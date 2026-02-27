「エリック・テン・ハグ監督が就任した時は大変だった」―元マンチェスター・ユナイテッドのエース、アーロン・ワン＝ビサカがウェストハム移籍前にオランダ人監督からの矛盾したメッセージを批判

ソルスキャーは、ハリー・マグワイアが8000万ポンドで加入した同じ夏にワン＝ビサカを獲得した監督だった。右サイドバックは、ノルウェー人監督と2シーズンフルに、そして2021-22シーズンの最初の4ヶ月間も共に働き、結果が制御不能に陥ったことでソルスキャーが解任されるまで、自身とチーム全体がノルウェー人監督と良好な関係を築いていたと語った。 ラルフ・ラングニックがシーズン終了までソルスキャーの後任を務めたが、このオーストリア人監督はワン＝ビサカにあまり信頼を寄せなかった。

彼はこう説明した。「オレ（・グレン・スールシャール）との関係は最初から良好だった。彼は素晴らしい人物で、僕たちは本当にうまくやっていた。他の選手たちも彼に対して同じように感じていたと思う。彼はすぐに選手を信頼してくれるタイプの監督だ。一度仕事を任されたら、あとは自分自身を信じてピッチに出て結果を出すだけだ」

」と語った。「もちろんサッカーの世界では、どの監督にも好みがある。気に入られることもあればそうでないこともある。それはゲームの一部だ。彼が（ラングニックが）来た時、僕にとって最高の時期ではなかったし、周囲には批判も多かった…」