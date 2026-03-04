オスマン・デンベレ、2週間の負傷離脱を経てPSG復帰の可能性、重要なモナコ戦を控えて

デンベレは体調管理に慎重な姿勢を示し、個別調整を経てチーム練習に完全復帰した。PSGのコーチングスタッフは、元バルセロナのウインガーを急いで復帰させることを避け、シーズン終盤の重要な局面での長期的な戦力確保を優先した。

ルイス・エンリケ監督にとってこれ以上ないタイミングだ。PSGはリーグ1首位で2位レンスに4ポイント差をつけ、重要な国内戦を控えている。デンベレは今週金曜夜、パルク・デ・プランスで行われる7位モナコ戦の試合メンバー入りが視野に入り、攻撃的選手にとって一つの区切りとなる瞬間を迎える可能性がある。