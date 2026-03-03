Getty Images Sport
オッシー・アルディレスが選手たちへの熱意あふれるメッセージで、トッテナムが「非常に深刻な危機」から脱する方法について解説
クラブのレジェンドが結束を訴える
アルディレスは、選手として1981年と1982年にスパーズのFAカップ連覇に貢献し、1993-94年には監督も務めた人物だ。北ロンドンのクラブが背負う歴史の重みを誰よりも理解している。 現在プレミアリーグ16位に沈むリリーホワイトズ（トッテナムの愛称）を襲う信頼危機の中で、彼はクラブ内の医療スタッフから経営陣に至るまで、ピッチ上の選手たちに揺るぎない支援を提供すべきだと強調した。 木曜日のクリスタル・パレス戦を前にプレス・アソシエーションの取材に応じた彼はこう語った。「我々の仕事、クラブに関わる全員の仕事、私の仕事、トッテナムの全員の仕事はチームを支えることだ。今は大丈夫だが、大ピンチに陥る可能性もある。だから皆が結束して目標を達成しなければならない。今シーズンを生き延びて、その先を見据えるんだ」
スパーズにとって歴史的な不振
トッテナムの現状を示す統計は厳しい内容だ。 クラブは10試合連続未勝利という不名誉な記録に並んだ。2026年に入って未だ勝利のないプレミアリーグ唯一のチームであり、この連敗により降格圏へ急降下している。主力選手の相次ぐ負傷で戦力が大幅に削がれているとはいえ、多くの専門家は問題が単なる戦力不足を超えていると指摘。暫定指揮官イゴール・トゥドール率いるチームの精神的強靭さに疑問を呈している。
戦術体系よりも激しい一対一の勝負に集中するよう選手に要求したトゥドール監督は、効果的な方策を見出す重圧に直面している。今後の試合日程も楽観を許さず、苦戦中の他クラブとの一戦から上位4位争いのチームとの対戦まで、重要な試合が控えている。 ライバルであるアーセナルによる「聖トッテナムの日」の祝賀が史上最も早い時期に行われたことは、わずか1シーズンでクラブがどれほど落ちぶれたかを痛烈に思い知らせる出来事となった。
クラブのアイコンたちがメンタルヘルスのために集結
アルディレスは、元チームメイトのミッキー・ハザードにとって感慨深い節目となる場でこうした思いを語った。二人はパット・ジェニングスとゲイリー・マバットというレジェンド仲間と共に、ハザードと妹ミシェルが設立したメンタルヘルス慈善団体「レジェンド・オン・ザ・ベンチ」の活動を祝った。一行はハーロウに集い、ハザードの甥ジェイを偲び、人々が語り合い支援を求める場を提供する同団体の100基目の公園ベンチを除幕した。
この成果を振り返り、アルディレスは元同僚のサッカー以外の献身を称賛した。「本当に素晴らしい、素晴らしい成果だ。 彼がこの活動を始めた時、私は一緒にいました。ごく小さな規模から始まったのに、ここまで成長したことは驚くべきことです。ミッキー（ハザード）が原動力です。私は写真を取り、くだらない話ばかりしていますが、真の役割と大変な努力は全て彼にかかっています。彼の目標は当初ごく小さなものでしたが、次第に大きくなり、彼はますます懸命に働きました。そして今、私たちはこの場所に立っているのです。これは信じられないほどの偉業です」
プレミアリーグ残留への道
チャリティーイベントは地域の一体感を高める瞬間をもたらしたが、プレミアリーグの順位表が投げかける影は依然として無視できない。トッテナムの残り日程には、リヴァプールとチェルシーへの厳しい遠征に加え、ノッティンガム・フォレストやサンダーランドとの「勝ち点6を争う一戦」が控えている。失敗の余地は完全に消え去り、木曜夜のクリスタル・パレス戦を控えたクラブを取り巻く緊張感がひしひしと伝わってくる。
アルディレスをはじめ今週集結した数々のレジェンドたちは、現在のチームがクラブの黄金期を象徴した闘志を再燃させることを願っている。降格圏との差が週を追うごとに縮まる中、トッテナムは元選手からの警告を真摯に受け止めねばならない。生き残りが唯一の目標であり、アルディレスが指摘したように、再建の夢はクラブがトップリーグでの地位をもう1年確保するまで待つしかないのだ。
