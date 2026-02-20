オマル・マルムシュはニューカッスルを攻略する手腕を持つが、エジプト人選手はマンチェスター・シティにおいてエルリング・ハーランドの得点負担を継続的に軽減する必要がある

マルムシュは、フランクフルトから6300万ポンドで移籍してわずか3試合目となるニューカッスル戦での4-0の大勝で驚異的なハットトリックを決め、シティでの存在感を確かなものにした。 今月初めのカラバオカップ準決勝第2戦でも同様に冷酷なプレーを見せ、わずか22分間で2得点を挙げて試合の流れを決定的にし、シティのウェンブリー進出（アーセナル戦）を確実なものにした。

しかしニューカッスル戦での輝かしい実績はさておき、マルムーシュは未だにその移籍金を正当化するほどの活躍を見せていない。今季プレミアリーグで先発出場したのはわずか4試合。この少ない出場機会は、アフリカネイションズカップ準決勝進出に伴うエジプト代表の遠征や膝の負傷による1ヶ月以上の離脱が大きく影響しているとはいえ、アーリング・ハーランドが存在するシティでスタメンを争うことの難しさを物語っている。

1月にアントワーヌ・セメニョが加入したことで、マルムーシュのポジション争いはさらに激化している。元ボーンマスFWは加入早々から活躍を見せ、シティでの初月だけでマルムーシュが今季通算で記録したゴール数を上回る得点を挙げている。シーズン終盤の勝負どころを迎える今こそ、真のマルムーシュが立ち上がり、シティがタイトル獲得に必要な得点を担う時だ。