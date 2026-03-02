エンツォ・フェルナンデス、フランク・ランパードとの比較を忘れよ――元チェルシーのスターがアルゼンチンMFに「試合を支配する」ことに集中するよう促す

元チェルシーのスター、シンクレア（スポーツブックのプロモーションを追跡する「Covers」経由で発言）は、フェルナンデスがかつてのファンのお気に入り選手に匹敵できるかとのGOALの質問にこう答えた。「人々はフランク・ランパードのような選手と比べ、彼がチェルシーで成し遂げたことを基準に選手を評価する。個人的には、もう二度とそんな選手は現れないと思う。彼こそこの国がこれまでに見た最高の得点能力を持つミッドフィルダーであり、統計データもそれを裏付けている。

「だがエンツォの目標は毎シーズン2桁得点であるべきだ。特にピッチの上方でプレーする時はなおさらだ。彼は攻撃の最終局面でボールを受け、ボックス内に飛び込んで決められる能力を持つ。ゴール前での落ち着きもある。

「彼のオールラウンドなプレーと試合支配力に集中してほしい。背後にモイセス・カイセドがいるのは承知している。彼は今季驚異的な活躍を見せ、中盤で多くの泥臭い仕事をこなしている。だがエンツォには得点だけでなく、総合的なプレーの向上を目指してほしい。

「とはいえ選手として成長していると思う。昨季は少し苦戦したかもしれないが、それはおそらくカイセドがまだ足に感覚を掴み切れていなかったためだろう。今シーズンは二人の連携が格段に強固になっている。

「彼の目標は毎シーズン2桁得点であるべきだ。もし彼が20得点の中盤選手になったら、私は非常に驚くだろう。もしそうなれば、それはチェルシーがリーグ首位に立ち、再び真の強豪となった証だ。だから私はそれを非常に喜ばしく思う。しかし、そう、彼がそこからどこへ向かうかは見てみよう。だが彼は確実に成長しており、それは見ていて嬉しいものだ。」