「エンドリックはこの件から学ぶ必要がある」－リヨンの監督、レッドカードを受けたレアル・マドリードからレンタル移籍中の選手に警告を発する
エンドリックのナント戦でのレッドカードは減刑された
ニースがパルク・OLへ遠征する。南海岸のチームは直近4試合で1勝に留まる不振を脱したいところだ。しかし好調のリヨン相手にそれは容易ではない。リヨンは今夜の勝利で前年度王者PSGに6点差、首位レンズに7点差まで迫れる。
前回対戦では、残留争いを続けるナントが結果を求めて猛攻を仕掛けたが、フォンセカ監督率いるリヨンは最後まで耐え抜き、辛くも勝利を掴み取った。
エンドリックはデメイン・タビブーのアキレス腱を蹴った行為で2枚のイエローカードを受け、VAR介入後に一発退場処分となった。しかし映像検証と審判報告書（退場処分取り消しを推奨）の結果、処分は2枚目のイエローカードに減軽され、次節ストラスブール戦への出場資格は維持される見込みだ。
フォンセカ監督は同ストライカーを擁護しつつも、エンドリックが「この状況から学ぶ必要がある」と認めた。
エンドリックは「学ぶ必要がある」
フォンセカ監督は最初のレッドカードを「非常に厳しい」と評し、相手選手によるストライカーへの先行する攻撃行為を指摘した。「ナントの選手はボールをプレーする意図はなく、エンドリックをブロックする意図があった」とフォンセカは語った。
「これで3試合連続、相手チームが試合開始からエンドリックに対して激しい攻撃を仕掛けてきた。こうした行為は過去のものだと思っていたが…意図は明らかだった。彼らは明らかにエンドリックを威嚇しようとしていた（…）審判はエンドリックのような才能ある選手を守るべきだ」
退場処分は過剰だったと認めつつも、リヨンの指揮官はこの出来事がブラジル代表選手への警告となるべきだと付け加え、「エンドリックはこの状況から学ぶ必要がある。彼とは話した。今や彼は関係者全員の注目の的となる選手だと理解しなければならない」と述べた。
エンドリックのパケタとギマランイスの発見
エンドリックは、1月にレアル・マドリードからリヨンに移籍して以来、3ゴールと1アシストを記録するなど、リヨンでのキャリアを印象的なスタートで切り開いています。そして、この若手フォワードは、マルセイユのメイソン・グリーンウッドやチームメイトのパベル・スルツを抑えて、フォンセカ監督率いるチームの1月の月間最優秀選手賞を受賞し、その飛躍的なスタートが評価されました。
エンドリックは、フランスへの移籍を決定する前に、ルーカス・パケタとブルーノ・グイマレスにリヨンへの移籍について相談したことを明かしている。前者は2020年にACミランからリヨンに移籍し、2022年にウェストハム、そして今年初めにフラメンゴへと移籍した。
ギマランイスもパケタと同様、2020年にアトレチコ・パラナエンセからリヨンに加入し、2022年にはニューカッスルへ注目度の高い移籍を果たした。それ以来、ギマランイスは世界最高のミッドフィールダーの一人へと成長を遂げている。
「このクラブでプレーしたブラジル人選手は多く、その多くがここで素晴らしいキャリアを築いています」とエンドリックはレキップ紙に語った。「移籍前にパケタとブルーノと話しました。彼らは『ここで本当に幸せになれる場所だ』と教えてくれました」
さらにエンドリックはリヨン移籍を決める前に、ブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティとも対話した。「素晴らしい会話ができました。今も心に留めている助言をくれました。今は成長し、より良い選手になるために努力しなければなりません」とこのストライカーは付け加えた。
リヨンは次に何をするのか？
エンドリックは来週のストラスブール戦でリヨンの先発メンバーに復帰する見込みだ。リヨンはリーグ1優勝争いに割り込むべく奮闘中である。
ニースとストラスブールとの試合に続き、リヨンはマルセイユと対戦する。マルセイユはここ数週間で調子を急落させている。
