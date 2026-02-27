Getty Images Sport
翻訳者：
「エリック・テン・ハグ監督が就任した時は大変だった」―元マンチェスター・ユナイテッドのエース、アーロン・ワン＝ビサカがウェストハム移籍前にオランダ人監督からの矛盾したメッセージを批判
ワン＝ビサカのマンチェスター・ユナイテッドでの浮き沈みの激しい時期
ワン＝ビサカはマンチェスター・ユナイテッドのファンから、卓越した1対1の守備能力で記憶されている。しかしチームでの定位置を確保できず、ディオゴ・ダロットとの熾烈なポジション争いを繰り広げた末、2024年にオールド・トラッフォードを去る決断を下し、1500万ポンドでウェストハム・ユナイテッドへ移籍した。 5シーズンでプレミアリーグ190試合中120試合に先発出場。全大会通算で2得点13アシストを記録し、2023年にはカラバオカップ、2024年にはFAカップを制覇してクラブを去った。
デイリー・メール紙のインタビューで、ワン＝ビサカはユナイテッドでの時間を振り返り、コーチ陣との関係について興味深い事実を明かした。
- Getty Images Sport
ワン＝ビサカはテン・ハグ監督の自分に対する計画を「理解できなかった」
ワン・ビサカは語った：「エリック・テン・ハグ監督が就任した時は大変だった。彼が来た途端、自分は監督の計画にないと言われた。でも移籍を申し出た時、今度は行かせたくないと言われた。理解できなかった。次に何をすべきか迷い、精神的に辛かった」 ただ黙ってトレーニングを続け、成長し、自分のプレーを貫くよう自分に言い聞かせた。
「それでもモチベーションを維持するのは難しかった。特に明確な出場目標なく練習する状況ではね。でも周囲の人々が正しい方向へ導き、続けるよう励ましてくれた。やがて状況は好転し、上向き始めた。彼の下で戦術的に変化や成長を遂げたと言えるだろう。それが彼の求めていたことだったから」
ソルスキャーは彼のお気に入りのマンチェスター・ユナイテッド監督である
ソルスキャーは、ハリー・マグワイアが8000万ポンドで加入した同じ夏にワン＝ビサカを獲得した監督だった。右サイドバックは、ノルウェー人監督と2シーズンフルに、そして2021-22シーズンの最初の4ヶ月間も共に働き、結果が制御不能に陥ったことでソルスキャーが解任されるまで、自身とチーム全体がノルウェー人監督と良好な関係を築いていたと語った。 ラルフ・ラングニックがシーズン終了までソルスキャーの後任を務めたが、このオーストリア人監督はワン＝ビサカにあまり信頼を寄せなかった。
彼はこう説明した。「オレ（・グレン・スールシャール）との関係は最初から良好だった。彼は素晴らしい人物で、僕たちは本当にうまくやっていた。他の選手たちも彼に対して同じように感じていたと思う。彼はすぐに選手を信頼してくれるタイプの監督だ。一度仕事を任されたら、あとは自分自身を信じてピッチに出て結果を出すだけだ」
」と語った。「もちろんサッカーの世界では、どの監督にも好みがある。気に入られることもあればそうでないこともある。それはゲームの一部だ。彼が（ラングニックが）来た時、僕にとって最高の時期ではなかったし、周囲には批判も多かった…」
- Getty Images Sport
ワン＝ビサカ、キャリックの監督就任を支持
ワン＝ビサカはソルスキャー監督の退任からラングニック監督就任までの3試合でマイケル・キャリックと共働した。ユナイテッドはアーセナルとビジャレアルに勝利し、チェルシーとは引き分けた。キャリックは1月にルーベン・アモリムの後任として指揮を執って以来、マンチェスター・シティやアーセナルを含む5試合で勝利を収め、中断前の勢いを維持している。ワン＝ビサカは元ユナイテッドMFに正式な監督就任を認めるべきだと確信している。
「彼は信頼できる人物だ」とワン＝ビサカは語った。「彼の考えや目指すものに賛同すれば、彼もあなたを信頼してくれる。彼を信頼すれば、彼もあなたを信頼する。彼が求めるものは非常にシンプルだった。選手たちは彼と、彼が指揮を執った試合に満足していた。彼がクラブに戻った今、チームは良い状態にある」 彼には常勤の役職を与えるべきだと思う。彼はそれに値する人物だ」
広告