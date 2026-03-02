Getty/GOAL
エンツォ・フェルナンデス、フランク・ランパードとの比較を忘れよ――元チェルシーのスターがアルゼンチンMFに「試合を支配する」ことに集中するよう促す
ランパードのチェルシー記録：得点とトロフィー
ランパードは2001年、ロンドンのライバルクラブであるウェストハムからチェルシーに移籍した。その後13年間にわたり西ロンドンで輝かしいキャリアを築き、プレミアリーグ優勝3回、FAカップ優勝4回、リーグカップ優勝2回、チャンピオンズリーグ優勝、ヨーロッパリーグ優勝を達成した。
現代のレジェンドと広く称され、プレミアリーグ史上最高の得点能力を持つミッドフィルダーとして知られるランパードは、チェルシーで648試合に出場し211得点を記録。特に2005年から2010年までの5シーズン連続で20得点以上をマークした。
ブルーズは象徴的な背番号8の後継者を切望していたが、南米のスーパースターであるフェルナンデスがそのユニフォームを継承した。今シーズンはチェルシー選手として初めて2桁得点を達成し、そのプレーに決定力が加わったことで、ランパードの年間得点記録に迫り始める可能性を示唆している。
25歳のフェルナンデスには、得点に過度に集中しないよう助言されている。彼が持つ資質は、ランパードが誇ったものとは明らかに異なるからだ。アルゼンチン代表選手は、むしろ中盤で闘争的な存在感を発揮するタイプである。
なぜフェルナンデスが次のランパードである必要がないのか
元チェルシーのスター、シンクレア（スポーツブックのプロモーションを追跡する「Covers」経由で発言）は、フェルナンデスがかつてのファンのお気に入り選手に匹敵できるかとのGOALの質問にこう答えた。「人々はフランク・ランパードのような選手と比べ、彼がチェルシーで成し遂げたことを基準に選手を評価する。個人的には、もう二度とそんな選手は現れないと思う。彼こそこの国がこれまでに見た最高の得点能力を持つミッドフィルダーであり、統計データもそれを裏付けている。
「だがエンツォの目標は毎シーズン2桁得点であるべきだ。特にピッチの上方でプレーする時はなおさらだ。彼は攻撃の最終局面でボールを受け、ボックス内に飛び込んで決められる能力を持つ。ゴール前での落ち着きもある。
「彼のオールラウンドなプレーと試合支配力に集中してほしい。背後にモイセス・カイセドがいるのは承知している。彼は今季驚異的な活躍を見せ、中盤で多くの泥臭い仕事をこなしている。だがエンツォには得点だけでなく、総合的なプレーの向上を目指してほしい。
「とはいえ選手として成長していると思う。昨季は少し苦戦したかもしれないが、それはおそらくカイセドがまだ足に感覚を掴み切れていなかったためだろう。今シーズンは二人の連携が格段に強固になっている。
「彼の目標は毎シーズン2桁得点であるべきだ。もし彼が20得点の中盤選手になったら、私は非常に驚くだろう。もしそうなれば、それはチェルシーがリーグ首位に立ち、再び真の強豪となった証だ。だから私はそれを非常に喜ばしく思う。しかし、そう、彼がそこからどこへ向かうかは見てみよう。だが彼は確実に成長しており、それは見ていて嬉しいものだ。」
フェルナンデス、レジェンドの足跡を追う意欲を燃やす
フェルナンデスは、2023年1月に1億700万ポンド（約14億3000万ドル）でチェルシーに移籍し、クラブの象徴的存在がスタンフォード・ブリッジのベンチに戻った後、短期間ながらランパード監督の下でプレーした。スカイスポーツに対し、最も輝かしい足跡を追おうとしていると語った。「彼はインスピレーションの源です。 チェルシーに来てからフランクの映像をたくさん見てきた。彼がピッチの最終ラインにどう切り込み、ペナルティエリアにどう侵入したかを学んだ。
彼が監督だった時期、僕はこのポジションでプレーしておらず、より後ろでプレーしていたので、彼とそれについて多く話すことはできなかった。 でもクラブに来てからずっと彼の映像を見て学んでいる。彼は並外れた選手であり、チェルシーの伝説だ。彼と比べられるのは好きじゃない。彼がここで成し遂げたことは、僕よりはるかに大きいから。彼はアイドルだ。チェルシーで彼の足跡を辿りたい」
トロフィー獲得への挑戦：チェルシーとアルゼンチン代表でフェルナンデスが奮闘中
フェルナンデスはチェルシーでカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップの優勝を経験し、その過程で公式戦出場150試合を突破した。ピッチ上のリーダーとしてキャプテンマークを巻くこともあり、今夏にはリオネル・メッシと共に北米で再びワールドカップ制覇を目指す。
