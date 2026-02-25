Getty
オマール・ベラダ、マンチェスター・ユナイテッドでの「ピッチ外での変貌」を語る ルーベン・アモリン監督の夏の移籍市場での大掃除の影響が明らかに
ユナイテッドはコスト削減と利益向上を図る
ユナイテッドは水曜日に発表した第2四半期決算で複数の成果を報告した。コスト削減と450人以上の従業員のリストラにより、営業利益は3260万ポンド（前年同期は390万ポンドの営業損失）を記録した。
EBITDA（事業収益性を測る指標で、業績評価の最適な尺度とされる）も9420万ポンドから1億290万ポンドへ9.2％増加した。
しかし、男子チームが欧州大会への出場権を獲得できなかったため、総収益は1億9870万ポンドから1億9030万ポンドに減少した。それにもかかわらず、営業利益は310万ポンドから1960万ポンドに増加した。ユナイテッドは、2026年の総収益が6億4000万ポンドから6億6000万ポンドに達すると予想していることを改めて表明した。
ベラダが言ったこと
ベラダ氏は次のように述べた：「ピッチ外での変革が、コストと収益性の両面で好影響をもたらしているのを今まさに実感しています。我々は引き続きサッカーを最優先とする姿勢を貫き、男子・女子の両トップチームへの投資を継続します。
ピッチ上では男子チームがプレミアリーグ4位、女子チームが女子スーパーリーグ2位につけるとともに、リーグカップ決勝進出とUEFA女子チャンピオンズリーグ準々決勝進出を果たしています。
本日の決算結果は、男子・女子両チームが最高のサッカー成果を追求し続ける中、当社ビジネスの基盤となる強さを示しています。」
ラッシュフォードのレンタル移籍がクラブの給与負担削減に貢献
結果には、ユナイテッドがアモリンを解任したり、マイケル・キャリックをシーズン終了まで雇うコストは含まれていない。しかし、アモリンは給与総額の削減に貢献したと言える。彼はクラブに対し、マーカス・ラッシュフォード、アレハンドロ・ガルナチョ、ジャドン・サンチョ、アントニーを退団させるよう強く主張したからだ。彼らは夏に彼の「爆弾処理班」に分類され、新クラブを探す間、他のトップチーム選手との合同トレーニングを禁止されていた。
アストン・ヴィラで2025年前半を過ごした後、ラッシュフォードをバルセロナへ期限付き移籍させたことが、クラブにとって最大の節約策と見られている。同ストライカーは2023年に新契約を結んだ後、年俸1700万ポンド（約24億円）と報じられていたからだ。 クラブはさらに、ジャドン・サンチョをアストン・ヴィラへ、ラスムス・ホイェルンドをナポリへ、アンドレ・オナナをトラブゾンスポルへそれぞれ期限付き移籍させたことで大幅な経費削減を実現。サンチョは6月に契約満了となるため完全移籍が確実視される一方、ラッシュフォードとオナナはそれぞれ2027年、2028年まで契約を残す。ホイェルンドは来夏ナポリへの完全移籍が予想される。
さらにクラブはアレハンドロ・ガルナチョをチェルシーに4000万ポンド、アントニーをレアル・ベティスに2160万ポンドで売却し、移籍金が営業利益に大きく貢献した。ビクトル・リンデロフも契約満了後に退団した。
次に何が来る？
欧州カップ戦不出場にもかかわらず一定の財政的利益を得たものの、ユナイテッドの将来の財政健全性は、クラブが定期的にチャンピオンズリーグに出場し、同大会の高額なテレビ放映権契約の一部を獲得できるかどうかにかかっている。 また、欧州大会への出場権を逃し、FAカップとカラバオカップでも早期敗退したため、オールド・トラッフォードでの試合数が減少したことも損失要因となっている。チケット価格の値上げにより1試合あたりのマッチデー収益が45％増加したとクラブが報告しているにもかかわらずだ。
先月、ユナイテッドはデロイト・マネーリーグで8位に転落し、過去最低の順位となった。これは2023年が最後のチャンピオンズリーグ出場だったためだ。キャリックはアモリムの後任として指揮を執って以来、プレミアリーグ6試合中5勝を挙げ、チェルシーとリヴァプールに3ポイント差をつけて4位に浮上させたことで、欧州最高峰の大会復帰への期待を高めている。
