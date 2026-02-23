Getty Images
オルランド・シティがアトレティコ・マドリードとフランス代表のスター選手アントワーヌ・グリーズマンの獲得に向けて交渉中と報じられている
- AFP
取引を進めている
オルランド・シティは、フランスの偉大な選手の一人との契約交渉のために、クラブのスポーツディレクターであるリカルド・ペレイラが「何度も」スペインを訪れ、しばらくの間交渉を続けてきたと報じられている。34歳のグリーズマンは、ピークを過ぎているとはいえ、コパ・デル・レイ決勝進出を目前に控えたディエゴ・シメオネ監督率いるチームにおいて、依然として重要な存在である。
- Getty Images Sport
MLSへの長年の関心
一方、グリーズマンはアメリカ文化への憧れやMLSでのプレーへの関心を隠したことはない。彼はアメリカのスポーツイベントに頻繁に姿を見せ、将来の計画をこう明言している：
「MLSが私の夢であり目標であることは誰もが知っている」と彼は昨年末のAS紙のインタビューで語った。
インテル・マイアミもグリーズマンの獲得に興味を示していたと報じられているが、既に3人の指定選手を擁していることから交渉が進展しなかった。
- AFP
史上最も多くの栄誉に輝く選手の一人
グリーズマンはクラブと代表の両方で素晴らしい実績を残している。 攻撃的ミッドフィールダーとして、フランス代表では2018年ワールドカップ優勝に貢献し、7試合で4得点2アシストを記録。2016年と2018年にはバロンドールで3位に入賞し、リーガ・エスパニョーラの年間ベストイレブンには4度選出されている。アトレティコの歴代最多得点者であり、フランス代表では137試合に出場している。
- AFP
完了が難しい取引
とはいえ、グリーズマンの獲得交渉はアトレティコにとって決して容易ではない。
このフランス人選手は 2026-27 シーズン終了まで契約中であり、アトレティコはコパ・デル・レイ決勝を目前に控えている。明日、クラブ・ブルージュに勝利すれば、チャンピオンズリーグのベスト 16 への出場権を確保できる。 複数の情報筋が The Athletic に、同クラブは 6 月 15 日にヨーロッパの夏の移籍市場が開くまで、彼の移籍を許可するつもりはないと伝えている。移籍市場の時期がずれているため、オルランドは 7 月 13 日まで彼をチームに迎え入れることができないだろう。
