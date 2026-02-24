エバートンの警備員が、身元確認の混乱の中でマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督の息子を追い出そうとした

キャリック・シニアはユナイテッド監督としての暫定指揮官としてのスタートを驚異的な形で切り、好調が続けば正式に指揮を執るのではないかとの見方も多く出ている。

マテウス・クーニャは、1月下旬のアーセナル戦での勝利に先立ち、この元ミッドフィールダーの勇気に感銘を受けたことを最近振り返り、キャリックを称賛している。

彼はこう語った。「彼は選手としてマンチェスター・ユナイテッドで数々のタイトルを獲得した人物だ。プレミアリーグでも何度も優勝している。サッカー界のレジェンドであるアレックス・ファーガソン監督に指導を受けた。ここで勝つために何が必要かを彼は知っている。戦術的な問題以上に、キャリックはクラブを代表する道筋を知っている人物として、多くのことをチームにもたらしていると思う。

「アーセナルは非常に強いチームですが、我々はエミレーツ・スタジアムで勇気あるプレーを見せました。リードを許しても、決して頭を下げてゲームプランを放棄することはなかった。それは勝利へのメンタリティ、週の間に監督が準備したものを信じる心です。どんな相手にも立ち向かえるという信念が、我々には必要なのです。この試合は、キャリアに刻まれるような試合のひとつでした。私は決してこの試合を忘れないでしょう」

キャリックは、今シーズン終了までこの好調が続くことを願っているに違いない。ユナイテッドの次戦はオールド・トラッフォードでのクリスタル・パレス戦、その後セント・ジェームズ・パークでのニューカッスル・ユナイテッド戦が控えている。