エバートンの警備員が、身元確認の混乱の中でマンチェスター・ユナイテッドのマイケル・キャリック監督の息子を追い出そうとした
マンチェスター・ユナイテッド、チャンピオンズリーグ出場権獲得の可能性が高まる
マンチェスター・ユナイテッドは月曜日のエバートン戦での劇的な勝利により、チャンピオンズリーグ出場権獲得の争いを確実に維持した。試合は71分まで無得点が続いたが、途中出場のセスコがベンチから投入されて得点を決め、レッドデビルズを4位に押し上げた。これによりチェルシーとリヴァプール（それぞれ5位と6位）を3ポイント差でリードしている。
この勝利により、ルーベン・アモリム監督解任後にシーズン終了までの暫定指揮官に就任したキャリックの無敗記録が継続。現時点で指揮を執った6試合中5勝を挙げている。
キャリックの息子がスタジアムから追い出されそうになった
ユナイテッド側のスタンドで祝賀シーンを目撃した一人に、クラブのU-18チームに所属するジェイシー・キャリックがいた。彼はシニアチームの試合を観戦するためマージーサイドまで足を運んでいた。
試合終了後、15歳の彼は父親が試合後の業務を終えるのを待っていたところ、エバートンの警備員に声をかけられ、その場に居る正当な資格があるかどうかを問われた。
やや気まずいやり取りの中で、ジェイシーはただこう答えた。「マイケル・キャリックと一緒にいるんだ」。彼は一時的に連れ出されたが、その後再び入場を許可され、父と共に勝利を祝うことができたという。
ジェイシーは父の輝かしいキャリアを再現したいと願っている
ジェシーが父親と同じように素晴らしいシニアキャリアを積むためには、やるべきことがたくさんあります。マイケルは、ウェストハム・ユナイテッドで名を馳せた後、トッテナム・ホットスパーに移籍し、2シーズン在籍した後、2006年にマンチェスター・ユナイテッドと契約しました。
ファーガソン監督のもと、プレミアリーグで5度の優勝、2007-08シーズンにはチャンピオンズリーグ優勝など、数々の栄誉を勝ち取った。また、イングランド代表としても34試合に出場し、多くのファンは、彼がもっと多くの代表出場機会を得るべきだったと信じている。
一方、ジェイシーは、ユナイテッドの U-16 チームのキャプテンを務め、ユナイテッドとイングランドのレジェンド、ウェイン・ルーニーの息子であるカイ・ルーニーとプレーした経験がある。
マイケル選手の「勇気」をユナイテッドのスター選手が称賛
キャリック・シニアはユナイテッド監督としての暫定指揮官としてのスタートを驚異的な形で切り、好調が続けば正式に指揮を執るのではないかとの見方も多く出ている。
マテウス・クーニャは、1月下旬のアーセナル戦での勝利に先立ち、この元ミッドフィールダーの勇気に感銘を受けたことを最近振り返り、キャリックを称賛している。
彼はこう語った。「彼は選手としてマンチェスター・ユナイテッドで数々のタイトルを獲得した人物だ。プレミアリーグでも何度も優勝している。サッカー界のレジェンドであるアレックス・ファーガソン監督に指導を受けた。ここで勝つために何が必要かを彼は知っている。戦術的な問題以上に、キャリックはクラブを代表する道筋を知っている人物として、多くのことをチームにもたらしていると思う。
「アーセナルは非常に強いチームですが、我々はエミレーツ・スタジアムで勇気あるプレーを見せました。リードを許しても、決して頭を下げてゲームプランを放棄することはなかった。それは勝利へのメンタリティ、週の間に監督が準備したものを信じる心です。どんな相手にも立ち向かえるという信念が、我々には必要なのです。この試合は、キャリアに刻まれるような試合のひとつでした。私は決してこの試合を忘れないでしょう」
キャリックは、今シーズン終了までこの好調が続くことを願っているに違いない。ユナイテッドの次戦はオールド・トラッフォードでのクリスタル・パレス戦、その後セント・ジェームズ・パークでのニューカッスル・ユナイテッド戦が控えている。
