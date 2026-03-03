オッシー・アルディレスが選手たちへの熱意あふれるメッセージで、トッテナムが「非常に深刻な危機」から脱する方法について解説

アルディレスは、元チームメイトのミッキー・ハザードにとって感慨深い節目となる場でこうした思いを語った。二人はパット・ジェニングスとゲイリー・マバットというレジェンド仲間と共に、ハザードと妹ミシェルが設立したメンタルヘルス慈善団体「レジェンド・オン・ザ・ベンチ」の活動を祝った。一行はハーロウに集い、ハザードの甥ジェイを偲び、人々が語り合い支援を求める場を提供する同団体の100基目の公園ベンチを除幕した。

この成果を振り返り、アルディレスは元同僚のサッカー以外の献身を称賛した。「本当に素晴らしい、素晴らしい成果だ。 彼がこの活動を始めた時、私は一緒にいました。ごく小さな規模から始まったのに、ここまで成長したことは驚くべきことです。ミッキー（ハザード）が原動力です。私は写真を取り、くだらない話ばかりしていますが、真の役割と大変な努力は全て彼にかかっています。彼の目標は当初ごく小さなものでしたが、次第に大きくなり、彼はますます懸命に働きました。そして今、私たちはこの場所に立っているのです。これは信じられないほどの偉業です」