イゼは今シーズンわずか14試合の先発出場に留まり、アーセナルで90分フル出場したのは11月23日のトッテナム戦（4-1勝利）以来だった。同試合でハットトリックを達成したイゼは、今回の対戦でも2得点を挙げた。

試合後のインタビューで、この攻撃的ミッドフィルダーは語った： 「今日はうまくいった。神に感謝する。我々は良いパフォーマンスを見せた。今日やるべきことを成し遂げた。それが最も重要なことだ」

週中のウルブズ戦引き分けへの反応についてはこう続けた。「確かにそれが最も重要だ。我々の能力は分かっている。試合を支配し勝利するためにプレーする必要があり、チームにはそれを成し遂げる選手たちが揃っている。我々にとって重要な勝利であり、これからも前進を続ける」

さらに彼は語った。「常に準備を整え、スペースを見つけ、チャンスを得るために懸命に動くよう心がけている。そこに到達するには多くの努力が必要だが、今日はそれが実を結んだ」

同じく2得点を挙げたヴィクトル・ギョケレスについてはこう語った。「ヴィクは試合を通してずっとチャンスを待っていた。彼がチームにどれほど貢献しているかは見て取れる。得点だけでなく、彼の献身的なプレーが僕のような選手を良いポジションに導いてくれる。それが大きな助けになるんだ。そして今日は彼自身も2得点を挙げた。間違いなく彼にふさわしい結果だ」