オマール・ベラダ、マンチェスター・ユナイテッドでの「ピッチ外での変貌」を語る　ルーベン・アモリン監督の夏の移籍市場での大掃除の影響が明らかに

ユナイテッドは水曜日に発表した第2四半期決算で複数の成果を報告した。コスト削減と450人以上の従業員のリストラにより、営業利益は3260万ポンド（前年同期は390万ポンドの営業損失）を記録した。

EBITDA（事業収益性を測る指標で、業績評価の最適な尺度とされる）も9420万ポンドから1億290万ポンドへ9.2％増加した。

しかし、男子チームが欧州大会への出場権を獲得できなかったため、総収益は1億9870万ポンドから1億9030万ポンドに減少した。それにもかかわらず、営業利益は310万ポンドから1960万ポンドに増加した。ユナイテッドは、2026年の総収益が6億4000万ポンドから6億6000万ポンドに達すると予想していることを改めて表明した。