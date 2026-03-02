エンドリックがリヨンでの華々しいスタートを継続、さらに2ゴールに関与するも―マルセイユのピエール＝エメリク・オーバメヤンがレアル・マドリードからレンタル移籍中の選手から脚光を奪う

リヨンのパウロ・フォンセカ監督は試合終了の笛が鳴った後、挨拶を交わす気分ではなかった。怒りの矛先は主審ジェローム・ブリサールに向けられた。ポルトガル人指揮官は特に、試合前半にトリッソの2点目をわずかなオフサイドで取り消した判定に激怒していた。異例の短い試合後記者会見で、フォンセカは不満を爆発させた。「君たちの仕事への敬意からここにいるが、何も話す気はない。 何と言えばいい…今日はより優れたチームが負けた。我々は3点も決めた。私は9ヶ月の処分を受けている。何も言うつもりはない。オフサイドだったと納得させるのは不可能だ。だがそういうことだ。ご自身で見て、ご自身で分析してください。試合についてコメントする時間を無駄にしたくない」

一方、ホーム側の陣営は純粋な歓喜に包まれていた。クラブのレジェンドであるハビブ・ベイがマルセイユ監督として2試合目で初勝利を収め、初戦敗退から見事な復活を果たしたのだ。 マルセイユで頑強な右サイドバックとして名を馳せたベイは、勝利に値するチームについてフォンセカ監督の見解に即座に反論した。「もし彼が相手の方が優れていたと考えているなら、私はよく言うが、サッカーに運はない。彼の発言を疑うつもりはないが、私が知っているのは、我々にとって困難な試合だったということだ。素晴らしい戦いだった。今夜、クラブとして我々は非常に満足している」