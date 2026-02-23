一方、グリーズマンはアメリカ文化への憧れやMLSでのプレーへの関心を隠したことはない。彼はアメリカのスポーツイベントに頻繁に姿を見せ、将来の計画をこう明言している：

「MLSが私の夢であり目標であることは誰もが知っている」と彼は昨年末のAS紙のインタビューで語った。

インテル・マイアミもグリーズマンの獲得に興味を示していたと報じられているが、既に3人の指定選手を擁していることから交渉が進展しなかった。