エンドリックがキリアン・ムバッペへの助言を明かし、リヨンでの新たなニックネームに戸惑いを認める
エンドリック、リヨンでリーグ戦で活躍中
エンドリックはサンティアゴ・ベルナベウでの出場機会不足を解消すべく、1月にリヨンへ移籍した。ブラジル人選手はフランスで輝きを放つ一方、ナント戦で退場処分を受けたことが唯一の汚点となっている。 エンドリックは今回、チームメイトのキリアン・ムバッペとエドゥアルド・カマヴィンガからリヨン移籍を勧められていたことを明かした。テレフット誌のインタビューで彼はこう語った。「キリアン・ムバッペとカマヴィンガは、リーグ・アンは良いリーグで非常に競争が激しいと教えてくれました。リヨンは素晴らしいチームだから移籍すべきだと強く勧めてくれたんです。彼らの良き助言に感謝しています」
エンドリック、レアル・マドリードでの野望を明かす
エンドリックはシーズン終了後にレアル・マドリードへ復帰する予定で、ロス・ブランコス（白軍）でのタイトル獲得を夢見ていると認めた。彼は続けた。「いつかビニシウスとエムバペが再び共にプレーし、チャンピオンズリーグやその他のタイトルを勝ち取る姿を見たい」
その前にエンドリックはリヨンで引き続き活躍し、2026年ワールドカップではブラジル代表としてプレーすることを望んでいる。「ここまで順調に進むとは思っていなかった。だが神は偉大で、ここにいることが運命だった。フランスでプレーできることを誇りに思う。この国は素晴らしい。今後数ヶ月は倍の努力でリヨンを支え続ける」「自分はアクション映画の中にいるような感覚だ。アドレナリンが湧き上がる感覚が好きで、怒りを全て解放する必要がある。それがゴール前でさらに決定的なプレーへと駆り立てる」
「今はリヨンで夢を追い続けています。チームが偉大な成果を上げる手助けができればと願っています。ワールドカップ出場は夢です。リヨンで偉業を成し遂げ、神の御心ならばブラジル代表としてワールドカップで貢献したい」
エンドリックの新しいニックネーム？
エンドリックは、ボビー・チャールトン卿が自身のアイドルの一人だと報じられた後、レアル・マドリード在籍時にジュード・ベリンガムらから「ボビー」という愛称で呼ばれるようになったことで有名だ。フランス移籍後は一部メディアから「マタドール」と呼ばれるようになったが、この新たな呼び名が定着するかは自身も確信が持てないという。彼はこう説明した。「君たちが好きなように呼んでくれ。 この愛称が定着するかは、これから見ていくことになるだろう」と語った。
次に何が来る？
エンドリックはナント戦で退場処分を受けたため出場停止処分を科されたが、日曜日にリヨンがストラスブールと対戦するリーグ1の試合で復帰する予定だ。
