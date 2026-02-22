Getty Images Sport
エベレチ・エゼ、トッテナム戦で再び北ロンドン・ダービーの英雄となり、アーセナル史上でティエリ・アンリ＆ロビン・ファン・ペルシーに並ぶ偉業を達成
エゼの輝き
エゼは、前回対戦（こちらも4-1の勝利）でハットトリックを達成した後、日曜日の苦境にあるトッテナム戦で2得点を挙げた。オプタのデータによれば、この得点で彼はこの象徴的な対戦におけるアンリとファン・ペルシーの記録に並んだ。現在、彼はこの対戦で最多得点者であるロベール・ピレス（7得点）と、両クラブでプレーしたエマニュエル・アデバヨールに次ぐ記録保持者となっている。
寒さから戻ってきた
イゼは今シーズンわずか14試合の先発出場に留まり、アーセナルで90分フル出場したのは11月23日のトッテナム戦（4-1勝利）以来だった。同試合でハットトリックを達成したイゼは、今回の対戦でも2得点を挙げた。
試合後のインタビューで、この攻撃的ミッドフィルダーは語った： 「今日はうまくいった。神に感謝する。我々は良いパフォーマンスを見せた。今日やるべきことを成し遂げた。それが最も重要なことだ」
週中のウルブズ戦引き分けへの反応についてはこう続けた。「確かにそれが最も重要だ。我々の能力は分かっている。試合を支配し勝利するためにプレーする必要があり、チームにはそれを成し遂げる選手たちが揃っている。我々にとって重要な勝利であり、これからも前進を続ける」
さらに彼は語った。「常に準備を整え、スペースを見つけ、チャンスを得るために懸命に動くよう心がけている。そこに到達するには多くの努力が必要だが、今日はそれが実を結んだ」
同じく2得点を挙げたヴィクトル・ギョケレスについてはこう語った。「ヴィクは試合を通してずっとチャンスを待っていた。彼がチームにどれほど貢献しているかは見て取れる。得点だけでなく、彼の献身的なプレーが僕のような選手を良いポジションに導いてくれる。それが大きな助けになるんだ。そして今日は彼自身も2得点を挙げた。間違いなく彼にふさわしい結果だ」
スパーズの苦戦
トッテナムは16位に低迷し、降格の危機に直面している。北ロンドンのクラブは18位のウェストハム・ユナイテッドにわずか4ポイント差で、27試合中わずか7勝しか挙げていない。
BBCによれば、アーセナルは1978年12月の5-0勝利以来となるリーグ戦でのトッテナム戦最大のアウェー勝利を記録した。これは1934-35シーズン以来、2度目となるリーグ戦2試合でスパーズに3点差以上の勝利を収めたシーズンとなった。
DFミッキー・ファン・デ・フェンは次のように語った。「アーセナルの方が優れたチームだった。1-1の時点ではまだ試合に絡めていたが、後半開始直後に追加点を許し、その後は本当に苦しかった。
「プレスはもう少し改善が必要だ。ハイプレスをかけたが、アーセナルはそれを突破した。これは我々が取り組むべき課題だ。今日の試合では彼らが上回っていた。
マンツーマンで対応するのはリスクを伴う。1人でも対応が遅れれば守備が崩れる。しかし高い位置でボールを奪えれば我々には多くの選択肢が生まれる。逆に彼らが押し上げてきた時は大きなリスクとなる」
アーセナル戦で初指揮を執った暫定監督イゴール・トゥドールについて、彼は続けた： 「彼は一週間ずっと我々に付き添ってくれた。毎日その戦術を練った。就任初週であり、あらゆる面で我々を助けたいと考えている。フルハム戦に向けて一週間の準備期間がある。試合に勝たねばならない。一歩一歩だ。次はフルハム戦だ」
次に何が来る？
アーセナルは日曜日にチェルシーと対戦するロンドン・ダービーを控えている一方、トッテナムは次にフラムとの首都対決に臨む。
