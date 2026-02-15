エンドリックは、1月にレアル・マドリードからリヨンに移籍して以来、3ゴールと1アシストを記録するなど、リヨンでのキャリアを印象的なスタートで切り開いています。そして、この若手フォワードは、マルセイユのメイソン・グリーンウッドやチームメイトのパベル・スルツを抑えて、フォンセカ監督率いるチームの1月の月間最優秀選手賞を受賞し、その飛躍的なスタートが評価されました。

エンドリックは、フランスへの移籍を決定する前に、ルーカス・パケタとブルーノ・グイマレスにリヨンへの移籍について相談したことを明かしている。前者は2020年にACミランからリヨンに移籍し、2022年にウェストハム、そして今年初めにフラメンゴへと移籍した。

ギマランイスもパケタと同様、2020年にアトレチコ・パラナエンセからリヨンに加入し、2022年にはニューカッスルへ注目度の高い移籍を果たした。それ以来、ギマランイスは世界最高のミッドフィールダーの一人へと成長を遂げている。

「このクラブでプレーしたブラジル人選手は多く、その多くがここで素晴らしいキャリアを築いています」とエンドリックはレキップ紙に語った。「移籍前にパケタとブルーノと話しました。彼らは『ここで本当に幸せになれる場所だ』と教えてくれました」

さらにエンドリックはリヨン移籍を決める前に、ブラジル代表監督カルロ・アンチェロッティとも対話した。「素晴らしい会話ができました。今も心に留めている助言をくれました。今は成長し、より良い選手になるために努力しなければなりません」とこのストライカーは付け加えた。