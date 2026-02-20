Goal.com
Richard Martin

オマル・マルムシュはニューカッスルを攻略する手腕を持つが、エジプト人選手はマンチェスター・シティにおいてエルリング・ハーランドの得点負担を継続的に軽減する必要がある

マンチェスター・シティが土曜日のニューカッスル戦で最高の勝機を掴むには、ペップ・グアルディオラ監督が取るべき極めて単純な手段がある。オマル・マルムシュを先発起用することだ。このエジプト人FWはニューカッスル戦で2度の先発出場で5得点を記録しており、エディ・ハウ監督率いる相手チームに対する彼のゴールは、昨年1月にエティハド・スタジアムに加入して以来の総得点の41％を占めている。

マルムシュは、フランクフルトから6300万ポンドで移籍してわずか3試合目となるニューカッスル戦での4-0の大勝で驚異的なハットトリックを決め、シティでの存在感を確かなものにした。 今月初めのカラバオカップ準決勝第2戦でも同様に冷酷なプレーを見せ、わずか22分間で2得点を挙げて試合の流れを決定的にし、シティのウェンブリー進出（アーセナル戦）を確実なものにした。

しかしニューカッスル戦での輝かしい実績はさておき、マルムーシュは未だにその移籍金を正当化するほどの活躍を見せていない。今季プレミアリーグで先発出場したのはわずか4試合。この少ない出場機会は、アフリカネイションズカップ準決勝進出に伴うエジプト代表の遠征や膝の負傷による1ヶ月以上の離脱が大きく影響しているとはいえ、アーリング・ハーランドが存在するシティでスタメンを争うことの難しさを物語っている。

1月にアントワーヌ・セメニョが加入したことで、マルムーシュのポジション争いはさらに激化している。元ボーンマスFWは加入早々から活躍を見せ、シティでの初月だけでマルムーシュが今季通算で記録したゴール数を上回る得点を挙げている。シーズン終盤の勝負どころを迎える今こそ、真のマルムーシュが立ち上がり、シティがタイトル獲得に必要な得点を担う時だ。

    即効性

    マルムシュは、前シーズン前半の低迷期にシティの攻撃陣を活性化させる最適な選択肢だった。フランクフルトでは19得点11アシストを記録していたからだ。加入後すぐに主力に抜擢され、シーズン残り16試合のうち14試合で先発出場。FAカップ5試合中4試合に出場し、準決勝と決勝では先発起用された。

    主にハーランドと攻撃陣を構成したが、ノルウェー人選手が足首負傷で5週間離脱した期間は例外だった。ニューカッスル戦でハットトリックを達成したほか、ブライトン、レスター・シティ、クリスタル・パレス戦で得点を挙げ、ボーンマス戦では2得点を記録。FAカップ準々決勝のチェリーズ戦では決勝点を叩き出し、5月には驚異的なロケットシュートを決め、プレミアリーグ年間最優秀ゴールに選出された。

    唯一の汚点は、FAカップ決勝のクリスタル・パレス戦でディーン・ヘンダーソンにPKを止められたことだが、ウェンブリーでの責任回避姿勢により、ハーランドの方がより多くの批判を浴びた。

    信じられない三ヶ月

    「昨季加入した当初、彼は2、3ヶ月間信じられない活躍を見せた」とグアルディオラ監督は1月の会見でマルムーシュの影響力について語った。「彼がいなければ、チャンピオンズリーグ出場権獲得もFAカップ決勝進出も不可能だった。彼は特別な選手だ。若くもないが年寄りでもない。成長の余地があり、ゴールへの嗅覚とダイナミックな走力を兼ね備えている。これは本当に素晴らしい」

    グアルディオラ監督は、これまでにも度々そうであったように、率直な評価を下した。マルムーシュがイングランドでの刺激的なスタートに続く活躍を見せられていないのは事実だ。今シーズンのプレミアリーグではウルブズ戦で1得点のみ。残る3得点はカラバオカップでのものだ。

