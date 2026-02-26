オーレリアン・チュアメニは、レアル・マドリードのベンフィカ戦勝利を「人種差別に立ち向かう全ての人々の勝利」と称賛した

ブラジル代表の同選手は、ここ数シーズン頻繁に誹謗中傷の標的となってきたが、驚くべき冷静さを見せ、アルバロ・アルベロア監督率いるチームを決勝トーナメント進出へと導いた。チュアメニがベンフィカの先制点を同点に追いついた後、ヴィニシウスは80分に決勝点を叩き込み、試合を決めた。 コーナーフラッグの近くで披露したおなじみのダンスによる彼の祝賀は、第 1 戦での祝賀とまったく同じであり、彼を中傷する者たちに対する反抗的な反応でした。ソーシャルメディアには、このフォワードが「ダンスは続く」とだけ記した投稿がすぐに溢れ、このフレーズは、この選手と世界中の彼のサポーターたちの合言葉となっています。

イングランド代表のトレント・アレクサンダー・アーノルドは、チームメイトの精神的な強さを称賛し、外部からの雑音がこのウイングのプレーに影響を与えていないことを指摘した。元リバプール選手は、ビニシウスがこの緊張した 1 週間を通して「非常に落ち着いて」いて「とてもリラックスしていた」ことを明かした。 「彼は、メッセージを送ったり、自分のメンタリティを示すために得点する必要はありませんでした」とアレクサンダー・アーノルドは説明しました。「彼は、自分がどれほど優秀であるかを何度も何度も示してきたので、誰にも何も証明する必要はありません。彼は、私たちが最も彼を必要とするときに、その存在感を際立たせます。彼は自分の資質と、チームにもたらすものをよく理解しています」