エンドリックがリヨンでの華々しいスタートを継続、さらに2ゴールに関与するも―マルセイユのピエール＝エメリク・オーバメヤンがレアル・マドリードからレンタル移籍中の選手から脚光を奪う
エンドリックがレアル・マドリードの血筋を証明する
リヨンは試合開始早々から猛烈な勢いで攻め込み、わずか3分でエンドリックが試合の流れを変える活躍を見せた。 この若き天才はワンタッチで巧みにボールを流し、マルセイユの最終ラインを切り裂くと、コランタン・トリッソがジェロニモ・ルリをかわす見事なシュートを決めた。新監督ハビブ・ベイェの戦術にまだ適応しきれていないマルセイユの隙を突こうとするアウェーチームにとって、夢のようなスタートとなった。
ブラジル人選手は1得点だけでは満足せず、数分後にはシーズンベスト級のゴールを決めかける。ルリのセーブ後のこぼれ球を捉え、見事なオーバーヘッドキックを放ったが、ポストをかすめてゴールを外れた。 彼はOMの守備陣を脅かし続け、15分には迷路のようなドリブルで数人のタックルをかわしたが、珍しくチップシュートをバーの上に外した。彼の影響力は試合を通じて持続し、75分には見事なアウトサイドパスでレミ・アンベールのトップリーグ初ゴールをアシストした。
ベロドロームの熱戦、ベテランの実力が若さを凌駕
リヨンが試合の大半を支配する中、マルセイユは決して屈しなかった。後半早々、イゴール・パイシャオが見事なカーブシュートで同点弾を叩き込んだが、舞台はまさにオーバメヤンが輝くために用意されていた。 36歳のストライカーは歳月を逆行させ、その捕食者のような本能を世界に再認識させた。リヨンの守備の隙を最後の10分で突き、81分に機敏な低いシュートで先制点を奪うと、アーセナルからレンタル移籍中のエタン・ヌワネリのクロスを滑り込んで押し込み、ホームサポーターを熱狂の渦に巻き込んだ。エンドリックの活躍にもかかわらず、リヨンは手ぶらで帰ることとなった。
この勝利はリーグ・アンの順位表に重大な影響をもたらした。マルセイユが3位リヨンとの差をわずか2ポイントに縮めたのだ。国内リーグ戦残り10試合で、チャンピオンズリーグ出場権を争う最終レースは完全に混戦状態に突入。アウェーチームは前半の支配的な時間帯に得点を逃したことを悔やむ結果となった。敗戦にもかかわらず、ブラジル人若手エンドリックは世界最高峰の才能の一人であることを示す個人技を披露した。 この若き選手はフランス移籍後、彼の代名詞となった華麗さと効率性を兼ね備えたプレーを見せたが、結局は欧州最高峰の舞台で数十年の経験を持つストライカーに影を潜める結果となった。
フォンセカが激怒する一方、ベイが巻き返す
リヨンのパウロ・フォンセカ監督は試合終了の笛が鳴った後、挨拶を交わす気分ではなかった。怒りの矛先は主審ジェローム・ブリサールに向けられた。ポルトガル人指揮官は特に、試合前半にトリッソの2点目をわずかなオフサイドで取り消した判定に激怒していた。異例の短い試合後記者会見で、フォンセカは不満を爆発させた。「君たちの仕事への敬意からここにいるが、何も話す気はない。 何と言えばいい…今日はより優れたチームが負けた。我々は3点も決めた。私は9ヶ月の処分を受けている。何も言うつもりはない。オフサイドだったと納得させるのは不可能だ。だがそういうことだ。ご自身で見て、ご自身で分析してください。試合についてコメントする時間を無駄にしたくない」
一方、ホーム側の陣営は純粋な歓喜に包まれていた。クラブのレジェンドであるハビブ・ベイがマルセイユ監督として2試合目で初勝利を収め、初戦敗退から見事な復活を果たしたのだ。 マルセイユで頑強な右サイドバックとして名を馳せたベイは、勝利に値するチームについてフォンセカ監督の見解に即座に反論した。「もし彼が相手の方が優れていたと考えているなら、私はよく言うが、サッカーに運はない。彼の発言を疑うつもりはないが、私が知っているのは、我々にとって困難な試合だったということだ。素晴らしい戦いだった。今夜、クラブとして我々は非常に満足している」
エンドリックの約束はマドリードを喜ばせるだろう
結果にもかかわらず、レアル・マドリードのサポーターはリヨンでのハイライトに勇気づけられるだろう。エンドリックが生来の身体能力と技術的な洗練さを兼ね備えていることは、彼が欧州サッカーの過酷さに十分耐えられることを示唆している。レンタル移籍で成長を続ける彼に対し、サッカー界は今後もこのレベルの活躍を維持できるか注目するだろう。 しかし現時点でフランスにおける優越感は、オーバメヤンと、この名勝負で敗北を認めようとしない粘り強いマルセイユに帰属する。