    先発の座を争う

    フォワードにとってより懸念すべきは、彼がほとんど起用されていないことだ。マルムシュはリーグ戦での先発出場が4ヶ月以上途絶え、グアルディオラが大幅なメンバー変更を行う際にようやく出場機会を得るか、そうでなければベンチからのわずかな出場時間に甘んじるしかなかった。

    前シーズンはハーランドとの併用を問題視しなかった監督も、今シーズンはどちらか一方を選ぶ姿勢が目立った。8月から12月にかけてノルウェー人選手が25得点を挙げた以上、このポジション争いの勝者は明らかだった。

    ストライクパートナーから代役へ

    しかしマルムシュがアフリカネイションズカップに参加している間、ハーランドはシティで唯一の起用可能なストライカーとして消耗し、オープンプレーでの得点がないまま9試合を消化した。チームの調子も落ち込み、2026年のリーグ戦初4試合で勝利を挙げられなかった。

    マルムーシュは代表戦から復帰後、重要性を増している。全大会通じてシティの8試合全てに出場し、うち5試合で先発を果たした。リヴァプール戦ではハランドと並んで意外にも先発に名を連ね、ガラタサライ戦でも彼と共に先発出場した。ただしどちらの試合でも輝かしい活躍は見せず、両試合とも途中交代となった。

    この期間で最も良いプレーを見せたのは、ウルブズ戦とニューカッスル戦で単独トップを務めた時だった。

    セメニョに圧倒される

    ウルブズ戦後にグアルディオラがマルムシュを称賛した際、「彼を純粋なウインガーというよりストライカーとして見ている」と強調した点は示唆的だった。しかしマルムシュは、ハーランドと共に出場する際はシティの4-1-4-1フォーメーションの左サイドでプレーする傾向があり、ノルウェー人選手が欠場した時のみ最前線に立つ。

    彼のワイドポジション定着への望みは、セメニョの台頭によって揺らいでいる。セメニョはプレミアリーグで過去5試合に先発出場し、絶好調を維持。これまでの9試合で5得点2アシストを記録している。このガーナ人FWは左右両サイドでプレー可能で、フラム戦ではハーランドとの2トップも務めた。

    マルムーシュが加入からわずか1年でまた別の新戦力にポジションを奪われた事実は、シティの非情さを物語っている。さらにサヴィーニョとジェレミー・ドクの負傷からの復帰が迫っており、攻撃陣の競争はさらに激化する見込みだ。 今後3ヶ月半で4つのタイトル獲得を目指すシティにとってこれは朗報だが、マルムーシュがステップアップできるのか、それとも再びベンチに追いやられるのかという疑問が生じる。後者の場合、彼はジュリアン・アルバレスのようにハーランドの控えとして退団を望む選手となる可能性もある。

    トロフィーか主役か？

    マルムーシュの真の野心が、あらゆるタイトルを争う超競争的なチームの一員となることにあるのか、それとも自ら名を上げることにあるのかが問われる。シティの攻撃陣の豪華さゆえ、後者を目指すなら困難が伴うが、トロフィー獲得は彼を満足させるかもしれない。

    「トロフィーを勝ち取りたい気持ちは否定できない」と彼はエティハドスタジアム到着時に語った。「シティは長年にわたりイングランドで最も成功したクラブだ。勝利の環境と文化に身を置くことを理解している。スタッフやチームメイトから学び、この優勝チームの一員として認められる存在になりたい」

    マルムシュがシティに加入したのは、グアルディオラ監督下でトロフィーを獲得できなかった2シーズン中たった1シーズンという不運に見舞われたが、チームには新たな飢えが生まれ、タイトル争いでアーセナルを追撃し続けられるという確固たる信念が存在する。そしてその道のりの次の障害となるニューカッスルは、まさにマルムシュが最も対戦したい相手なのである。

