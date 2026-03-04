AFP
オスマン・デンベレ、2週間の負傷離脱を経てPSG復帰の可能性、重要なモナコ戦を控えて
バロンドール受賞者が復帰
2週間の離脱期間中に3つの重要な試合を欠場した2025年バロンドール受賞者（ルキエ選手）が、チームに復帰したとRMCスポーツが報じた。離脱期間中にはリーグ1のメス戦（3-0勝利）、ル・アーヴル戦（1-0勝利）、モナコ戦（2-2引き分け）の3試合を欠場していた。 復帰に際しては、復帰後の再発を防ぐため、個人リハビリ期間を経て回復を遂げた。
段階的なトップチーム復帰
デンベレは体調管理に慎重な姿勢を示し、個別調整を経てチーム練習に完全復帰した。PSGのコーチングスタッフは、元バルセロナのウインガーを急いで復帰させることを避け、シーズン終盤の重要な局面での長期的な戦力確保を優先した。
ルイス・エンリケ監督にとってこれ以上ないタイミングだ。PSGはリーグ1首位で2位レンスに4ポイント差をつけ、重要な国内戦を控えている。デンベレは今週金曜夜、パルク・デ・プランスで行われる7位モナコ戦の試合メンバー入りが視野に入り、攻撃的選手にとって一つの区切りとなる瞬間を迎える可能性がある。
チャンピオンズリーグの目標が目前に迫る
リーグ・アンの対戦が当面の優先事項である一方、パリの首脳陣は欧州での戦線進展にも目を向けている。今季全大会通算11得点を挙げているフランス代表スターがモナコ戦を無傷で乗り切れば、来週水曜に控えるチェルシーとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦での先発出場も視野に入る。
ルイス・エンリケ監督は、プレミアリーグの強豪を迎え撃つにあたり、最も創造性豊かな攻撃の要を起用したいと切望している。デンベレが治療室で過ごした短い期間、彼のディフェンダーを突破し攻撃の幅を広げる能力が欠けていた。彼の復帰はPSGの攻撃陣にとって大きな戦力アップとなる。
ルイス・エンリケへのさらなる後押し
良い知らせはデンベレだけにとどまらない。PSGの医療部門は他の主力選手たちの復帰を許可した。足首の故障に悩まされていたMFジョアン・ネヴェスが練習を再開。同様に万能選手セニー・マユルもふくらはぎの故障を克服し、チームに復帰した。
マユルとネヴェスの両選手は今週、チーム全体でのフルセッションを完遂した。木曜日の最終調整で負荷増加に悪影響が出なければ、PSGが首位を固めようとする中、モナコ戦に向けたメンバーにデンベレと共に名を連ねることが期待されている。
