
