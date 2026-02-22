エンドリックはシーズン終了後にレアル・マドリードへ復帰する予定で、ロス・ブランコス（白軍）でのタイトル獲得を夢見ていると認めた。彼は続けた。「いつかビニシウスとエムバペが再び共にプレーし、チャンピオンズリーグやその他のタイトルを勝ち取る姿を見たい」

その前にエンドリックはリヨンで引き続き活躍し、2026年ワールドカップではブラジル代表としてプレーすることを望んでいる。「ここまで順調に進むとは思っていなかった。だが神は偉大で、ここにいることが運命だった。フランスでプレーできることを誇りに思う。この国は素晴らしい。今後数ヶ月は倍の努力でリヨンを支え続ける」

「自分はアクション映画の中にいるような感覚だ。アドレナリンが湧き上がる感覚が好きで、怒りを全て解放する必要がある。それがゴール前でさらに決定的なプレーへと駆り立てる」

「今はリヨンで夢を追い続けています。チームが偉大な成果を上げる手助けができればと願っています。ワールドカップ出場は夢です。リヨンで偉業を成し遂げ、神の御心ならばブラジル代表としてワールドカップで貢献したい」