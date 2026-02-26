Getty Images Sport
オーレリアン・チュアメニは、レアル・マドリードのベンフィカ戦勝利を「人種差別に立ち向かう全ての人々の勝利」と称賛した
ベルナベウでの結束：レアル・マドリードが巨人と対戦へ
マドリードのスタジアムは団結の空気に包まれ、試合開始前にホームサポーターが「人種差別反対」とスペイン語で書かれた大きな横断幕を掲げた。チュアメニが同点弾を叩き込み、ビニシウス・ジュニアがマドリード攻撃陣の顔たる所以を再び証明する決勝点を決めて、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）の決勝進出を決めた。 スペインの強豪は次戦の相手を待つ。スポルティングCPか、あるいは古くからのライバルであるマンチェスター・シティとの対戦が視野に入っている。この夜の意義を振り返り、チュアメニは結果がスポーツの枠を超えたものだと明言した。「この試合やサッカーよりも重要なことがあると思う」とフランス人選手は語った。「ビニシウスは自信を持ち続け、やるべきことに集中している。 あの少年（プレスティアーニ）をこの試合に出場させなかったのは正しい判断だったと思う。繰り返しになるが、サッカーより重要なものがある。これは我々全員の勝利だ」
ヴィニシウス・ジュニアがピッチ上で批判に応える
ブラジル代表の同選手は、ここ数シーズン頻繁に誹謗中傷の標的となってきたが、驚くべき冷静さを見せ、アルバロ・アルベロア監督率いるチームを決勝トーナメント進出へと導いた。チュアメニがベンフィカの先制点を同点に追いついた後、ヴィニシウスは80分に決勝点を叩き込み、試合を決めた。 コーナーフラッグの近くで披露したおなじみのダンスによる彼の祝賀は、第 1 戦での祝賀とまったく同じであり、彼を中傷する者たちに対する反抗的な反応でした。ソーシャルメディアには、このフォワードが「ダンスは続く」とだけ記した投稿がすぐに溢れ、このフレーズは、この選手と世界中の彼のサポーターたちの合言葉となっています。
イングランド代表のトレント・アレクサンダー・アーノルドは、チームメイトの精神的な強さを称賛し、外部からの雑音がこのウイングのプレーに影響を与えていないことを指摘した。元リバプール選手は、ビニシウスがこの緊張した 1 週間を通して「非常に落ち着いて」いて「とてもリラックスしていた」ことを明かした。 「彼は、メッセージを送ったり、自分のメンタリティを示すために得点する必要はありませんでした」とアレクサンダー・アーノルドは説明しました。「彼は、自分がどれほど優秀であるかを何度も何度も示してきたので、誰にも何も証明する必要はありません。彼は、私たちが最も彼を必要とするときに、その存在感を際立たせます。彼は自分の資質と、チームにもたらすものをよく理解しています」
コーチングスタッフとチームメイトがブラジル人スター選手を支持している
ロッカールームから解説ブースまで、この感情は共有されていた。専門家たちは、24歳の選手がこれほど厳しい監視下でプレーを続けることに驚嘆した。元チェルシーおよびイングランド代表のウイング、ジョー・コールはTNTスポーツで、この高リスクな欧州対決におけるフォワードの技術的質を称賛した。「彼は両試合を通じて素晴らしかった」とコールは述べた。「彼のフィニッシュは見事だった」 クラブがまたもや欧州での勝利を祝う中、焦点はチームの象徴的存在である彼の精神的健康状態に注がれた。彼は欧州サッカーにおける差別との闘いの象徴的存在となっている。
監督アルベロアは、自身の在任中に円滑な移行を指揮してきた人物として、ヴィニシウスがゴールを決めた姿に個人的な満足感を表明した。試合終了後の記者会見でアルベロアは誇りを語った。「（彼のゴールに）喜びで反応したのは当然だ。素晴らしいゴールだったし、彼自身がそれを勝ち取ったのだから」 ゴールキーパーのティボー・クルトワもその喜びを共有し、踊るようなゴールパフォーマンスこそがマドリードの優位性を示す証だと強調した。「ヴィニが踊っていること、今も踊り続けていることが嬉しい。それは彼がゴールを決めている証だからだ」とベルギー人守護神は付け加えた。
欧州での活躍にもかかわらず、ムバッペの負傷懸念
この夜はヴィニシウスと人種差別への団結した抗議が主役だったが、レアル・マドリードのもう一人のスーパースター、キリアン・ムバッペには懸念の影が漂っていた。フランス代表主将はトレーニング中に負った膝の故障のため、この日の試合メンバーから外れた。この強制的な離脱により、ワールドカップ優勝者はクラブがシーズン重要な局面を迎える中、しばらく戦線離脱を余儀なくされる見込みだ。 アルベロアは彼の体調について詳細な最新情報を提供し、医療スタッフがこの得点力抜群のストライカーにリスクを負わせるべきではないと助言したことを確認した。
「昨日の練習後、医師と協議し、本人とも話し合った結果、最善策は彼にプレーを止めさせ、100%回復させ、今後の重要な試合に向けて万全の状態で、自信を持って、不快感なく復帰させることだと判断した」とアルベロアは試合後のブリーフィングで語った。 「深刻な負傷ではなく、重大な問題ではないことを願っている。数日か数週間で復帰できるだろう」夏の目玉補強選手を短期間で失ったにもかかわらず、レアル・マドリードがベンフィカを破り、試合を取り巻く敵対的な見解を覆したことは、彼らが依然としてチャンピオンズリーグで倒すべきチームであることを証明している。
